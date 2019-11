Mémoires d’outre-monde

Il leur arrive de voir leur propre mort ou leurs ancêtres sans avoir peur. C’est l’Halloween dans leur tête et les bonbons sont acidulés, les champignons magiques, les potions infectes et les sorciers certifiés. Les cobayes de cette « nouvelle » médecine parfois très ancienne acceptent de prêter leur matière grise (et leur âme) aux laborantins, de partir en voyage intérieur pour guérir leur alcoolisme, un choc post-traumatique, une dépression, leur dépendance à la drogue, leur vie.

Si, si, ne clignez pas des yeux, ils prennent du LSD ou de l’ayahuasca pour en terminer avec une toxicomanie, ingèrent du MDMA (ecstasy) ou de la psilocybine (champignons) pour surmonter un traumatisme. Mais c’est surtout l’expérience spirituelle sous-jacente qui les foudroie et emporte avec elle toutes les souffrances à l’origine de ces soupapes. Les participants renaissent sous d’autres cieux. Certains chercheurs prétendent même que le LSD est moins dangereux que l’alcool… (NDLR : nous insistons auprès de nos lecteurs pour qu’ils attendent l’ouverture d’une SQD-LSD pour s’en procurer).

Aujourd’hui, la pleine conscience est courante, tout le monde fait du yoga. Notre culture a intégré tout cela, et je pense que nous sommes prêts maintenant pour les [drogues] psychédéliques.

Depuis que je vous ai parlé de mon expérience avec l’ayahuasca (« Mama Ayahuasca », Le Devoir, 13 septembre 2019), vous avez été très nombreux à m’écrire « à l’aide ». Je ne suis pas pusher, heureusement… Mais j’ai poursuivi mes recherches sur le sujet de la science et de la spiritualité, notamment. Cette tendance qui existait déjà dans les années 1960 — Castaneda, Timothy Leary — est en train de réapparaître. On parle même de « renaissance » en psychiatrie. Les scientifiques reprennent des recherches tombées dans l’oubli, tant à l’Université Johns Hopkins de Baltimore qu’à l’Université de Toronto ou à l’Imperial College en Angleterre. Le psychédélisme révolutionne les cerveaux.

Science et spiritualité, le mariage interculturel

En 2017, des milliers de psychonautes (des personnes qui se passionnent pour les états de conscience non ordinaires), chercheurs, psys et autres tenants de ces thérapies issues de la contre-culture étaient présents lors du congrès de six jours de MAPS (Association multidisciplinaire pour les études des drogues psychédéliques), à Oakland. Les thérapies assistées sont désormais reconnues par la science. Le MDMA sera vraisemblablement approuvé par la FDA (administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments) en 2021 pour le traitement des chocs post-traumatiques, sous supervision.

Les résultats s’avèrent plus que probants. Même engouement pour le congrès sur l’ayahuasca en Espagne ce printemps. Durant trois jours, des milliers de personnes sont venues de partout dans le monde et une liste impressionnante de PhD, de psys et de chamans ont partagé leurs connaissances.

Dans l’ensemble, les [drogues] psychédéliques sont les drogues les moins dangereuses, dans l’état actuel des connaissances. […] Il est pour ainsi dire impossible de mourir d’une overdose de l’une d’elles ; elles ne causent aucun préjudice et auraient plutôt tendance à nous libérer de nos dépendances.

J’ai rencontré le chercheur Brian Rush lors d’une conférence sur l’ayahuasca à Montréal, il y a deux semaines. Par un beau samedi d’octobre (et malgré les 65 $ le billet), l’église Saint-James était achalandée. Professeur au Département de psychiatrie et de science de la santé de l’Université de Toronto, le Dr Rush mène des travaux en toxicomanie depuis 42 ans. « La recherche au sujet des drogues psychédéliques augmente. Si des chercheurs comme moi, qui n’ont pas travaillé sur ce sujet pendant 40 ans, le font aujourd’hui, c’est signe qu’il y a une ouverture en matière de neurosciences et de spiritualité. »

Depuis sept ans, M. Rush traite des patients à un centre de désintoxication au Pérou avec l’ayahuasca. Il a lui-même cessé de fumer après 40 ans grâce au « thé de vérité ».

« Dans dix ans, la psychiatrie sera très différente grâce à ces projets de recherche. On peut déjà parier que la psilocybine et le MDMA seront légalisés pour les thérapies assistées. Peut-être le LSD aussi. L’ayahuasca est plus difficile à mesurer, car c’est une médecine par les plantes. La spiritualité et la science font difficilement bon ménage, mais la science pointe dans la direction des drogues psychédéliques et souligne que l’aspect spirituel — on ne parle pas de religion — est important dans la guérison. Alors, on fait quoi ? »

Et les gens y retournent, car il n’y a pas de dépendance, peu de toxicité et pas d’effets neurocognitifs. « Seulement 10 à 15 % des personnes aux prises avec un problème de santé mentale ont accès à des professionnels. Et les traitements courants ne fonctionnent pas toujours », souligne Brian Rush. Ceci explique cela…

Religion sans Dieu

Convaincu que les médias ont leur part de responsabilité dans l’information diffusée sur le sujet, le professeur Rush a beaucoup aimé le dernier livre du populaire journaliste Michael Pollan (Food Rules, In Defense of Food), Voyage aux confins de l’esprit. Ce que le LSD et la psilocybine nous apprennent sur la conscience, la mort, les dépendances, la dépression et la transcendance, paru en français la semaine dernière.

Son essai était parmi les dix meilleurs titres sur la liste du New York Times en 2018. Sans jamais verser dans le sensationnalisme, Pollan réussit à marier la recherche en neuroscience, celle des chamans en blouses blanches et ses expériences personnelles avec les drogues psychédéliques (il les a toutes essayées à des fins de recherche), malgré le manque de vocabulaire pour décrire ces moments de grâce intemporels.

L’âme doit toujours être entrebâillée

Pollan souligne également le problème de ces thérapies assistées si efficaces qu’elles remettent en question un modèle économique de dépendance aux médicaments conventionnels. Des gens sont guéris, parfois en une seule séance, tant chez les athées que chez les croyants. « À quoi bon investir dans un traitement à prise unique ? » écrit le journaliste au sujet de la recherche et du « Big Pharma ».

Pollan suggère d’ailleurs de ne pas réserver cette médecine spirituelle qu’aux malades, car elle s’adresse aussi au mieux-être des bien-portants et aux gens âgés. À 60 ans, Pollan a vécu l’une des expériences les plus marquantes de sa vie. Son livre s’avère une passionnante aventure métaphysique à plus d’un titre, tant pour le cours d’histoire sur la chasse aux sorcières des drogues psychédéliques (Leary, prof de psychologie à Harvard, est allé en prison 29 fois) que pour la vulgarisation de la recherche à ce sujet.

Quant à savoir si la conscience est confinée au seul cerveau, Pollan n’en est plus aussi certain qu’avant. Et au fond, une fois l’expérience vécue, savoir si une véritable entité spirituelle existe importe peu. Dans ce cas précis, c’est le résultat qui compte. Et il compte. Même si l’on doit encore évoquer les miracles et le divin faute de mieux…