Une mémoire à constituer

Je vous ai déjà parlé de Natacha Torres, lorsqu’on s’inquiétait de l’état des classes d’accueil pour les élèves immigrants et réfugiés, dans les écoles publiques de Montréal. Natacha a enseigné en zone de guerre en Colombie et dans le Grand Nord. Elle me confiait alors que les classes d’accueil, dans les conditions actuelles, c’était pire. Mais mardi, je me suis assise avec elle pour discuter de toute autre chose. Ces dernières semaines, elle s’est mise à partager frénétiquement sur les réseaux sociaux des vidéos et des articles sur les soulèvements au Chili, dénonçant sans relâche la répression violente des citoyens qui descendent dans la rue.

Natacha est née au Québec, quelques années après que ses parents, ouvriers et militants socialistes, ont fui la dictature militaire du général Augusto Pinochet. Tous deux étaient très actifs dans le mouvement d’Allende, ils se sont rencontrés en Russie, où l’on formait les militants pour la construction de l’Unité populaire. Après le coup d’État de 1973, son père, qui était dirigeant syndical, est arrêté et emprisonné dans un camp de concentration de la dictature, à Chacabuco, dans le désert d’Atacama. Il est détenu plus d’un an, puis fuit vers l’Argentine, où sa femme et sa fille aînée le rejoignent avant d’émigrer au Canada.

Natacha n’a pas vécu la dictature, mais la dissidence a toujours fait partie de sa vie. Je n’avais jamais remarqué, mais sur sa photo de profil Facebook, on la voit, petite fille, participant à une manifestation anti-Pinochet à Montréal. La photo est parue dans La Presse en 1986. Évidemment, la situation actuelle au Chili la bouleverse. Elle dénonce l’hypocrisie du discours du gouvernement de Sebastian Piñera, qui brandit le spectre de la guerre pour justifier les arrestations arbitraires, la violence et les dénis de droit.

Les citoyens, pourtant, ont raison de manifester. Il y a la vie chère et les ravages sociaux de trente années de politiques néolibérales, d’abord. « C’est impossible, vivre au Chili ! », s’emporte Natacha, qui y a passé un peu plus d’un an en 2011. Mais plus largement, on réclame une assemblée constituante, qui permettrait de se débarrasser enfin de l’autoritarisme larvé de la constitution léguée par la dictature. Il faut aussi situer le soulèvement actuel dans le sillage des mobilisations étudiantes de 2011. Une génération entière, semble-t-il, se rassemble pour réclamer plus de justice et de démocratie. Peut-être aussi pour venger le silence de leurs parents, et la violence subie par leurs grands-parents. Un slogan a d’ailleurs beaucoup été repris par de jeunes militants : « ¡ No son 30 pesos, son 30 años ! » Pas trente pesos, trente ans, en référence à l’augmentation du prix du transport en commun, qui a mis le feu aux poudres dans les dernières semaines.

Cet appel à la mémoire est particulièrement évocateur dans le cas chilien. J’ai aussi discuté cette semaine avec Caroline et Nicholas Dawson, arrivés au Québec du Chili avec leurs parents dans les années 80, à l’âge de 7 et 4 ans. Eux aussi m’ont parlé de l’onde de choc ressentie ces jours-ci. « J’ai mal à regarder les mobilisations actuelles avec le même enthousiasme que certains de mes amis militants au Québec », dit Caroline. Elle ressent surtout du stress en pensant à sa famille inquiète, et parle de ces images de répression militaire qui ravivent en elle une angoisse inexplicable.

Autant Natacha que Caroline et Nicholas m’ont parlé du silence qui vient après l’exil, et qui a perduré au-delà de la fin de la dictature. « C’est comme si une génération entière avait voulu taire le traumatisme vécu », remarque Caroline. Nicholas consacre sa thèse de doctorat à ce noeud entourant la mémoire de la dictature, ce spectre qui hante non seulement les récits de ceux qui ont quitté le Chili et leurs descendants, mais la société chilienne tout entière. Après un séjour de plusieurs mois à Santiago l’an dernier, Nicholas a constaté que bien des choses n’avaient jamais été dites, après la fin du régime militaire. Le récit historique de la dictature peine à se constituer, remarque-t-il, ce qui, paradoxalement, semble moins vrai dans les familles qui sont parties. « Comme si l’exil agissait comme un pivot narratif qui active la mémoire, le récit. »

Natacha dit, pour sa part, avoir été aussi fascinée que frustrée par l’indifférence de plusieurs de ses congénères, durant son année au Chili. Or, c’est ce qui est saisissant dans les mobilisations en cours : l’heure de la fin de l’indifférence, semble-t-il, a sonné. Une image partagée par une adolescente sur les réseaux sociaux m’a frappée. On la voit brandissant en pleine rue un drapeau chilien, où l’on lit : « Mi abuelo tenía miedo. Yo no. » Mon grand-père avait peur, moi pas. Voilà le souffle de cette jeunesse qui semble déterminée à reprendre le rêve de justice sociale qui a été brutalement écrasé en 1973, avec la complicité des États du nord de l’Amérique.

« Le 19 octobre, j’ai pensé à mon père qui, pour la deuxième fois de sa vie, s’est réveillé avec des militaires qui tabassaient les gens de son quartier », me dit Natacha. « Aujourd’hui, il ne peut plus descendre dans la rue, il a du mal à marcher. Mais cette semaine, il m’a dit : je savais bien que je ne pouvais pas partir sans voir le printemps arriver. »