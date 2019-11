Le façadisme

De Steven Guilbeault, je n’ai jamais été un ami proche. Mais au temps où nous étions tous les deux sur les bancs de l’université, je le croisais quasi tous les jours. À l’occasion, nous échangions volontiers, étant des voisins immédiats.

Au fond du long corridor sombre d’un immeuble du boulevard Édouard-Montpetit, sa porte à lui ouvrait sur un groupe écologiste militant, le GRIP. La mienne, à côté, débouchait sur l’espace enfumé du journal étudiant, Le Quartier libre. J’ai eu l’impression, en ce temps-là, que nous passions presque toute notre vie dans nos locaux respectifs tant nous y étions engagés corps et âme.

Année après année, il fallait se battre auprès des instances universitaires pour faire reconnaître, au-delà des simples énoncés de principes, l’intérêt concret que représentent de telles organisations. Les journaux étudiants étaient jugés sympathiques, mais dans la stricte mesure où ils se limitaient à nourrir la complaisance ambiante. De son côté, l’écologie prônée par Guilbeault n’avait pas encore la cote. Pour beaucoup de personnes, qui semblent parfois s’être reproduites depuis, elle faisait tout au plus jolie, avec ses affiches patiemment colorées à la main et ses appels à un monde meilleur. Encore plus qu’aujourd’hui, beaucoup restait à faire pour sensibiliser les consciences à l’urgence d’agir. À cet égard, Guilbeault était parmi les rangs clairsemés de quelques précurseurs.

Au temps de l’université, il y avait chez Steven Guilbeault un calme et un aplomb, un sens de la diplomatie aussi, qui lui faisaient honneur. Il est arrivé, en de rares occasions, que nous nous reparlions depuis, aussi simplement qu’avant. Mon impression initiale à son égard n’a jamais changé, je dois dire. Au moral comme au physique d’ailleurs, il me semble avoir fort peu changé, ce qui est rare.

Il faut dire que, lorsqu’on y pense, les temps n’ont pas à ce point changé depuis ce temps de l’université. Tout au plus le champ de bataille s’est-il élargi. L’avenir de tous les journaux, on le sait aujourd’hui, est sans cesse à la merci de ceux qui ne voudraient voir en lui que des bilans financiers meurtris.

Du côté de l’environnement, il n’est pas exagéré de dire que la plupart des luttes, pourtant amorcées il y a longtemps, restent encore à disputer.

Mais pourquoi diable Steven Guilbeault avait-il besoin de quitter le terrain des luttes pour se retrouver dans la galère d’un gouvernement minoritaire ? S’est-il cru assez rusé pour s’imaginer qu’on le laisserait entrer dans le poulailler d’un vieux parti par la porte de derrière et y régner à sa manière ?

Qu’il n’ait pas été nommé au ministère de l’Environnement n’est une surprise pour personne, sauf peut-être pour ceux qui continuent de s’imaginer les partis traditionnels réformables et malléables, comme par enchantement, au seul contact de pensées vertueuses.

Rompu depuis longtemps aux pratiques du pouvoir, Guilbeault lui-même ne s’attendait pas à être nommé là, du moins si on en croit ses déclarations. Le ministère de l’Environnement lui était interdit d’accès quasi d’avance, ses compétences étant trop marquées pour qu’on puisse se l’imaginer louvoyer, comme cela est de mise dans un gouvernement dont la ligne d’horizon demeure celle de sa réélection. Alors, pourquoi diable être allé mettre le nez là ?

À défaut de l’environnement, on aurait pu lui confier le ministère des Ressources naturelles, celui de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, celui des Pêches, du Développement économique, voire des Transports ou de l’Innovation ou, pourquoi pas, de l’Industrie. Or, partout où ses idées pouvaient s’avérer corrosives, on ne lui a pas laissé poser pied. On a préféré l’aiguiller vers une voie réputée pour peu déranger : le Patrimoine.

Le patrimoine, ce n’est certainement pas moi qui nierai son importance. Toujours sous-estimé, le champ de la culture demeure un terrain de luttes souvent insoupçonnées. Mais encore faudrait-il les mener.

L’impasse dans laquelle on a jeté Steven Guilbeault en l’écartant de tous les lieux où il promettait d’apporter du changement révèle avant tout une chose : le façadisme du Parti libéral. Le façadisme, en architecture, consiste à préserver la coquille d’un bâtiment, mais en travestissant sans gêne son intérieur. On n’a qu’à penser au nouveau ministère dit de la Prospérité de la classe moyenne, confié à la députée Mona Fortier. Pas besoin de creuser l’intérieur bien loin pour comprendre qu’il s’agit, par définition, d’un ministre qui n’est pas destiné aux plus démunis. Qui donc songerait par ailleurs à affirmer la nécessité d’un ministre de la pauvreté et des inégalités ?

De quel ministère relève la prospérité du Gros Capital, de l’investisseur tout puissant, chantée comme la seule et grande nécessité de notre temps ? De celui des Finances ? Sans doute un peu aussi, en tout cas, de celui de l’Environnement, qui sert tout au plus de façade commode, quand il n’est pas tout simplement sacrifié sur l’autel de la croissance économique, laquelle ne représente jamais rien d’autre, au final, qu’elle-même. On peut bien travestir le sens, tordre le cou aux mots, égorger le verbe, mais nul besoin de fabriquer des mythes et des devantures de toutes pièces pour faire croire que cette idéalisation de la croissance à tout prix a une âme et un sens autre que celui de s’autoreproduire. Et à cela, Steven Guilbeault ne changera sans doute rien, sinon de faire voir encore un peu plus qu’à force de destructions improductives, seule la façade peut subsister.