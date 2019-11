Désir de révolution

Depuis le début de l’automne dans une douzaine de capitales du monde sur quatre continents, des foules immenses défilent pour défier leurs gouvernements. Du jamais vu depuis des décennies, avec une simultanéité inouïe.

Il n’y a pas que le réchauffement climatique qui fasse descendre les peuples dans la rue. Il y a aussi le pain et le beurre, le dégoût devant les inégalités et la corruption, mais aussi une demande d’honnêteté électorale, de liberté, d’autodétermination politique. Avec beaucoup de points en commun d’une révolte à l’autre, mais aussi de nuances à caractère national.

Les manifestations les plus importantes en chiffres absolus, ces derniers mois, sont également celles des deux plus petits « pays » concernés : Hong Kong et la Catalogne ne font chacun que sept millions et demi d’habitants, mais on y a vu des manifestations dépassant le million ! Des records du monde…

Le monde arabe n’est pas en reste, au point qu’on a pu parler en 2019 d’un second « Printemps » : à Alger et à Khartoum depuis des mois, à Bagdad et à Beyrouth plus récemment, la société civile monte sur scène et crie « Basta ! »

Les sociétés arabo-musulmanes se révoltent, comme ailleurs, pour le niveau de vie contre une corruption omniprésente, contre l’arrogance des élites.

Mais elles réclament aussi une révolution politique, culturelle, laïque, dans une région du monde étouffée par le communautarisme, le poids de la religion et l’exclusion des femmes… et ce, à un degré sans équivalent ailleurs.

En Algérie, les manifestations du vendredi se sont poursuivies toute l’année. Celle du 1er novembre était la 37e depuis le début du mouvement. Elle coïncidait avec le 65e anniversaire du début de la révolution algérienne.

Soixante-cinq ans, l’âge de la retraite ? C’est ce que semblaient dire les manifestants, pour exiger que l’élite du pouvoir « dégage » et laisse place à un véritable changement de régime, de génération…

Vendredi, Alger vibrait à la « nouvelle indépendance » et à la « seconde révolution ». Après 37 semaines, le refus de tout compromis avec « ceux d’en haut » — à commencer par le général Ahmed Gaïd Salah, qui incarne la persistance de l’élite — reste viscéral.

Les manifestants ne veulent pas des élections du 12 décembre, convoquées après deux scrutins déjà annulés en 2019. Ils soutiennent que, malgré l’extraordinaire changement de climat politique en Algérie, c’est toujours essentiellement la même clique au pouvoir… et que ce rendez-vous électoral reste un maquillage et une manipulation du régime.

Il y a dans cette mobilisation obstinée une espèce de pulsion révolutionnaire pacifique, qui sait très bien ce dont elle ne veut pas… mais qui n’arrive pas à préciser ce qui pourrait la satisfaire.

Un mot, enfin, sur le Liban, où le mouvement est aussi une « révolution culturelle », un Mai 68 arabe.

Jeudi, le président Michel Aoun a déclaré que le sectarisme sur lequel est fondé le système politique du pays « est une maladie destructrice ».

Le Liban est un pays où l’on est d’abord membre d’une secte, rattaché à une communauté, avant d’être un citoyen individuel, libre de ses attaches ethniques ou religieuses.

Au Liban, les sièges au Parlement sont déterminés par des quotas plus que par les élections. Le président doit absolument être un chrétien, le premier ministre un sunnite, le président du Parlement un chiite, etc.

Ce système a dégénéré dans le communautarisme et le clientélisme et alimenté la corruption. L’obtention de services, d’emplois, de logements, passe par les caciques partisans et les « enveloppes brunes ».

Le mouvement actuel a commencé, en octobre, par une révolte contre les taxes et le délabrement des services publics. Mais c’est plus encore : la jeune génération, qui donne le ton aux manifs, veut démonter le vieux système.

Ce qui donne : des sunnites et des chiites, bras dessus, bras dessous, garçons et filles cheveux au vent, qui dansent ensemble dans la rue. Par ces manifestations, ils transgressent les frontières politiques, les tabous entre les diverses communautés.

Une protestation pour le pain et le beurre, oui, mais aussi contre l’hypocrisie confessionnelle, le conservatisme, le voile et l’exclusion des femmes.

C’est aussi cela, la révolution arabe.

