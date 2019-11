Party de sorcières

Un soir de slush moche, lendemain de tempête, tuques molles, sourires fatigués de mi-novembre, déjà l’hiver et les quatre pneus à terre. Mais les sorcières ont chevauché leur balai jusqu’au café Rond-Point, leur point de chute mensuel à guichets fermés. Ce soir, une poignée d’entre elles brasseront le chaudron de la parole sacrée et fumeront du venin de grenouille avant de recracher leur miel, certains diraient leur fiel.

« L’humour est la politesse du désespoir », comme chacun sait, et durant deux heures, elles arrivent à nous faire oublier qu’elles ne sont pas une « minorité », même si elles ont lu Le Boys Club de Martine Delvaux. Il n’y a pas de parole plus vraie que celle qui fut longtemps étouffée.

La députée Catherine Dorion va clore le spectacle, clouée au pilori en haut lieu pour une histoire de chiffon. On les brûlait pour moins que ça du XVIe au XVIIIe siècle, l’époque consacrée des chasses aux sorcières. Vous connaissez le test de la sorcière ? On la jetait à l’eau, et si elle se noyait, elle était innocente ; si elle flottait, c’était une sorcière. Et elle avait droit au bûcher avec son chat.

Si je me débarrassais de mes démons, je perdrais mes anges

La sorcière fait un retour en force dans l’imaginaire collectif et les féministes s’en réclament allègrement aujourd’hui. Il faut dire que nous manquons cruellement de modèles au quotidien.

La vieille femme affranchie des aléas de la séduction est somme toute une image assez inspirante, surtout à cause de son pouvoir occulte.

Oser la prise de parole, c’est encore risquer de faire peur aux hommes, même ceux qui se prétendent féministes. Et si on ne naît pas femme, mais qu’on le devient — disait Beauvoir —, on ne naît pas sorcière non plus.

On le devient par la force des choses, l’injustice, la maternité, le célibat imposé, la sororité, la ménopause, le LGBTQ2, un handicap, un chat noir. Si vous cochez trois de ces réponses, vous êtes une des nôtres.

Tout le monde est bizarre vu de proche

Au moment où j’écris ces lignes, ma chatte noire Lélé sur mon bureau me fait un clin d’oeil entendu, je suis encore en pyjama (de coton ouaté) et j’ai prononcé quelques incantations maléfiques pour jeter des sorts à la ronde.

Je promets d’ailleurs que, si je deviens députée, je m’habillerai en propre pour ne pas faire honte au Saint-Lambert prout-ma-chère. En jambes, en collier de perles, les aisselles rasées et les ongles peinturlurés de la bonne couleur. Promis, juré, mais pas craché. Je sais me tenir.

De trans à transversale

Les sorcières attirent les malprises, les laissées-pour-compte, les cartomanciennes, les solitaires et les solidaires. Tranna Wintour ouvrait le cabaret du mercredi. L’humoriste transgenre anglo incarne l’archétype de la sorcière moderne, une perruque noire sur un balai, hors norme, touchante, provocante et remplie d’autodérision.

« Je me sens une responsabilité sociale d’annoncer que mon vagin est un pénis », spécifie la trans filiforme. Elle s’informe s’il y a des hommes hétéros dans la salle d’une centaine de places. Un brave lève la main.

« Un seul ? Je suis heureuse que nous soyons enfin arrivés à ce moment historique où les hommes hétérosexuels ont peur de s’identifier en public. » Chaude main d’applaudissements et rires. La messagère a des couilles et la place pour les mettre.

L’humeur est à la badinerie, mais on exorcise bien des frustrations ataviques ici. La chroniqueuse, animatrice et sorcière Judith Lussier a imaginé ce cabaret l’été dernier pour offrir un espace de parole aux femmes. « Je ne crois pas qu’on en ait besoin, mais une fois que c’est créé, quelque chose apparaît. Ça fait du bien. »

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Vachement, en effet ! Comme tout ce qui est naissant, souterrain et subversif. Qu’une artiste handicapée (Maxime D.-Pomerleau) souligne que sa chance à elle, c’est d’avoir échappé au #MeToo parce qu’elle fait partie de l’angle mort masculin, qu’une comédienne (Marie-Lise Chouinard) nous lise des extraits du magazine Marie-Claire sur « Qu’est-ce qu’une belle femme ? », ça fait réfléchir sur les enjeux et le progrès.

Se dire n’est jamais simple, surtout lorsqu’on flirte avec le camp de la défaite. « Ça me frappe chaque fois ! Toutes les sorcières invitées ont le complexe de l’imposteur et justifient leur présence. Imagine dans une soirée régulière ! » confie Judith Lussier, auteure d’On peut plus rien dire.

Ici, on aime les filles qui dérangent. « Et ça ne prend pas grand-chose pour déranger en 2019 », convient celle qui a fait sa part comme objet de persécution, et même renoncé à sa chronique dans le journal Métro (durant un an et demi) pour cause de harcèlement ciblé.

Une députée à nu

Dans son essai Sorcières. La puissance invaincue des femmes, la journaliste au Monde diplomatique, Mona Chollet, souligne que les chasses aux sorcières « illustrent d’abord l’entêtement des sociétés à désigner régulièrement un bouc émissaire à leurs malheurs, et à s’enfermer dans une spirale d’irrationalité, inaccessibles à toute argumentation sensée […] ».

C’est à peu de choses près ce qu’a vécu Catherine Dorion avec son scandale vestimentaire et une plainte du PLQ à l’encontre de la députée que même le commissaire à l’éthique a rejeté du revers de la main.

La sorcière surgit au crépuscule, alors que tout semble perdu. Elle est celle qui parvient à trouver des réserves d’espoir au coeur du désespoir.

Sur scène, l’artiste solidaire mélange allègrement le personnel et le politique avec autodérision (j’aime ça, parler de moi, tout le monde le sait !), constate que le pouvoir exige un mimétisme aveugle : « On souffre individuellement parce qu’on souffre collectivement […]. Quand on ne se bat pas, on se libère de rien. »

La députée de Taschereau se livre sur son enfance ruban rose, son adolescence troublée par des épisodes de boulimie, le désir de se conformer. Oui, elle aussi a tenté de se mouler à l’image qu’on attendait d’elle, au mépris de sa santé physique et mentale.

Les aveux de sorcières sont toujours poignants, une histoire de lutte entre soi et le moule qu’on voudrait nous imposer, le projet de vie déjà inscrit dans les gènes ou les pubs d’Ikea, quand ce ne sont pas les règles décaties de l’Assemblée nationale.

Soeurs de l’ombre, les sorcières revendiquent la liberté, une marque de commerce qui transcende les âges. Et cette liberté menace bien davantage que des cotons ouatés. Elle réduit en charpie la ouate et le cocon du statu quo et des certitudes.

