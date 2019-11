L’écrivain des livres

Les lecteurs quelque peu agoraphobes ne se ruent pas sur le Salon du livre de Montréal, qui occupe ses quartiers depuis mercredi, Place Bonaventure. Toute cohue humaine les pousse à se replier au terrier, volume en main, pieds sur le pouf, sans coudes sortis de la foule venus les bousculer. À chacun son bonheur !

Ces farouches bouquineurs sont du moins capables de se pointer à des événements plus confidentiels, histoire d’entrer par groupes restreints en communion avec un auteur. Ainsi, mardi soir, me suis-je pointée à la librairie Olivieri sur Côte-des-Neiges pour une rencontre avec l’écrivain argentin Alberto Manguel animée par le toujours passionnant auteur philosophe Georges Leroux.

Pourquoi Alberto Manguel ? Parce qu’il est un écrivain des livres, un penseur de la littérature. Et comme la lecture tient la vedette cette semaine, Salon oblige, autant se tourner vers celui qui a analysé sous toutes ses coutures la position de l’écrivain comme du lecteur, scruté les influences des oeuvres phares sur la psyché collective, éclairé les chemins de l’écriture à travers le temps et l’espace, des tablettes d’argile aux tablettes électroniques.

« Nous sommes ce que nous lisons », écrivait-il dans Une histoire de la lecture. À ses yeux, lire constitue un art de vivre, mais aussi un acte parfois séditieux tant cette pratique a toujours paru suspecte aux totalitarismes et aux frilosités de l’histoire. Sans doute parce qu’en multipliant les références, la lecture aide à penser par soi-même. Il rappelait mardi à quel point, de nos jours, les obstacles sur son chemin et sur celui de l’apprentissage à la culture se mettent plutôt au service des bonnes intentions : Éliminer des injustices en en créant d’autres, tasser Shakespeare, Homère ou Racine, hommes blancs occidentaux, au profit par exemple d’écrivaines arabes ; là où toutes les voix doivent cohabiter. « Une Virginia Woolf ne peut s’imposer sans la préexistence de Shakespeare, ni un Amin Maalouf sans Racine », estime-t-il avec raison. Il constate que la littérature a toujours survécu aux cahots de la route. « Mais il faut l’aborder comme un acte de résistance. »

J’aurai suivi au fil de ses ouvrages l’auteur du Journal d’un lecteur à travers les oeuvres cultes qui ont bercé sa vie. Également au fil des mésaventures de sa bibliothèque aux 40 000 ouvrages accumulés dans un vieux presbytère au sud de la vallée de la Loire, qu’il dut démanteler pour cause de bureaucratie française tatillonne, à l’heure de s’établir à New York. La voici confinée toute déconfite à Montréal dans des boîtes à l’entrepôt des éditions Leméac, en attente de résurrection. Il voudrait la léguer à une institution du Québec, sans trouver encore preneur, hélas ! Mais où sont les volontés éclairées dans nos champs politiques pour en acquérir la somme et le symbole ?

Manguel, un temps établi à Toronto, est citoyen canadien depuis 1985. On l’avait retrouvé en 2015 à BAnQ aux côtés de Robert Lepage à l’inauguration du formidable parcours virtuel La bibliothèque, la nuit, inspirée de son livre éponyme. « Toute bibliothèque est une autobiographie », écrivait à juste titre cet émule de Jorge Luis Borges, qui dirigea comme lui à Buenos Aires la Bibliothèque nationale d’Argentine. Il est parmi nous ces mois-ci pour une série d’entretiens avec des écrivains à la Librairie de l’Université McGill.

La longue chaîne de lecteurs et d’auteurs à laquelle s’accroche Alberto Manguel, on espère la voir s’étirer longtemps, sans remiser pour autant ses craintes d’avenir.

Des brouillards à dissiper

J’ignore, parmi ceux qui feront le plein d’ouvrages au Salon du livre, combien sont des lecteurs passionnés. À côté des romans ou des essais, plusieurs ouvrages de cuisine ou de croissance personnelle s’écouleront à Montréal ces jours-ci. Chose certaine, le profil type des fervents amateurs de livres demeure féminin : 67 % de femmes contre 49 % d’hommes s’adonnent régulièrement à cette activité solitaire. Notre société compterait près de 50 % d’analphabètes fonctionnels, ce qui ne fait pas nécessairement des enfants forts. Si les bibliothèques publiques ne désemplissent pas, plusieurs de leurs consoeurs en milieu scolaire se cherchent des locaux et des ouvrages à mettre dedans. Tant de brouillards restent à dissiper.

L’Observatoire de la culture et des communications du Québec révèle qu’entre 2009 et 2018, les Québécois ont lu annuellement trois livres de moins. La fréquentation des écrans multiples, sur concentration fragmentée, doit bien être pour quelque chose dans ce lent mais perceptible déclin de l’amour des lettres…

Car les mentalités changent, même si les grands lecteurs de tous âges persistent à tourner les pages sur papier ou liseuse pour pénétrer des univers inconnus, en élargissant leur vision du monde. « La littérature me rend l’expérience de ma vie à moi », avouait mardi soir Alberto Manguel, plus conscient de lui-même après avoir affronté sa vie durant le miroir des autres.