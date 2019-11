Colères latino-américaines

El poder no se gana, se toma. « Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. »

Peut-être Evo Morales, le président bolivien, qui vient de démissionner sous la pression de la rue, se souvenait-il de cet adage latino-américain, cher à l’inconscient autoritaire de cette région du monde.

Avec l’idée que non seulement le pouvoir « se prend », mais qu’il ne se partage pas… et qu’ensuite, on le conserve par tous les moyens ! Avec une succession de caudillos de gauche et de droite qui, d’un bout à l’autre du sous-continent, ont régulièrement foulé au pied la liberté et la souveraineté populaire… parfois après les avoir incarnées.

C’est ainsi que Morales, premier président autochtone de la Bolivie, a commencé il y a trois ans à finasser avec la volonté populaire. Après trois mandats (légitimes) au cours desquels il a pu, tout en s’alliant à l’internationale de la gauche autoritaire (La Havane, Caracas), amener de réels progrès économiques pour son pays.

Mais lorsqu’il a demandé par référendum, en 2016, la permission de postuler un quatrième mandat, le peuple a dit « non ».

Ivre de ses prérogatives, roi élu des populations autochtones des montagnes, mais autocrate dangereux selon la classe moyenne de la plaine, Morales a passé outre. Ce qui a mené logiquement à l’étape suivante : une élection où ses appuis ont baissé, au point de menacer son maintien au pouvoir…

Résultat : la tricherie électorale du 20 octobre, confirmée par une enquête de l’Organisation des États américains, et qui a mal tourné. Une bonne partie de la population — et pas seulement les bourgeois — est descendue dans la rue, avec un effet domino qui a ensuite vu l’armée, la police, et jusqu’aux proches de Morales lui-même, le convaincre de lâcher prise.

« Les groupes oligarchiques ont conspiré contre la démocratie, a-t-il dit en annonçant sa démission. C’est un coup d’État civique et policier. » Mais sa tentative de coup d’État à lui, comment la qualifier ?

À la décharge du président déchu, il n’a pas fait massacrer la foule protestataire, et les résultats des urnes ont finalement eu l’effet désiré. On connaît des pays — Venezuela, Nicaragua, et ne parlons pas de Cuba — où la répression brutale aurait été l’unique réponse.

Deuxième arrêt : le Chili de Sebastián Piñera, président de droite d’un pays passé à la démocratie il y a trente ans, après quinze années de dictature militaire. Mais un pays où, devant la révolte économique populaire d’une ampleur inouïe, les forces de l’ordre ont — dans un premier temps — réagi d’une manière brutale, rappelant de forts mauvais souvenirs à beaucoup de Chiliens.

Au début des années 1990, le Chili a réussi sa « première transition », avec le rétablissement sans heurts d’un pouvoir civil et l’alternance au pouvoir. Et des prouesses macroéconomiques qui l’ont élevé au niveau du « premier monde ».

Mais cela s’est fait au prix d’inégalités parmi les plus accusées de toute l’Amérique latine, d’un « État minimal » en matière de santé ou d’éducation publiques, et d’une « démocratie de notables » contre laquelle se sont justement révoltés les oubliés de la prospérité…

Dans une émission télévisée à l’échelle nationale, le président Piñera, vrai conservateur chilien et enfant pas si lointain de la dictature, y est allé d’un mea culpa remarquable : « Oui, je suis conscient que nous avons démontré un manque total de vision. Je présente donc mes excuses à mes concitoyens. »

Où l’on entend le vieux conservatisme chilien, compagnon de route de l’autoritarisme, esquisser enfin cette « seconde transition », sociale, que les manifestants de Santiago appellent désespérément de leurs voeux.

Enfin, un mot pour saluer la libération, vendredi au Brésil, de l’ancien président Luiz Inácio da Silva, jeté l’an dernier en prison après des procès manifestement iniques et politiques, dans un pays lui aussi coupé en deux.

Mais un pays où, contrairement à la Bolivie, à l’Argentine et à quelques autres, la tendance autoritaire s’est résolument fixée du côté droit de l’échiquier politique. Un échiquier que le retour en piste du démocrate Lula pourrait bouleverser.