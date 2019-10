Récemment, j’ai aidé une élève de 4e secondaire à faire un devoir d’histoire. La période étudiée était celle de l’Acte d’Union de 1840. Il s’agissait de répondre à des questions en se référant au manuel. Les informations à retenir et à comprendre, dans cet exercice, étaient justes et détaillées : origines du rapport Durham, causes et teneur de l’Acte d’Union, enjeux linguistiques et revendication subséquente du gouvernement responsable. Le plaisir que j’ai pris à replonger dans cette difficile période de notre histoire n’était malheureusement pas partagé par l’élève, écrasée sous une telle abondance d’informations pointues.

Est-ce là, me suis-je ensuite demandé, la meilleure façon d’enseigner l’histoire ? N’est-on pas devant un cas de « trop, c’est comme pas assez » ? Car, enfin, ne nous racontons pas d’histoires : l’élève type de 4e secondaire ne sait pas grand-chose de son histoire nationale. Dans ces conditions, ne court-on pas le risque de l’égarer en lui faisant retenir une foule de détails ? Ne serait-il pas préférable, pour lui permettre de développer une vision d’ensemble cohérente du passé québécois, de lui présenter un récit plus général, vivant, illustré, notamment, par quelques grandes figures, et, par conséquent, plus assimilable et plus susceptible d’être retenu ?

Ces questions m’habitent en permanence. J’ai la conviction profonde que l’histoire est une indispensable école de citoyenneté et d’humanité. Pour moi, un être humain privé du sens de l’histoire — de son peuple et de son monde — est un sans-abri existentiel. J’accorde donc une importance primordiale à la quête de la méthode idéale pour enseigner cette matière.

Connaissance et méthode

Les chercheurs réunis par les didacticiens Marc-André Éthier et David Lefrançois, dans Agentivité et citoyenneté dans l’enseignement de l’histoire (M éditeur, 2019, 288 pages), partagent ma préoccupation à cet égard. Ils cherchent, eux aussi, la meilleure manière d’enseigner l’histoire.

Pour apprécier leurs travaux, toutefois, il faut accepter de se colleter avec trois motifs d’irritation : un jargon parfois assommant, une écriture inclusive déroutante (iels, ceusses, celleux, toustes) et un parti pris pour un enseignement réformé de l’histoire, qui donne la priorité au développement de la pensée historienne — enquête, recherche, analyse critique des sources, résolution de problèmes — plutôt qu’à la transmission de connaissances organisées en récit.

J’ai souvent exprimé mes réserves quant à ce dernier parti pris. Pour moi, le but de l’enseignement de l’histoire, à l’école et au cégep, est d’abord de faire accéder à une connaissance rigoureuse et vivante du passé. Il est bien que, dans ce processus, les élèves soient initiés à la méthode historique critique de base. Ils doivent savoir, par exemple, que les sources n’ont pas toutes la même valeur et que des débats quant à l’interprétation de certains événements existent en histoire. Les questions de méthode, toutefois, ne devraient pas être au cœur de l’enseignement de l’histoire avant l’université.

Il ne s’agit pas tant, dans ce débat, d’opposer radicalement les deux approches — transmission d’un récit ou développement d’habiletés intellectuelles —, ou d’en exclure une, que de les hiérarchiser. Les chercheurs dirigés par Éthier et Lefrançois font un choix différent du mien, ce qui ne m’empêche pas de trouver leurs travaux très éclairants.

Il ressort des recherches présentées dans ce livre que les enseignants d’histoire, au secondaire, demeurent, malgré les réformes inspirées par les idées des didacticiens, attachés aux bonnes vieilles méthodes. Ils continuent de préférer la transmission de connaissances à l’initiation à la méthode historique, de présenter l’histoire comme un ensemble de faits objectifs plutôt que comme un construit humain nécessitant une analyse, une critique ainsi qu’une interprétation et de mettre au cœur de leur enseignement la « transmission des principaux éléments de l’histoire nationale québécoise », comme le note Alexandre Lanoix, afin de contribuer au développement d’un sentiment d’appartenance à la nation, tout en évitant toute forme de propagande.

Les chercheurs regroupés dans Agentivité et citoyenneté dans l’enseignement de l’histoire, partisans de « l’exercice de la pensée historienne », selon la formule de Catherine Déry, se désolent de ces constats. J’aurais plutôt tendance à m’en réjouir, à une réserve près : le maintien des méthodes traditionnelles ne doit pas s’accompagner, comme c’est trop souvent le cas, d’un refus des remises en question et d’un abandon de la quête de la méthode idéale.

Il suffit, en effet, de jaser un peu avec un jeune Québécois pour constater ses lacunes en histoire et pour reconnaître que l’enseignement actuel de cette matière peut encore s’améliorer.