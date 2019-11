Foi de Félix

Icône incontestée de la culture québécoise, Félix Leclerc (1914-1988) mérite assurément ce statut presque sacré. Dans Félix Leclerc. Héritage et perspectives (Septentrion, 2019, 336 pages), un ouvrage collectif qui analyse toutes les facettes de l’oeuvre de l’artiste, l’auteur-compositeur Stéphane Venne lui rend un hommage senti.

« Leclerc, dit-il, en être autonome et singulier, faisait du Leclerc comme un pommier fait des pommes. » Il prenait ses mots « dans ce qu’il était pour vrai », exprimant ainsi une québécitude pleinement assumée. « Leclerc, continue Venne, c’est l’avènement en chanson de l’intériorité, comme quand on est devant une sculpture, comme quand on est devant une toile. C’est en cela qu’il est historique, qu’il est fondateur. Les chansons de Leclerc, il faut les écouter, il faut leur prêter l’oreille, bref, il faut s’y abandonner, presque s’y subordonner, subir leur force d’attraction […]. »

Même s’ils ne l’écoutent plus beaucoup, les Québécois continuent d’avoir de la déférence pour Félix. Ça se comprend. L’homme incarne autant le Québec de la survivance que celui, plus déterminé, de la Révolution tranquille. Pour les Québécois, le respecter, c’est s’estimer au moins un peu. Même sans les écouter, on entend quelque chose de nous dans ses chansons.

Écrivain catholique

Une facette de l’oeuvre, toutefois, parce qu’elle correspond moins aux attentes d’aujourd’hui, a sombré dans l’oubli. Il faut remercier le professeur Aurélien Boivin de la rappeler dans ce livre : Félix Leclerc, en effet, était catholique, ainsi qu’en témoigne son oeuvre littéraire et plus particulièrement son recueil Andante, dont on fête cette année le 75e anniversaire.

« Moi, en plein Québec, je veux perdre l’habitude de m’excuser d’être canadien-français et de demander pardon à mon voisin d’être catholique. Ce sont là deux vêtements chauds, bien à moi, que je salis, que je corrige, que je critique, que je couds, que je découds, mais auxquels je tiens, parce qu’ils sont faits sur mesure pour moi dans ce pays rigoureux », écrivait Leclerc, en 1964, dans la préface de sa pièce de théâtre L’auberge des morts subites.

La foi de l’écrivain n’est pas que socioculturelle. Boivin, dans son étude de l’oeuvre, montre que Félix s’inspire profondément des valeurs et des textes évangéliques. Ses contes et nouvelles, surtout ceux d’Adagio (1943) et d’Andante (1944), sont « porteurs d’une morale chrétienne ». Ils mettent en scène des pauvres, des laissés-pour-compte et des paysans humbles et honnêtes, animés par « la générosité, la charité, le partage, l’amour du prochain, le premier des grands commandements ».

Dans « Pour ceux qui restent », un des plus beaux textes d’Adagio, Leclerc raconte l’histoire d’un collégien qui ne peut aller fêter Noël en famille. Un prêtre-enseignant, « un homme ordinaire que personne ne remarquait, mais qui avait la compréhension, l’amour, la charité, l’effacement », sensible à sa peine, lui offre sa solidarité d’affligé. « Tu sais, dit-il au jeune homme, tes guenilles, ta pauvreté, ta solitude, je connais ça par coeur, je me souviens ; j’ai souffert et quand je te vois, je recommence. Partageons sans gêne, comme des frères malheureux. »

Félix évangéliste

L’inspiration chrétienne de Félix est surtout visible dans Andante, qui contient cinq textes, finement ciselés, reprenant des épisodes évangéliques. Dans « La paix soit avec vous », une femme malade depuis douze ans trouve la guérison en touchant les vêtements de Jésus. Quand elle rentre chez elle, elle retrouve son mari, ému et bouleversé, « qui pleurait tranquillement la face dans son coude, se sentant gêné de regarder le miracle avec ses yeux d’ouvrier ».

« Le Grade » relate l’histoire d’un soldat romain promu officier qui reçoit, le jour de sa promotion, le mandat de flageller Jésus et de le mener à la croix. Sa honte se transformera en conversion.

Reprise de l’épisode la femme adultère, « Ils s’en allèrent chacun chez soi » ne fait pas de quartier aux accusateurs de la pécheresse, qui se sont bâti « un petit piédestal intérieur » d’où ils jugent l’humanité, et vénère celui « qui comprenait la faiblesse humaine et surtout qui croyait en la relève humaine ».

Dans « La Grande Nuit », Félix donne la parole aux étoiles pour raconter la nuit de Noël, celle où « le Fils de Dieu » et ses parents n’ont trouvé que deux amis, l’âne et le boeuf, chez qui se loger. « Les pauvres de la Terre, qui sont loin d’être Dieu, devraient savoir qu’il y eut plus pauvre qu’eux jadis : le Fils du Père ! » écrit Félix, en évoquant cette nuit où la création a frémi.

« Ce vendredi-là », enfin, met en scène une famille de paysans dont les membres méditent, chacun de leur côté, le jour funeste d’il y a 2000 ans dont ils ressentent la douleur dans leur chair. « Il me semble que ça se passe tout de suite à midi, pense la mère. Il me semble que Lui, avec sa croix, va passer en avant de la maison pour se rendre sur la montagne en arrière dans le rang. Parce qu’aujourd’hui encore, il y a des Judas, des Barabbas, des Pilates, des Hérodes, des voleurs, des savants avec des livres, des curieux, des mous, des tièdes, des lâches, des nuls, des médiocres. / Une chance qu’il y a des Cyrénéens qui aident, des Pierres qui regrettent, des Thomas qui s’assurent, des Madeleines qui cherchent, des Pauls qui se choquent. » Et, ajouterais-je, des Félix qui se souviennent avec admiration.

L’esprit du temps

Les contes de Leclerc ont parfois été critiqués pour leur propension à l’édification religieuse et nationale. Boivin reconnaît cette tendance, mais préfère insister sur la rare capacité de l’écrivain « à traduire par des mots simples, sans recherche, des mots de l’oralité, une belle émotion, une sensibilité inégalée ».

Dans une rare entrevue accordée à des universitaires en 1978 et reproduite dans ce livre, Leclerc attribuait notamment à l’esprit du temps la prédominance des thèmes religieux dans ses premiers livres. Il est vrai qu’il a, par la suite, élargi sa palette, sans pour autant renier l’inspiration de ses débuts. Heureusement, car cet élan catholique primordial est un des trésors que recèle son oeuvre.