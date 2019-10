Jamais, lors d’une campagne canadienne, il n’aura été question d’environnement comme dans cette dernière. Petite victoire à mettre au crédit des jeunes et des artistes, des citoyens en manifs qui refusaient de voir leur planète pourrir sur pied tel un vieux champignon. Malheur aux chefs Andrew Scheer et, dans sa Beauce natale, Maxime Bernier, sourds aux préoccupations écolos de leurs électeurs !

Lundi dernier, la défaite du chef conservateur reposait sur sa hargne et son programme, mais aussi en partie sur un déni environnemental qui n’aura séduit que l’Ouest du pays. Le voici peint en bleu dans le coin vert. Le minoritaire Trudeau devra virer à gauche aux côtés du NPD et du Bloc pour pousser la roue écologiste et d’autres secteurs fragiles. Hors de la pomme pourrie de Trans Mountain, il défendra mieux — veut, veut pas — le dossier vert. Bonne nouvelle du moins dans ce champ-là, même si la valse-hésitation se dansera tout croche.

Reste que, pour améliorer la face de la terre, il faudrait modifier le système en entier, renoncer à notre surconsommation, s’affranchir des énergies fossiles, affaiblir le pouvoir des multinationales, devenir « autres » avec des dirigeants transformés. Ce n’est pas demain la veille. Aucun gouvernement ne veut torpiller ses bases économiques. Et tant de citoyens tiennent à leur plein confort.

Un jour, peut-être… Ça se ferait alors en douleur, avec force reculs, crises monétaires, sous cataclysmes divers, dans l’espoir fou d’un avenir meilleur. Sans utopie, point de salut !

Bien sûr, plusieurs voix protestent. Dimanche dernier, une murale hommage à la star militante Greta Thunberg était vandalisée à Edmonton. Symptôme d’une éprouvante perte de repères plutôt que simple outrage à une personnalité qui dérange. Car le monde vacille.

Quand Forcier s’en mêle

Un film cogne dans le tas : Les fleurs oubliées, d’André Forcier, à l’affiche vendredi au cinéma. Des jeunes Québécois pourraient bien l’adopter comme oeuvre fétiche à leurs rêves verdoyants.

On parle d’une comédie burlesque, parfois brouillonne et dogmatique, mais pleine de vie, d’humour, de poésie psychédélique et de fantaisie, portée par un souffle d’anarchie et un réalisme magique au parfum latino-américain. Le cinéaste québécois de L’eau chaude, l’eau frette s’y engage à fond de train dans la lutte environnementale, en envoyant au front des idéalistes, un spectre, des marginaux, des travailleurs du bas de l’échelle. Il tombe à pic.

L’essentielle transmission générationnelle traverse le propos du film autant que son processus créatif. Le fils du cinéaste, François Pinet-Forcier, l’a coscénarisé et coréalisé. Une partie de sa famille s’y est impliquée.

Au menu : le combat écologique d’un apiculteur misanthrope (Roy Dupuis, acteur fétiche du cinéaste depuis 2005) trouvant sa voie grâce à des solidarités nouvelles. Notre homme est hanté par le fantôme du frère Marie-Victorin, mort en 1944, qui s’ennuyait ferme au ciel (Yves Jacques) et revient planter ses graines en inspirant cet ami d’un monde futur.

Roy Dupuis, militant de la première heure et cofondateur de Fondation Rivières en 2002, hérite d’un rôle miroir de son propre engagement, ancrant un personnage fictif dans la réalité de ses combats.

Quant au frère Marie-Victorin, fondateur du Jardin botanique de Montréal et auteur de l’insurpassable Flore laurentienne, son parcours est redevenu d’actualité à travers sa correspondance secrète sur la sexualité humaine avec son amante platonique Marcelle Gauvreau, publiée en 2018. Les lettres signées par cette dernière viennent de sortir en septembre, toujours chez Boréal, et leurs missives croisées éclairent détresses érotiques et élans libertaires sous notre Grande Noirceur. Mylène Mackay incarne au cinéma Marcelle Gauvreau, tout juste après la redécouverte par le Québec de sa figure féminine de haute stature à la passion humaine sacrifiée.

L’ombre du scandale Monsanto aux pesticides empoisonnés flotte sur le film à travers une histoire de travailleurs agricoles mexicains exploités sur nos terres par une multinationale avide. La désobéissance civile, autre sujet de l’heure, s’invite dans leur révolte contre le grand patron corrompu et ses sbires, à coups de prises de lutte à la Jacques Rougeau, en plus meurtrières.

Une journaliste engagée et hardie (Juliette Gosselin) devient la porte-parole des jeunes militants écolos qui poussent partout les adultes dans les cordes. Oui, Les fleurs oubliées sort en salles à point nommé.

Surtout après cette campagne et cette élection pour la première fois (non la dernière) rattrapées par les enjeux environnementaux. La fable d’André Forcier enfonce le clou de la nécessaire solidarité citoyenne avec un bruit qui nous claquait déjà dans les oreilles. L’écho sonore d’un film s’amplifie dans un paysage social qu’il reflète autant.