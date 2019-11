J’anticipe déjà les courriels que je recevrai seulement pour avoir intitulé ainsi cette chronique. Bien sûr, affirmer que je suis le « public cible » de l’humour insolent entourant la propagation de l’expression « Ok boomer » relève de l’évidence. Ça va, je sais.

Évidemment, j’ai éclaté de rire en visionnant, sur l’écran de mon téléphone, l’intervention, au Parlement de la Nouvelle-Zélande, de la députée du Parti vert Chlöe Swarbrick qui, en plein discours, a lancé « Ok boomer » à l’un de ses collègues, lequel, semble-t-il, la huait alors qu’elle déplorait l’inaction politique de son pays en matière de lutte contre les changements climatiques.

Je ne compte plus, par ailleurs, le nombre de mèmes que j’ai pu échanger avec des amis, déclinant cette expression jusqu’à l’absurde. Ces derniers temps, il s’agit à n’en point douter de mon créneau de blagues favori. Ça changera vite. Mais justement, il me semble assez clair que cela n’a rien de personnel. Enfin, bien sûr qu’il y a quelque chose de cathartique dans l’insolence de l’« Ok boomer », pour quiconque en a marre qu’on dise des millénariaux qu’ils sont trop fragiles pour affronter le monde et qu’ils ne s’intéressent qu’à leurs toasts à l’avocat.

Je m’étonne cependant de voir le sérieux avec lequel on se penche sur l’émergence de cette expression. Le New York Times y consacrait récemment un article, qui affirmait dans son titre que cela marquait « la fin des relations intergénérationnelles amicales ». L’excellent podcast Ideas, produit par la CBC, se penchait la semaine dernière sur l’expression dans le cadre d’un grand débat organisé à partir de la question : « Les baby-boomers doivent-ils des excuses aux millénariaux ? » Pas une fois on a relevé l’humour, l’ironie derrière « Ok boomer. »

Le fait qu’on aborde « Ok boomer » dans son sens le plus littéral trahit, me semble-t-il, une méconnaissance des codes humoristiques de l’univers qui l’a vu naître, où, précisément, tout tient à l’ironie, à la répétition, à la synthèse extrême, mais aussi à la déclinaison du sens jusqu’à l’absurde. Voilà l’intérêt premier du truc : « Ok boomer » nous en dit plus sur l’humour, l’esprit et les codes de communication d’une génération que sur leur ressentiment à l’égard des baby-boomers, ou toute autre génération les ayant précédés.

Dans ces pages mercredi, Jacques Hamel, professeur de sociologie à l’Université de Montréal, soulignait à juste titre qu’il n’est pas neuf que les générations cassent du sucre sur le dos les unes des autres. C’est au fond le propre de la jeunesse de remettre en question ce que faisaient ses prédécesseurs. Il faut aussi reconnaître que la seconde moitié du XXe siècle a été marquée par des mouvements sociaux et de contestation d’envergure, menés, précisément, par les baby-boomers — du moins, par un certain nombre de ceux-ci. C’est l’autre élément essentiel : les différences socioéconomiques, politiques et culturelles à l’intérieur d’une même génération sont plus significatives que celles qui les distinguent. Les générations, après tout, sont arbitrairement définies, en faisant abstraction, notamment, des fractures de classe qui, elles, se reproduisent au fil du temps.

Cela dit, il est vrai que « Ok boomer » saisit de façon très perspicace — et sans doute involontaire — la posture toute particulière occupée par les baby-boomers dans l’histoire. En creux, l’insolence de cette expression ne vise pas tant ce groupe d’individus qu’elle rappelle l’exception que constituent les Trente Glorieuses dans l’histoire du capitalisme : une période de prospérité inédite, qui a vu grandir les baby-boomers et a permis à une bonne proportion d’entre eux d’accéder à des conditions de vie qu’il est aujourd’hui impossible de reproduire.

Pour des raisons écologiques d’abord, car le modèle de croissance reposant sur la consommation et le productivisme ne peut pas être soutenu dans le temps. Ensuite, pour des raisons politiques : la révolution néolibérale a meurtri les institutions et les mécanismes de redistribution et, alors que les inégalités atteignent un niveau critique, il faut reconstruire quelque chose sur les ruines de l’État social.

Tous les « Ok boomer » ne sont évidemment pas lancés dans le but d’articuler une critique du capitalisme avancé. Cela dit, l’univers de références d’où l’expression émerge indique qu’il y a bien là quelque chose qui tente de décrire une certaine expérience du monde, façonnée par des dynamiques économiques et politiques spécifiques. Les millénariaux et les Z arrivent à l’âge adulte dans un univers qui les place face à l’absurdité du monde du travail en pleine mutation ; où les travailleurs non qualifiés ne peuvent pas vivre d’un salaire et où les travailleurs qualifiés terminent leur parcours éducatif criblés de dettes. Un univers où la détresse psychologique se généralise et où l’individu est laissé seul face à ses souffrances, alors que plane, par ailleurs, le spectre de l’effondrement climatique. Alors, que reste-t-il ? L’insolence, le sarcasme, l’autodérision — et des mèmes, au bout de nos doigts, en tout temps.

Vaut mieux en rire, donc — en attendant de réinventer le monde, ce à quoi les baby-boomers sont évidemment conviés, en dépit du mauvais esprit qu’on fait sur leur dos. Mais comme disaient toutes nos grands-mères : si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose.