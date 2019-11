Égarer les idéaux de la Révolution tranquille

Il fut un temps où la population, les artistes et les intellectuels poussaient nombreux la même roue de la renaissance du Québec. Les astres s’étaient alignés aux plans économique et social pour gommer les différences entre tous au nom d’aspirations communes. Ça se passait au moment de la Révolution Tranquille puis à travers la montée du mouvement souverainiste. On ne dira jamais assez à quel point les bagages de citoyens nourris d’« humanités » et l’inspiration des artistes ont participé à attiser une flamme de fierté nationale.

Depuis ces années pionnières de libération, la quête du bien commun ne s’était jamais collée uniquement aux impératifs de rentabilité économique, mais aussi à ce quelque chose de plus qui nous définissait au plan collectif. Appelons ça une culture, une position face au monde, non seulement à travers la langue française, mais en des dimensions identitaires subtiles impossibles à chiffrer.

Aujourd’hui, certains s’inquiètent avec raison de l’approche comptable témoignée par la CAQ à travers sa réforme de l’immigration et la révision du programme aux étudiants étrangers, dont ni la remise en chantier ni les excuses qui l’ont suivie ne tempèrent les visées globales. Cette dérive apparaît d’autant plus angoissante qu’elle s’éloigne des idéaux de la Révolution tranquille. Ce précieux legs consistait beaucoup en un esprit de lumière, certes largement entamé depuis, mais qui surnageait tant bien que mal au sommet de l’État québécois.

En montrant son peu d’intérêt pour les sciences sociales et les arts dans les champs d’enseignement privilégiés par sa réforme, en ne consultant pas les universités, on a vu le gouvernement Legault balayer un vibrant héritage et lancer un signal anti- « pelleteux de nuages » aux relents duplessistes.

Gouverner sans oracles ni troubadours

Pourtant, si le Québec s’affiche en société distincte, c’est qu’il s’était d’abord rêvé sociologiquement et culturellement. Pour mémoire, rappelons que parmi ceux qui combattaient avec zèle les obscurantismes de Duplessis au cours des décennies 1950 et 1960, il y avait des artistes et des universitaires. Un des berceaux de la lutte se trouvait à Québec à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, sous la gouverne du père dominicain Georges-Henri Lévesque. Cet homme visionnaire travaillait alors à ébranler les piliers omnipotents de sa propre Église.

D’autres avec lui rêvaient d’entraîner les Québécois vers des voies d’excellence, en affaire comme en matière de culture générale et de réflexion collective pour secouer la chape d’ignorance imposée par les replis socio-historiques de leur société.

Depuis lors, l’inculture fière de l’être a repris du terrain. Deux référendums perdus plus tard, les universitaires auront quasiment disparu des grandes tribunes. Rares sont-ils conviés à analyser les défis du Québec. Le micro est plutôt tendu aux personnalités issues du monde des variétés (et heureusement aux journalistes) qui commentent les débats de la semaine. Reste ce besoin de penseurs susceptibles de voir au loin. Les sociétés qui tassent leurs intellectuels s’amputent d’une part vitale d’elles-mêmes. Alors que soufflent les vents du chacun pour soi et du mercantilisme, le manque de phares dans la nuit se fait cruellement sentir.

Au long des ans, on aura vu des premiers ministres érudits comme Lucien Bouchard et Bernard Landry se faire railler (même par les médias) quand ils osaient mettre de l’avant leurs connaissances. Le message était lancé : pour se rapprocher des Québécois, mieux valait remiser son savoir. Pareil climat anti-intellectuel et des critères à la baisse dans les écoles auront beaucoup contribué à ce dédain des connaissances littéraires et culturelles (même des arcanes de sa propre langue) qui nuisent à l’épanouissement de notre société et la poussent vers l’anglicisation.

Quant aux artistes, fers de lance d’une souveraineté jamais venue, la plupart ne s’identifient plus guère au pouvoir en place. Leurs voix s’effacent du concert sociétal, sauf pour défendre des causes ciblées : environnementalistes ou pro-minorités. Voici le discours politique en panne d’oracles et de troubadours.

Le fossé s’est accentué au fil des ans entre ce qu’il est convenu d’appeler d’un air méprisant les élites culturelles et intellectuelles et monsieur et madame Tout-le-Monde. La CAQ avance ainsi en terrain balisé par ses prédécesseurs, mais en pilonnant cette fois les fondements même des legs. Le fameux bien commun se résume désormais à des considérations économiques. Ce parti nationaliste au pouvoir a beau vouloir miser sur l’éducation, toute une atmosphère délétère participe au rejet d’une vision généralement éclairée du Québec. Cet idéal d’antan dont un peuple (et sa jeunesse) aurait un besoin crucial pour mieux embrasser l’avenir.