Le néophyte

L’actuel directeur du collège Saint-Bernard, à Drummondville, racontait en fin de semaine au Devoir qu’Alexandre Cusson a « une capacité d’apprentissage phénoménale ». Tant mieux parce que l’aspirant à la chefferie du PLQ aura beaucoup de choses à apprendre en peu de temps. Le premier conseil à donner à un néophyte est de ne jamais se présenter devant les journalistes quand on n’a rien à dire. Personne ne s’attendait à ce que M. Cusson maîtrise tous les dossiers d’entrée de jeu, mais il lui aurait fallu lancer au moins une idée à laquelle on aurait pu l’identifier, plutôt que de débiter une série de phrases creuses.

Même si son adversaire, Dominique Anglade, part avec une longueur d’avance, qu’il s’agisse du contenu ou de l’organisation, la partie est cependant loin d’être gagnée pour l’ancienne ministre de l’Économie, précisément parce qu’elle ne se jouera pas sur le plan des idées. Le vainqueur sera plutôt celui que les militants libéraux estimeront le plus apte à les ramener au pouvoir.

Mme Anglade a écarté du revers de la main la possibilité qu’ils hésitent à choisir une femme issue de l’immigration, montréalaise de surcroît, de peur d’effaroucher les électeurs des régions. Les Québécois « sont ailleurs », a-t-elle dit. Dans son entourage, on est cependant bien conscient que c’est la principale motivation de ceux qui ont fait la promotion de la candidature du maire de Drummondville.

Par rapport à ceux qui ont un lien avec les années Charest-Couillard, qui ont laissé un mauvais souvenir à certains, il est vrai que M. Cusson apparaît comme une nouveauté, mais il est clair que l’élection d’une femme d’origine haïtienne marquerait un bien plus grand changement, tout à fait conséquent avec le discours inclusif que le PLQ tient depuis des années. Manifestement, tous au sein du parti ne sont pas convaincus que le Québec est prêt à un tel changement.

Au lendemain de l’élection du 1er octobre 2018, plusieurs ont voulu se rassurer en disant que le PLQ se retrouvait dans une situation analogue à celle de 1976, alors que l’élection du PQ avait causé un choc encore plus grand que celle de la CAQ, mais qu’il s’en était finalement remis. En 1976, les libéraux n’avaient cependant pas été exclus du Québec francophone aussi brutalement qu’ils l’ont été l’an dernier. Malgré la défaite, ils n’avaient pas été cantonnés à Montréal. Ils avaient fait élire des députés en Gaspésie, au Lac-Saint-Jean, en Mauricie, dans Charlevoix, en Estrie.

Il est clair que la prochaine élection se jouera encore une fois à l’extérieur de la métropole. Ce n’est pas sans raison que le prochain congrès de la CAQ, au printemps 2020, sera consacré aux régions. Le PLQ ne peut tout simplement pas se permettre de la laisser s’y installer à demeure.

Les appuis dont dispose Mme Anglade sont à première vue impressionnants, mais la douzaine de députés qui se sont joints à elle représentent tous des circonscriptions situées sur l’île de Montréal ou à Laval. Les règles de la course accordent cependant le même poids à toutes les circonscriptions, peu importe le nombre de membres qu’ils comptent. Ce sont donc les militants des régions qui choisiront le prochain chef.

Il est évidemment trop tôt pour savoir quel sera le thème central de l’élection de 2022, mais il est probable que la laïcité occupera encore une place importante. Mme Anglade a déjà indiqué qu’elle n’abrogerait pas la loi 21 si elle devenait première ministre, mais qu’elle ne renouvellerait pas la disposition de dérogation, quand celle-ci arrivera à échéance en 2024, laissant ainsi les tribunaux décider du sort de la loi.

Il n’est pas impossible que la Cour suprême indique une voie de passage, comme elle l’avait fait en 1988 en établissant la règle de la « nette prédominance » du français dans l’affichage commercial, que le gouvernement Bourassa avait finalement adoptée en 1993. On peut cependant prévoir qu’à l’élection de 2022, la CAQ fera campagne sur la nécessité de renouveler la disposition de dérogation au nom du droit des Québécois à déterminer eux-mêmes les règles du vivre-ensemble plutôt que de se les faire imposer par des juges nommés par Ottawa.

Dans ce cas-ci, on ne peut pas reprocher à M. Cusson de vouloir prendre le temps de réfléchir. Mme Anglade n’a pas osé trancher entre ceux qui souhaitaient voir le PLQ se rallier à la recommandation de la commission Bouchard-Taylor sur le port de signes religieux et les partisans du libre-choix. Si M. Cusson veut incarner non seulement la nouveauté, mais aussi le changement, voilà une belle occasion.