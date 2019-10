La péréquation pour faire diversion

Pressé de bâtir des ponts avec l’Ouest, en particulier l’Alberta et la Saskatchewan d’où il a été évincé, le gouvernement Trudeau se dit prêt à discuter. Même de péréquation, a affirmé dimanche la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Carla Qualtrough. Mais à quelle fin ? Ce programme n’a aucun lien avec les misères actuelles des provinces pétrolières, il sert plutôt d’outil de chantage auprès d’Ottawa et de prétexte pour critiquer injustement le Québec.

La péréquation n’est pas un programme parfait et des ajustements sont toujours possibles. Le budget fédéral de 2018 a reconduit jusqu’en 2024 la formule adoptée sous Stephen Harper, mais en lui apportant quelques corrections techniques.

Cela n’a pas suffi aux gouvernements albertain et saskatchewanais, qui lient cet enjeu à celui du développement énergétique. Le premier ministre actuel de l’Alberta, Jason Kenney, va jusqu’à menacer de tenir un référendum contre la péréquation si le gouvernement fédéral ne cède pas à ses demandes pour plus de pipelines, la fin de la taxe sur le carbone et ainsi de suite. Son homologue de la Saskatchewan, Scott Moe, et lui ne se gênent pas non plus pour prendre le Québec à partie, s’indignant de le voir s’opposer au défunt projet Énergie Est alors qu’il profite, selon eux, des revenus pétroliers à travers la péréquation.

Ayant été ministre à Ottawa sous Stephen Harper, y compris lors de l’adoption de la formule de péréquation qu’il dénonce aujourd’hui, Jason Kenney sait qu’il mêle les choux et les navets et entretient la confusion. La péréquation a été créée en 1957 et transformée en obligation constitutionnelle en 1982. C’est un programme fédéral. Ottawa écrit les règles et il est le seul à financer ce transfert à même ses revenus généraux, ceux auxquels tous les Canadiens contribuent. L’Alberta n’envoie de chèque à personne.

C’est Ottawa qui envoie les paiements de péréquation aux provinces qui y ont droit. Ce qui frustre l’Alberta, qui se sent incomprise, est de ne pas recevoir cette aide alors qu’elle traverse depuis 2014 une période de fortes turbulences économiques et budgétaires. Le hic est que, malgré ses déboires, l’Alberta demeure la province avec la plus forte capacité financière, ce qui veut dire que son économie peut encore générer plus de revenus provinciaux par habitant que toute autre province, écrivait un groupe de chercheurs dans le magazine en ligne Options politiques il y a un an.

Or, la capacité financière est l’étalon or de la péréquation puisque le seul objectif de ce programme est d’atténuer les écarts financiers entre les provinces afin qu’elles puissent offrir des services à peu près équivalents à leurs citoyens. La formule est complexe, mais tentons une explication simple (si cela est possible). À partir d’une liste préétablie de sources de revenus provinciaux (impôt des particuliers et des entreprises, taxe de vente, impôt foncier, etc.), le gouvernement fédéral calcule combien une province pourrait récolter si elle tirait avantage de toutes ces avenues à un taux se situant dans la moyenne. Il divise ensuite le total de chaque province par son nombre d’habitants, c’est ce qu’on appelle la capacité fiscale par habitant. Ottawa fait une moyenne de ces résultats et toutes les provinces qui se retrouvent sous la moyenne reçoivent une compensation — toujours par habitant — qui comble une partie de l’écart et les autres, qui sont au-dessus de cette moyenne, n’en ont pas.

Actuellement, cinq provinces en bénéficient, dont le Québec. Ce dernier reçoit le plus petit montant par habitant (1593 $ en 2019), mais, vu l’importance de sa population, il reçoit cette année 13,1 des 19,8 milliards de dollars prévus. Une province reste libre d’utiliser tout son espace fiscal, seulement une partie ou davantage que ce qu’Ottawa calcule. Qu’une province ait un surplus ou un déficit n’a aucun effet, sinon ce transfert serait une incitation à l’imprudence budgétaire.

L’Alberta veut de l’aide, mais la péréquation n’est pas la réponse. Si Edmonton est actuellement en déficit, c’est parce que la province a été imprévoyante. Au lieu de se doter d’un coussin pour faire face aux fluctuations propres au secteur pétrolier, elle a préféré n’utiliser qu’une portion de sa capacité fiscale en renonçant entre autres à d’importants revenus d’impôt et en n’imposant pas de taxe de vente. Si l’Alberta avait utilisé une capacité fiscale égale à la moyenne en 2018-2019, elle aurait affiché un surplus plutôt qu’un déficit, a déjà écrit l’économiste Pierre Fortin dans L’actualité. Face à un déficit, la culture politique locale privilégie depuis longtemps les compressions, on l’a encore vu cette semaine, mais cela est un choix. Le leur.

Le Québec voit son écart de capacité fiscale en partie comblé par la péréquation, mais il ne s’en contente pas. Il a aussi choisi de taxer sa population au-dessus de la moyenne canadienne afin de financer un panier de services plus généreux que celui de l’Alberta. C’est un choix, le sien, et la péréquation n’y est pour rien, sauf si on veut faire diversion.