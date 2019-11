Les CLE de Legault

Le virage à 180 degrés opéré mercredi matin par le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, a pris les partis d’opposition par surprise. Visiblement, ils s’attendaient à ce qu’il s’entête plus longtemps avant de reculer sur les modifications annoncées au Programme de l’expérience québécoise (PEQ) destiné aux étudiants étrangers désireux de s’établir au Québec et ils n’avaient pas eu le temps de réécrire leurs questions.

Il est vrai que M. Jolin-Barrette, tout comme le premier ministre Legault, s’était montré intraitable 24 heures plus tôt. Comme dans le cas des 18 000 dossiers qu’on avait décidé d’envoyer à la déchiqueteuse lors de la présentation du projet de loi 9 sur la réforme de l’immigration, changer les règles du jeu au milieu de la partie ne semblait leur poser aucun problème, malgré les drames humains que cela allait inévitablement provoquer. La Cour supérieure avait eu beau rappeler M. Jolin-Barrette à l’ordre, il n’a manifestement tiré aucune leçon de sa mésaventure du printemps dernier.

On ne peut pas reprocher au gouvernement caquiste de vouloir changer les choses ni de chercher à mieux arrimer les politiques d’immigration aux besoins de l’économie québécoise. Malgré les conseils d’ouverture et d’humanité que M. Legault avait donnés à ses ministres lors de la formation son cabinet, M. Jolin-Barrette et le premier ministre lui-même n’en partagent pas moins une vision trop unidimensionnelle, pour ne pas dire mercantile, de l’immigration et de la société en général. Le Québec n’est pas le seul à faire face à une pénurie de main-d’oeuvre. M. Legault a beau reprocher mille maux aux anciens gouvernements libéraux, tout ne peut pas être réduit à un centre local d’emploi (CLE).

De leur propre aveu, ni l’un ni l’autre n’avaient mesuré l’ampleur des drames humains que la révision du PEQ allait provoquer, mais on peut penser qu’ils ont été ébranlés surtout par le tollé soulevé par cette annonce, y compris dans les milieux d’affaires. Mardi, M. Jolin-Barrette avait carrément refusé de rencontrer les étudiants étrangers en pleurs qui étaient assis dans les tribunes de l’Assemblée nationale. Même quand il a expliqué les raisons de sa volte-face, on ne peut pas dire que sa sensibilité sautait aux yeux.

Il faut certainement se réjouir que ceux qui sont déjà engagés dans un parcours d’études puissent bénéficier d’une clause dite « grand-père » leur assurant une voie rapide vers la résidence permanente, même s’ils ne sont pas diplômés dans un des domaines qui sont désormais jugés prioritaires, mais le gouvernement aurait intérêt à poursuivre sa réflexion.

Ce manque d’empathie est trop récurrent pour être considéré comme un simple accident dû à une méconnaissance des conditions offertes au départ aux étudiants qui bénéficient du PEQ. Dans le cas du projet de loi 21 sur la laïcité, on s’est montré inutilement mesquin en toute connaissance de cause en conditionnant le droit d’une enseignante à porter le voile à son maintien au même poste et dans la même commission scolaire. Si elle déménage, elle devra renoncer soit à son voile, soit à son emploi. Elle perdra également son droit acquis si elle veut devenir directrice de son école.

Qu’arrivera-t-il dans le futur à un étudiant étranger qui s’engage dans un parcours d’études dans un domaine jugé prioritaire, mais qui a été rayé de la liste au moment où il le termine ? Aura-t-il toujours droit à la voie rapide vers la résidence permanente ou devra-t-il rentrer chez lui ? Devra-t-il avoir fait tout son parcours dans le même établissement ?

En sa qualité d’ancien ministre de l’Éducation, il est étonnant que M. Legault ne saisisse pas mieux l’importance des établissements d’enseignement pour le développement des régions au sens large du terme. Dans plusieurs cas, l’existence de certains programmes d’études dépend en grande partie du recrutement d’étudiants étrangers, qui s’y inscrivent souvent parce qu’ils leur offrent la possibilité de s’installer au Québec.

Le député péquiste de René-Lévesque, Martin Ouellet, a donné l’exemple du cégep de Baie-Comeau, où le programme de technique forestière compte 55 % des étudiants venant de l’extérieur et qui ne figure pas sur la liste du PEQ. Le taux de placement des finissants y est pourtant de 100 %. Son collègue Rimouski, Harold Lebel, a fait remarquer que Boucar Diouf, qui a étudié l’océanographie à l’Université du Québec à Rimouski, ne serait jamais venu au Québec si les nouveaux règlements du PEQ avaient été en vigueur à l’époque.