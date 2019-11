366 jours… (d'ici 2020)

2020. Pour les stratèges politiques, 2020, ce n’est pas tant une année civile qu’une date butoir. 2020, ou plus exactement : 3 novembre 2020. Dans un an. Dans un siècle. Demain. Or cette paradoxale proximité d’une date pourtant assez éloignée donne lieu à un étrange ballet à Washington : au cours des 366 prochains jours, bien des éléments pourront altérer la trajectoire du président. La destitution pourrait être l’un d’eux.

Les démocrates, d’abord, savent ce qu’ils ont à perdre. Ils ont appris de l’aventure Mueller : l’audition de l’ancien procureur spécial n’a pas été un succès. Notamment parce que les règles applicables limitant le temps d’interrogation de chaque membre de la commission parlementaire à 5 minutes ont confiné les auditions à un cirque médiatique peu productif. D’où leur volonté de se doter de normes qui permettront de contourner les manoeuvres dilatoires pour favoriser les questions de fond.

Ils savent que la seule mise en spectacle ne suffira pas à gagner les coeurs et les esprits de l’opinion publique, désenchantée et désabusée par le cirque congressionnel — le taux d’approbation du Congrès dans l’opinion publique est de 25 %, c’est-à-dire de 14 points inférieur à celui du président. Ils sont conscients du fait qu’il n’y aura pas d’autres occasions de faire la lumière sur les pratiques délétères de la Maison-Blanche. Ils n’ont d’ailleurs pas crié victoire après le vote de jeudi dernier, déplorant plutôt de devoir aller de l’avant avec le processus de l’impeachment.À juste titre : le fait de devoir mettre en branle une telle procédure atteste du déclin de l’État de droit et de la fragilité de la République. Il serait sans doute peu réaliste de n’y voir que de l’altruisme. L’enjeu est aussi important à court terme : tous les représentants prendront part aux élections primaires dans quelques mois.

C’est certainement ce qui explique en partie le ton moins belliqueux des républicains. La semaine dernière était encore placée sous le signe des manoeuvres politiques : on se souvient de cette vingtaine d’élus républicains qui ont déboulé dans la pièce sécurisée où la commission du renseignement de la Chambre entendait Laura Cooper, chargée de la Russie, de l’Ukraine et de l’Europe centrale au Pentagone. Ces représentants républicains fustigeaient le manque de transparence et la partisanerie des auditions préliminaires. Ce n’était de leur part que du cirque politique, du théâtre, au mieux un acte d’allégeance au président ou à leur base électorale. Parce que les auditions à huis clos sont monnaie courante. Et qu’elles se déroulaient devant la commission du renseignement, qui comprend des membres des deux partis. Il n’y avait donc aucune dissimulation dans cette procédure classique.

Toutefois, le temps a tourné à l’orage pour le Grand Old Party. Avec les comparutions successives de l’ambassadeur par intérim en Ukraine William Taylor, du secrétaire d’État adjoint John J. Sullivan, du lieutenant-colonel chargé de la question ukrainienne au National Security Council Alexander Vindman et du principal conseiller du président pour la Russie et l’Europe Tim Morrison, la compromission de la politique étrangère à des fins politiciennes personnelles (le fameux Quid pro quo) par le président n’est plus un fantasme partisan, mais une réalité tangible, confirmée. Ce constat paraît avoir fragilisé les certitudes des élus républicains… à commencer par les sénateurs. Eux qui ne voulaient voir dans la démarche de Nancy Pelosi que sa capitulation face à la frange radicale du Parti démocrate ont édulcoré leurs positions. Ils admettent qu’ils ne pourront pas balayer les articles de l’impeachment du revers de la main ou par une motion expéditive. La teneur des révélations comme la progression du soutien à la destitution dans l’opinion publique n’y sont pas étrangères. Depuis le début du mois d’octobre, en effet, 48,1 % des Américains se disent favorables à la mise en marche de la procédure de destitution (contre 44,3 % qui s’y opposent).

Il faut dire que l’affaire ukrainienne est épineuse à plus d’un titre. D’abord parce qu’elle implique la structure des alliances et une zone de tensions dans l’« étranger proche » de la Russie. C’est un peu comme jongler avec des bidons d’essence à côté d’un feu de camp : les risques de dérapage sont infinis. Ensuite parce qu’elle corrobore l’absence de toute considération présidentielle pour la sécurité nationale. Ce n’est pas atypique dans cette présidence. Des décisions irréfléchies, comme l’abandon des Kurdes, l’absence de prise en considération de la capacité de rebond du groupe État islamique (son nouveau chef se nomme Ibrahim al-Hashimi), la description ad nauseam des procédés des forces spéciales dans des conférences de presse, le fait que le département de la Sécurité intérieure soit encore mené par un directeur par intérim, le montrent bien : le président ne comprend pas les enjeux de la sécurité nationale du pays et ne regarde les choses que sous l’angle des gains politiques et personnels.

Enfin, l’affaire ukrainienne est problématique sur le plan organisationnel : elle révèle l’existence d’un système décisionnel dysfonctionnel où un amateur (Kash Patel, en poste depuis quelques mois à la Maison-Blanche, sans expérience du dossier) peut se faire passer pour LE spécialiste de l’Ukraine auprès du président… en lieu et place du véritable expert au National Security Council : le lieutenant-colonel Alexander Vindman. La structure décisionnelle déraille au point où, lorsque le véritable expert se présente pour débreffer le président sur l’Ukraine, on lui recommande de ne pas y aller. Parce que changer d’interlocuteur pourrait… perturber le président… Ce qui signifie, en d’autres termes, que n’importe qui peut franchir le seuil du Bureau ovale et se prévaloir d’une expertise qu’il n’a pas pour orienter les décisions présidentielles.

En théorie, le fait d’amorcer la procédure de mise en accusation devrait donc braquer les projecteurs sur les failles profondes de cette présidence. Sur les risques qu’elle fait courir aux Américains. Sur la perversion et le détournement des politiques à des fins personnelles. Mais à l’inverse de ce qui s’est passé lors de la mise en accusation de Nixon et de Clinton, le débat va se dérouler non pas sur les chaînes nationales, mais sur les réseaux sociaux et les chaînes câblées. À travers des filtres partisans, donc, alimentant d’autant la polarisation de cette société fracturée. Ce pourrait donc être 366 longues, très longues journées d’ici 2020…