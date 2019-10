Le temps d’une trêve

Après s’être impliqué dans la campagne fédérale comme aucun de ses prédécesseurs ne l’avait fait, le premier ministre Legault devait certainement espérer une issue différente. L’élection d’un gouvernement conservateur minoritaire forcé de s’appuyer sur le Bloc québécois aurait mieux servi ses intérêts. Au cours de la dernière année, ses différends avec le gouvernement Trudeau ont été nettement plus nombreux que les quelques ententes qu’il a réussi à conclure.

Jagmeet Singh a beau répéter à quel point les valeurs québécoises lui tiennent à coeur, le NPD a traditionnellement partagé la philosophie centralisatrice du PLC, avec ce que cela peut impliquer d’empiètements sur les champs de compétence des provinces. Depuis 2011, le fort contingent de députés néodémocrates québécois à la Chambre des Communes a pu faire contrepoids, mais Alexandre Boulerice se retrouve maintenant seul et la base sur laquelle M. Singh dit vouloir reconstruire paraît bien fragile.

Justin Trudeau assure avoir compris le message des électeurs québécois, mais son parti a bien mieux résisté à la poussée du Bloc que plusieurs l’anticipaient. Malgré la perte de cinq sièges, le PLC demeure le premier parti au Québec, que ce soit en ce qui concerne le nombre de circonscriptions ou le pourcentage du vote.

M. Legault savait que son rapport de force baisserait une fois l’élection passée. Mardi, il est revenu sur la contestation de la loi 21 sur la laïcité, mais il est resté muet sur la déclaration d’impôt unique administrée par le Québec, les pouvoirs additionnels en matière d’immigration ou encore l’application de la loi 101 aux entreprises sous autorité fédérale.

Il est néanmoins permis d’espérer une trêve dans le tumulte des relations Québec-Ottawa. M. Trudeau ne chantera pas sa vision du Canada, mais il n’a aucun intérêt à chercher la chicane. D’ailleurs, qui sait, il y aura peut-être une autre élection avant que la Cour suprême soit saisie de la contestation de la loi 21.

Après avoir passé toute la campagne à faire écho aux revendications de M. Legault, Yves-François Blanchet a reconnu volontiers que les 32 élus bloquistes n’ont pas reçu le mandat de faire la promotion de la souveraineté. Il a d’ailleurs indiqué que le premier dossier auquel il s’attaquera est celui de la compensation financière promise aux producteurs agricoles pénalisés par les traités de libre-échange.

On voit cependant mal comment le Bloc pourrait rester indifférent à la tentative de refondation du PQ, qui se réunira en congrès spécial le mois prochain. La bonne performance de M. Blanchet en a fait le nouvel espoir du mouvement indépendantiste, qui a perdu depuis longtemps l’habitude de la victoire. Si utile qu’il puisse être à Ottawa, plusieurs ne pourront s’empêcher de penser que sa place est à Québec.

M. Legault a d’ailleurs commencé à se distancier de cet allié qui pourrait devenir gênant, signifiant clairement qu’il n’aura pas besoin d’intermédiaire pour discuter avec M. Trudeau. Le Bloc peut sans doute être très utile, mais lui-même n’a aucun intérêt à renforcer la méfiance de ceux qui, à tort ou à raison, le soupçonnent de ne pas avoir renoncé à l’indépendance.

Il est évidemment tentant de comparer la situation dans laquelle se retrouve aujourd’hui M. Trudeau avec celle de son père en 1972. Après avoir été élu dans l’euphorie de la trudeaumanie en 1968, Pierre Elliott Trudeau avait remporté seulement deux sièges de plus que les progressistes-conservateurs de Robert Stanfield et s’était maintenu au pouvoir grâce à l’appui du NPD dirigé par David Lewis. Deux ans plus tard, il avait retrouvé sa majorité grâce à une victoire décisive face au même Stanfield.

Andrew Scheer n’a pas l’envergure de l’ancien progressiste-conservateur, mais il est tout aussi dépourvu de charisme. S’il paraît déterminé à rester en poste, de nombreux conservateurs se demanderont si l’histoire n’est pas en train de se répéter. S’il n’a pas réussi à élargir la base conservatrice cette fois-ci, comment penser qu’il pourra y arriver la prochaine fois ? Son lieutenant québécois, Alain Rayes, avait réuni une bonne équipe. De toute évidence, c’est le chef qui ne passait pas.

Il est vrai que les conservateurs n’ont pas pu bénéficier comme ils l’ont déjà fait d’une division du vote progressiste. La campagne d’Elizabeth May a été un véritable fiasco, mais l’angoisse climatique ne peut aller qu’en augmentant. Avec un chef plus attirant, le Parti vert pourrait faire beaucoup mieux la prochaine fois. Même s’il a réussi à sauver les meubles, Jagmeet Singh s’est révélé trop tardivement pour effacer deux ans d’absence sur l’écran radar, mais personne ne contestera son leadership. Il aura maintenant tout le loisir de renforcer la bonne impression qu’il a faite. Tout cela n’aidera pas les libéraux, mais un autre que M. Scheer pourrait bien en profiter.