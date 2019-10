La misère ordinaire

« J’ai pas de diplôme d’études secondaires, j’ai pas d’emploi. Il me reste six mois avant mes 18 ans. Mon éducateur m’arrive avec une feuille et il fait : ça, c’est ta demande de BS. » C’est ce qu’a lancé Alexandre Bulon-Bioiola jeudi devant la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, au moment où il apportait son témoignage aux côtés de Caroline Dufour de l’organisme Dans la rue, qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance.

Le jeune homme a retracé brièvement son parcours dans les centres jeunesse, s’en tenant à une pudique chronologie des événements. On sentait pourtant la douleur, cachée derrière l’exposé des faits. Il a évoqué sa sortie brutale des centres à 18 ans, quand on l’a laissé partir seul avec ses deux sacs-poubelles remplis de vêtements. Il n’a jamais rempli sa demande de « BS ». Il a plutôt abouti dans la rue. D’ailleurs, la moitié des jeunes qui cognent à la porte de Dans la rue arrivent, comme Alexandre, des centres jeunesse.

Durant la première série d’audiences de la commission sur la protection de la jeunesse, présidée par Régine Laurent avec une rigueur et une empathie remarquables, il a été question de ces enfances interrompues, pour les jeunes de la DPJ ; de ces adolescents qui sont livrés au monde sans préparation adéquate, dans l’indifférence généralisée. On a entendu une jeune femme déplorer l’accès insuffisant, en centre jeunesse, à l’éducation. Les jeunes sont coupés du monde, privés de la possibilité de s’instruire, souvent médicamentés à outrance, pour des troubles sommairement diagnostiqués. Les témoignages crèvent le coeur. Et les statistiques, les explications à l’appui, font rager.

Les maux qui affligent la protection de la jeunesse se révèlent multiples et complexes — on le découvre sans vraiment s’en étonner. Ils sont à l’image des difficultés rencontrées dans tout le réseau de la santé et des services sociaux : manque de ressources et de cohérence dans l’organisation des services, débordement du personnel, peu de continuité dans le soutien offert aux citoyens les plus vulnérables, à commencer par les enfants et les adolescents…

À écouter les témoignages, on comprend aussi que les problèmes reflètent les injustices, les formes d’exclusion, qui se voient partout ailleurs dans la société. Prenez l’intervention de la Maison d’Haïti, mercredi. Marjorie Villefranche, sa directrice générale, a parlé du profilage vécu par les familles haïtiennes, lorsqu’on en vient aux signalements. Quand la DPJ débarque dans les familles noires, soulignait-elle, il faut que les enfants soient parfaits, faute de quoi on conclut à l’incompétence parentale. On interprète aussi des situations de pauvreté évidentes non pas comme un problème social, mais comme un signe d’inaptitude. La situation est semblable pour les interventions auprès des familles autochtones.

Il faudrait évidemment adapter les méthodes aux spécificités culturelles de ces groupes, afin d’éviter d’aggraver leur marginalisation. Mais pour lors, on en est à sauver les meubles, à la DPJ. La surcharge est évidente. Les intervenants sont à bout, le roulement de personnel est énorme. Et l’an dernier, on a enregistré un nombre record de signalements. Le ministre Lionel Carmant a promis au printemps un investissement de 47 millions pour l’embauche de nouveau personnel, mais cela ne représente qu’une fraction du montant nécessaire pour que la protection de la jeunesse puisse faire face aux débordements.

Et au moment où le réseau public déborde, le communautaire écope — on commence à reconnaître ce cas de figure. Une amie travailleuse sociale dans un organisme venant en aide aux femmes en difficulté, qui est pour moi une antenne formidable dans ce réseau où tout le monde marche sur des oeufs, me disait cette semaine que, dans leurs interactions avec la DPJ, les carences sont bien visibles. Tout le monde « fait son possible dans des situations impossibles », mais au final, le suivi est souvent défaillant, la communication est laborieuse, on promet des services qui finissent par arriver trop tard…

La désorganisation récente du réseau de la santé et des services sociaux induite par la réforme Barrette n’a pas aidé. Plusieurs intervenants l’ont souligné lors du drame ayant emporté la fillette de Granby, en avril. Peut-être faudrait-il que Gaétan Barrette soit appelé à la barre de la commission, bien que Régine Laurent ait dit vouloir éviter toute forme de « procès ». Mais la réforme Barrette a été si largement décriée dans le réseau, et pas seulement au sujet de la protection de la jeunesse, qu’il serait temps qu’il y ait une certaine imputabilité.

Reste que les problèmes vécus à la DPJ sont le reflet d’un problème beaucoup plus vaste, à savoir notre incapacité à prendre en charge les conséquences de la pauvreté et de la marginalisation. On se dit bien préoccupés par le sort des enfants, scandalisés, atterrés par les tragédies comme celles de Granby. Mais on se laisse bien peu émouvoir par la misère ordinaire, celle qui ne fait les manchettes. Saura-t-on, cette fois, écouter ?