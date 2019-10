C'est un sinistre jeu de mikado. Et la baguette que vient de retirer le président américain a mis un terme à la partie : l’édifice s’est effondré sur la région…

La décision présidentielle de rapatrier les soldats américains du nord de la Syrie a du sens en politique interne. En effet, le président a promis à sa base de mettre un terme aux « guerres sans fin », et il veut remplir sa promesse d’ici 2020. Et ses yeux demeurent fixés sur sa réélection : là réside la rationalité de l’irrationnel — pour reprendre les mots de Nixon. Par contre, cette décision n’a ni queue ni tête sur le plan international ; pilotée depuis le deuxième étage de la Maison-Blanche, désavouée au Pentagone, critiquée au Congrès, elle a laissé les alliés des États-Unis pantois. Le président américain a planté une dague effilée dans le coeur d’un monde qui n’est plus.

L’histoire de la politique étrangère hégémonique est émaillée de décisions de cette nature, de celles qui ont altéré irrémédiablement l’équilibre international. Mais celle-ci figure peut-être parmi les plus déterminantes dans la période récente, au même titre que celle d’envahir l’Irak en 2003. Car depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Moyen-Orient est un baromètre de la politique étrangère américaine et la faille sismique de la géopolitique internationale. Et cette décision de retrait consacre la fin de ce qui reste de la pax americana et de la « diplomatie de la navette » (shuttle diplomacy) de Kissinger. Elle porte le sceau du déclin. La géopolitique de cette décision est d’une ampleur telle qu’on peut la décliner en trois temps.

Abandonnés par les États-Unis

D’abord, sur le plan local, les Kurdes sont depuis toujours le maillon faible des transactions dans la région. Ils ont été abandonnés par les États-Unis à de multiples reprises : en 1975 par Kissinger, en 1985 sous les armes chimiques de Saddam Hussein (par le gouvernement Reagan, qui voyait ce dernier comme un allié face aux ayatollahs iraniens), en 1991 après les accords de cessez-le-feu suivant l’opération Tempête du désert, en 2007 sous les bombes turques (un autre allié de longue date des États-Unis et un pilier de l’OTAN)… Ils n’ont effectivement, et comme le veut le vieil adage kurde, « pas d’autres amis que les montagnes ». Ils doivent, comme ils ont eu à le faire auparavant, s’adapter aux vents changeants, victimes collatérales de l’échiquier mondial. Du point de vue turc, ce blanc-seing américain permet à Erdogan, à court terme, de fragiliser l’assise régionale du PKK, de fractionner le Kurdistan turc et le Kurdistan syrien. Mais à plus long terme, l’expulsion des réfugiés de Syrie (non kurdes) vers cette zone frontalière tampon lui permet de diluer durablement l’identité démographique du Kurdistan. Une aubaine.

Déploiement russe

À l’échelle régionale, la recomposition de l’équation moyen-orientale, manifeste depuis septembre 2015 avec le déploiement effectif de forces militaires russes en Syrie, s’accélère. D’abord, le retrait américain a été précipité, au point où les forces américaines ont dû abandonner le camp de Manbij tel quel et faire sauter leur dépôt de munitions pour éviter qu’il ne tombe entre de mauvaises mains. Il a été hâtif au point de prendre les forces alliées de court : sans l’appui du Pentagone, les forces spéciales françaises sont devenues presque aveugles, inopérantes et potentiellement en danger. Elles ont dû se replier rapidement à leur tour.

L’effet domino de cette décision s’étend rapidement aux territoires adjacents : la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), au coeur de la lutte contre le terrorisme, est obligée de prioriser la lutte contre l’incursion turque. Les groupes djihadistes (dont plusieurs membres incarcérés par les Kurdes ont déjà pu s’échapper) semblaient déjà vouloir renaître de leurs cendres. Ils peuvent désormais marcher sur la route de leur résurrection — qu’il s’agisse du groupe État islamique à l’est ou d’al-Qaïda à l’ouest. D’autant que la milice kurde, pour assurer sa survie, a dû passer un accord avec le régime syrien avec le risque de voir se déchaîner de nouveau la violence des troupes d’Assad sur les populations locales et, à la clé, le risque qu’elles se radicalisent. Dans la foulée, Bachar al Assad a regagné un tiers du territoire du pays en un claquement de doigts. De son côté, l’Iran pourrait tirer son épingle du jeu. La timide réponse (cybernétique) des États-Unis à l’attaque iranienne du 14 septembre dernier contre les installations pétrolières a envoyé le signal que le discours dur du président n’était que paroles. Le retrait des troupes du nord de la Syrie ouvre donc la possibilité pour l’Iran de consolider son assise dans la région.

Un chaos mal contrôlé

Finalement, sur la scène mondiale, cette décision amène par ricochet la recomposition de l’ordre global… où il n’est question que d’un équilibre instable, voire d’un chaos mal contrôlé.

D’abord, la Russie est de retour sur le devant de la scène. Et pas à moitié. Régionalement, les troupes russes ont, avec la bénédiction explicite du président américain, les mains libres en Syrie. La diplomatie russe se déploie aussi activement au-delà de cette seule zone de conflit. Tout en critiquant les sanctions appliquées par les États-Unis, l’axe Moscou-Téhéran demeure : la Russie accueillera Erdogan à Moscou le 22 octobre prochain, tandis que Vladimir Poutine a visité au cours de la dernière semaine l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis — une première en plus d’une décennie. Dès lors, Moscou cherche à se positionner comme le seul interlocuteur fiable, proposant même un projet de sécurité collective pour le Moyen-Orient en juillet dernier. L’objectif du géant russe n’est pourtant pas tant de pacifier la région que de bénéficier d’un chaos qui lui est favorable : il n’y aura pas de pax moscova.

C’est également la fin de la pax democratica. Parce que la confiance, qui représente le ciment du système international et notamment du système d’alliances — au nombre desquelles l’OTAN —, n’est plus là. Dans les chancelleries, la question est certainement posée. Qui sera le prochain ? Qui pâtira du manque de volonté des États-Unis ? Est-ce que les dirigeants des États baltes se regardent en chiens de faïence, se demandant lequel sera le premier dans la ligne de mire de la Russie ? Et lequel sera sacrifié par Washington ?

Ajoutons qu’un État clé comme Israël, déjà sur un strapontin, et étrangement silencieux depuis le début de cette crise, réajuste sa politique de défense, car l’ennemi se fait plus proche, et le parapluie américain évanescent.

Enfin, le vide généré par le président a sans doute pris de court les vieux ennemis des États-Unis, ceux-là mêmes qui contestaient sa mainmise sur le Moyen-Orient. Ni la Russie ni la Chine n’aspirent à remplir le rôle de gendarme qu’occupait Washington, ou à combler ce vide de la même manière. Mais la faiblesse de la politique étrangère américaine, devenue une marque de commerce de cette présidence, pourrait devenir selon le magazine Foreign Policy un argument clé pour la Chine (afin de maximiser son expansion) et la Russie (pour consolider son retour sur la scène mondiale) pour souhaiter la réélection du président. Le vide que laisse la faillite de la politique américaine ne le restera pas longtemps. Mais lorsqu’il sera comblé, l’ordre international tel qu’on le connaît aujourd’hui aura véritablement disparu.