Quand on se compare…

D’une fois à l’autre, le script du lancement des négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans le secteur public est invariablement le même. Dans un premier temps, le gouvernement s’étonne de l’ampleur des demandes syndicales compte tenu de sa « capacité de payer ». À leur tour, les centrales s’indignent de la pingrerie des offres gouvernementales alors que les conditions de travail des employés de l’État sont de moins en moins compétitives.

Mardi, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, s’est donc dit « surpris » des « très grandes » demandes de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui réclame une augmentation de 11,3 % dès 2020 pour les enseignants se situant en haut de l’échelle salariale, dont 6 des 17 échelons seraient éliminés. Elle demande en outre des augmentations de 3 % par année pendant trois ans, y compris en 2020. La Fédération syndicale de l’enseignement, affiliée à la CSQ, n’a pas voulu être en reste, exigeant une hausse de 19 % en trois ans. Dans le secteur de la santé, l’APTS et la FIQ demandent 21,6 % pour la même période.

Lors des négociations de 2015, dans un contexte d’austérité budgétaire, les augmentations consenties avaient été de 1,5 % (2016), 1,75 % (2017) et 2 % (2018). M. Legault a voulu apaiser les convoitises suscitées par la nouvelle abondance en déclarant d’entrée de jeu que « les surplus n’appartiennent pas aux syndicats », mais il est clair que des augmentations limitées à l’inflation, sauf dans le cas de certaines catégories d’emploi comme les enseignants en début de carrière ou les préposés aux bénéficiaires, seront jugées inacceptables. Même si l’absence de front commun risque d’affaiblir le rapport de force des syndicats, la santé exceptionnelle des finances publiques donne l’impression qu’il y a à boire et à manger pour tout le monde.

Reconnaissant l’écart important entre la rémunération des enseignants au Québec et celle des enseignants en Ontario, alors que les médecins spécialistes québécois gagnaient nettement plus que leurs confrères ontariens, l’ancien ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, avait déclaré qu’il faudrait penser à combler cet écart quand l’État en aurait les moyens.

Le gouvernement Legault a décidé de procéder en sens inverse et d’abaisser la rémunération des spécialistes sous le niveau de l’Ontario pour tenir compte de la différence du coût de la vie. Tout le monde reconnaît que la profession d’enseignant est exigeante et doit être revalorisée, mais accepter le principe de la parité avec l’Ontario, comme le réclame la FAE, ouvrirait une véritable boîte de Pandore.

Déjà, en privilégiant certaines catégories d’emploi, le gouvernement va remettre en question l’équilibre qui s’est établi progressivement au sein de l’appareil public. Même si les mérites des enseignants ou des infirmières peuvent sembler plus évidents aux yeux de la population, ceux dont la contribution au bien public est moins apparente, sans être moins réelle pour autant, auront le sentiment d’une injustice.

Comme tous les employeurs, l’État québécois devra composer avec une pénurie de main-d’oeuvre qui risque de s’aggraver. S’il fut une époque où décrocher un emploi dans la fonction publique pouvait donner l’impression d’avoir gagné à la loterie, le secteur privé offre maintenant des conditions souvent supérieures.

On a vu dans un passé récent les conséquences catastrophiques de l’exode vers les firmes de génie-conseil des ingénieurs du ministère des Transports, qui n’avait plus les ressources nécessaires pour faire en sorte que les contribuables en aient pour leur argent. Dans un contexte où la compétition pour s’assurer les services des personnes les plus compétentes ira en augmentant, l’État doit offrir des conditions suffisamment attrayantes.

Cela dit, la comparaison avec le reste du Canada peut aussi être consolante. Le secteur public vit des jours plus difficiles ailleurs. En juin dernier, le gouvernement ontarien de Doug Ford a présenté à la législature de Queen’s Park un projet de loi qui prévoit de limiter les augmentations de salaire de tous les employés de l’État, y compris les enseignants et les infirmières, à 1 % par année pendant trois ans.

En Alberta, qui fait face à un déficit de 8,7 %, le gouvernement de Jason Kenney avait d’abord prévu de geler les salaires des fonctionnaires, mais il veut maintenant leur imposer une baisse de 2 % à 5 %.