L’actualité m’impose de vous parler cette fois de lecture. Jugez-en. Pour commencer, il y a le Salon du livre de Montréal, qui commence la semaine prochaine ; ensuite, durant ce salon, la Fondation pour l’alphabétisation lancera la 21e édition de son beau programme, La lecture en cadeau, associé cette année encore à un spectacle-bénéfice. La lecture est aussi le sujet dont je m’entretiendrai lors d’une journée de réflexion sur la lecture lancée par l’UNEQ sous peu, sans compter que la 4e édition du Grand Jeu de lecture à voix haute vient d’être lancée — mais j’y reviendrai plus bas.

Lecture et savoirs

À mes heures lyriques, il m’est arrivé de parler des livres et de la lecture comme de machines à tisser des voiles grâce auxquelles des bateaux peuvent nous emporter vers tous les mondes réels ou imaginés, nous conduire vers hier, vers demain, vers autrui et parfois même à la rencontre de soi.

Mais je sais aussi, sur ce sujet, des choses solidement établies par la recherche et qui sont d’une extraordinaire importance, du moins si, comme on le doit, on prend très au sérieux la question de la lecture et si on la reconnaît comme cruciale pour l’autonomie du sujet et pour l’exercice de la citoyenneté.

Je sais, parce que c’est solidement établi, que certaines méthodes d’apprentissage de la lecture sont efficaces, tandis que d’autres le sont moins et que d’autres encore sont carrément mauvaises. Je sais tout ce qu’il faut de temps et d’efforts pour apprendre à correctement et de manière fluide traduire en mots ces petits êtres d’encre couchés sur le papier, ou de pixels surgissant sur l’écran. Je sais aussi ce terrible écart de vocabulaire entre les enfants de milieux culturellement et économiquement privilégiés et les autres, et tout le poids immense qu’il impose aux derniers de porter.

Mais je voudrais vous parler de la trop souvent méconnue importance, pour savoir lire et pour y prendre goût, des savoirs. Je le ferai en vous racontant une célèbre expérience portant justement sur la lecture.

Lire sur le baseball

En 1987, Donna Recht et Lauren Leslie ont mené cette expérience, dont les résultats ont été publiés l’année suivante.

Ils ont construit une maquette de terrain de baseball avec des figurines de joueurs. Soixante-quatre jeunes de 12 ans sont venus tour à tour, classés selon leur habileté (grande ou faible) à lire ; on a également évalué leur connaissance, grande ou faible, du baseball.

On leur a remis un texte décrivant une séquence de jeu, qu’on leur a fait lire en silence. On leur a ensuite demandé de reconstituer l’action décrite sur la maquette en la racontant à voix haute.

Je vous passe les détails, mais ce qu’ils ont mis en évidence, c’est que l’habileté en lecture n’avait que peu d’incidence sur la compréhension de ce qui était lu : ce qui comptait (et compensait), c’était la connaissance du jeu. Ces connaissances préalables, celles qu’on a à propos du sujet sur lequel on lit, sont comme un échafaud sur lequel des liens se créent et qui permet de compenser des carences à déceler et à comprendre les idées importantes.

De nombreux travaux subséquents ont confirmé cette idée de la plus haute importance des savoirs préalables en lecture. Apprendre, aux élèves qui ont appris à décoder les mots, des stratégies de lecture n’est sans doute pas une perte de temps. Mais rien ne vaut le fait de transmettre des savoirs relatifs aux domaines dans lesquels ils devront lire, des savoirs grâce auxquels, comprenant ce qu’ils lisent, ils prendront du plaisir à lire et voudront lire encore. Cela leur sera indispensable pour étudier, puis, plus tard, pour exercer leur citoyenneté.

Une idée de ce que cela signifie concrètement est donnée par des experts en vocabulaire qui soutiennent que la bonne compréhension d’un texte demande de connaître, avant de le lire, un pourcentage énorme (90 % peut-être, voire plus) des mots qui s’y trouvent ! Et en ce cas, on peut en outre correctement inférer le sens des mots inconnus. Ce qui est d’ailleurs la raison pour laquelle on ne peut s’en remettre aux milliardaires de la Silicon Valley en disant que c’est une perte de temps de transmettre des savoirs puisque les élèves pourront toujours tout trouver sur Internet.

La morale de l’histoire est en tout cas limpide. Bien des ingrédients entrent dans la recette du plat : donner le goût de lire. Mais un de ces ingrédients, aussi indispensables que le riz rond dans une paëlla, est de transmettre des savoirs.

Truc et astuce de prof

J’ai évoqué plus haut ce Grand Jeu de lecture à voix haute. Voici de quoi il s’agit. Les élèves (du primaire) sélectionnent un livre qu’ils aiment et en lisent à voix haute à leurs compagnons de classe un extrait de trois minutes. L’an dernier, plus de 7000 élèves du primaire ont pris part à ce défi, qui couronne un ou une championne qui a la chance d’enregistrer un livre entier.

Pour en savoir plus, on trouvera des capsules pour aider les enfants à se préparer au défi et une vidéo destinée aux familles.

La perle de la semaine

Ça se passe à l’université. La professeure donne un cours sur la révolution d’Octobre et parle des bolcheviques.

Une question fuse du fond de la classe : « C’est où, Madame, la Bolchévie ? »