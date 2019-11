Cantin et son maître

En 1976, à l’Université de Montréal, Serge Cantin a connu l’expérience du coup de foudre intellectuel. Étudiant à la maîtrise en sociologie, il apprend que Fernand Dumont (1927-1997), professeur à l’Université Laval, a été invité, par le Département de philosophie, à donner un cours sur la philosophie de l’histoire. Cantin s’y inscrit. Il n’en reviendra pas. Les propos du maître lui échappent souvent, mais le fascinent absolument.

« N’étais-je pas au fond comme hypnotisé par la puissance intellectuelle qui se déployait sous mes yeux ? écrit-il. Ce qui m’impressionnait par-dessus tout, je crois, ce qui a laissé en moi une empreinte indélébile, c’était de me retrouver pour la première fois en présence d’un être habité par sa pensée. »

J’ai vécu, vingt ans plus tard, une expérience semblable en lisant Fernand Dumont. Tout de suite, j’ai eu la conviction d’être en présence d’un penseur hors norme, voire du plus remarquable intellectuel de toute l’histoire du Québec. Comme Cantin dans sa classe, je ne comprenais pas tout ce que je lisais, mais j’en saisissais assez pour être ébloui et, dans le même mouvement, ému par la vibration qui se dégageait de l’œuvre. J’étais séduit par le style, qui irriguait une pensée nationaliste, démocratique, socialiste et chrétienne. Comme Dumont, j’avais accédé au monde de la grande culture à partir d’un milieu populaire. Je me reconnaissais dans son « émigration ».

J’ai tout de suite eu le sentiment profond que la compréhension de cette œuvre me donnerait accès à d’indispensables lumières pour mieux penser ma vie et ma société. Je me suis donc tourné vers les meilleurs commentateurs de Dumont, en espérant qu’ils me tiendraient la main dans ce dédale. J’ai lu le sociologue Jean-Philippe Warren et le philosophe Serge Cantin. Mon éblouissement a été multiplié. Ces trois-là — Dumont, Cantin et Warren — sont des champions de la pensée québécoise et de remarquables stylistes devant lesquels, je l’avoue, je me sens petit.

« Il est difficile de parler de Fernand Dumont sans avoir toujours l’impression de laisser dans l’ombre l’essentiel », écrivait Warren en 2001. Cantin, qui se présente comme « un nain qui n’a d’autre ambition que de faire mieux comprendre tout ce que nous devons au géant », partage cette modestie devant l’œuvre de Dumont. Toutefois, La distance et la mémoire (PUL, 2019, 426 pages), essai consacré à la pensée de son maître, s’impose comme un chef-d’œuvre interprétatif.

Le drame de la modernité

Les concepts de culture première et de culture seconde constituent le cœur de la pensée dumontienne. En gros, la culture première désigne le milieu culturel dans lequel nous baignons du seul fait d’exister, une sorte d’univers de sens qui va de soi et dont on hérite, alors que la culture seconde provient du désir d’interprétation qui habite l’humain et s’exprime par l’art, par la science ou par des rituels.

« C’est que l’homme, écrivait Dumont, est un être conscient qui ne vit pas seulement son existence, mais qui la contemple, l’examine et essaie d’en tirer un sens. » Toute la difficulté de l’expérience humaine consiste à ne pas rester englué dans la culture première (la mémoire), tout en n’oubliant pas cette dernière en accédant à la culture seconde (la distance).

Pour Dumont, explique Cantin, le drame de la modernité tient justement au « déracinement de la culture », c’est-à-dire à la disjonction entre les deux cultures. Avant, la tradition servait à faire le lien entre elles. Pour interpréter le présent, les Anciens se référaient « à un passé source ». L’idéologie du progrès a délégitimé le recours à la tradition, mais cette dernière n’a pas été remplacée par une nouvelle référence transcendante.

Le cas du Québec est exemplaire à cet égard. En marquant une rupture avec une tradition sclérosée, la Révolution tranquille aurait pu être l’occasion d’une nouvelle définition de nous-mêmes, moyennant une interprétation inédite de notre passé. Or, pour Dumont, c’est plutôt l’oubli de la tradition qui a prévalu, nous laissant aux prises avec un « vide idéologique » incapable de nourrir de nouveaux idéaux et de nouvelles solidarités. « Nos sociétés, demandait Dumont en 1995, seraient-elles devenues impuissantes devant l’avenir parce qu’elles ont perdu la mémoire ? » La gestion, ajoutait-il, n’est pas un projet de société et une nouvelle éthique transcendante reste à trouver.

C’est drôle, mais, en lisant tous ces propos subtils, j’ai fini par me dire qu’au fond, l’œuvre de Dumont, tout comme celle de Cantin, est une interprétation savante (culture seconde) de l’adage populaire (culture première) affirmant qu’on ne peut pas savoir où l’on va quand on ne sait pas d’où l’on vient. « Il était simple avec une manière de grandeur », disait de son ami Dumont le grand sociologue Georges Balandier. Ça résume presque tout.