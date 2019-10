Passé (non) réglé

Sa lettre, je l’ai lue et relue. Un crève-coeur. Une femme de talent, lumineuse, connue, ce genre de personne qui vous laisse un sourire en guise de souvenir :

« Merci pour ce superbe papier sur le divorce. J’en suis une, moi aussi, une ressortissante de divorce, il y a un an. Contrairement à toi j’ai pris du poids, et un coup de vieux. Je prends des antidépresseurs qui fonctionnent à peine.

Je croyais en mourir, et pas seulement parce que mon ex a brûlé toutes nos économies à la Bourse, nous obligeant à vendre la maison, la voiture, tout. Plus une maîtresse secrète et une dépendance à la morphine par prescription. J’ai eu la garde unique des enfants, dont une qui est handicapée, et aucune pension alimentaire. Mon ex n’a pas demandé la garde partagée.

Mes filles sont profondément blessées de tout ça. Moi et mon aînée sommes en thérapie. Nous sommes devenues pauvres et avons dû déménager. »

Être séparés pour toujours reste une manière d’être ensemble à jamais

Un cas unique ? Non, désolez-vous. Les psys sont au courant ; dans le secret feutré de leurs cabinets, des histoires comme celles-ci ne sont pas rares. Un mariage sur deux ira à vau-l’eau et ceux qui tiennent le coup ne se portent pas toujours si bien non plus. « L’amour, c’est comme un jour, ça s’en va, ça s’en va l’amour. »

S’il y a une chose qu’on ne peut contester à un coeur, c’est son droit le plus strict de ressentir et de battre la chamade jusqu’à la crise cardiaque. La peine, la détresse, l’anéantissement, la stupeur, voilà toutes sortes d’états d’âme dans lesquels l’amour peut vous plonger. Et certains s’y sont débattus, puis noyés. Vous me l’avez écrit d’une centaine de façons. Des lettres déchirantes à la suite de mon texte « Le deuil blanc » (20 septembre dernier) sur le divorce et ses effets secondaires ont formé une chaîne de petites existences broyées. Des hommes, des femmes, récemment largués ou meurtris de longue date, parfois des décennies. Certaines ont dû quitter le bateau avec le mal de mère. D’autres étaient soulagés de constater qu’ils n’étaient pas les seuls mésadaptés.

Je peinais à y croire. Tant de souffrance tue. Car il subsiste une honte à illustrer ses échecs sur son compte Instagram.

T’as mis de la brume dans mes lunettes

L’amour, c’est des grands mots avant, des petits mots pendant et des gros mots après, disait Sacha Guitry, ce tombeur.

Si on m’avait annoncé qu’un jour j’écouterais du Ginette Reno et que je pleurerais dans ses bras dans un studio un dimanche matin, je ne l’aurais pas cru. Ginette est devenue mon idole, un Kleenex en Cadillac. En voilà une qui ne s’est pas économisée côté coeur.

Dans son essai Les relations amoureuses à l’ère des neurosciences et de la pleine conscience, le psychothérapeute Fernand Larouche nous explique toute la chimie de ces relations fondées sur quelques hormones égarées et éperdues. Deux névroses qui se rencontrent, m’avait déjà révélé un psy. L’important serait de ne jamais en guérir, quoi ! Et je l’écris en souriant.

L’indécence, c’est d’être faux

Notre cerveau, ce grand insatisfait, nous souffle à l’oreille que nous trouverons toujours mieux ailleurs. C’est son rôle, il est construit pour le biais négatif. Que si ! Il traque l’ennemi, rumine les pensées paranos et nous trompe sur l’avenir. « Nos feelings, produits de notre neurochimie primitive, nous font croire […], mais ils seraient aussi de mauvais guides si nous leur prêtions la capacité d’être garants de l’avenir », écrit Larouche en citant les travaux du psychologue américain Daniel Gilbert. « Le cerveau ne peut s’imaginer ce qui n’existe pas. C’est pourquoi nous nous confirmons les uns les autres dans les mêmes illusions. » En fait, notre cerveau aurait doublé de volume depuis 1,5 million d’années « parce que l’imagination s’est ajoutée à notre arsenal de survie ».

Depuis la lecture de ce livre, j’ai repensé souvent à votre lettre, vous, l’anonyme, qui allez quitter votre famille cet hiver.

« Bonjour, je suis celui qui va la quitter bientôt. Je ne sais pas quand, mais je sais. Cet hiver peut-être. Après les Fêtes, avant les vacances d’été, les réservations et tout. Les hivers derniers ont tous été plus difficiles que les précédents. Trois enfants beaux, en santé, brillants. N’empêche. Notre climat familial est anxiogène, tensions, colères, et c’est pire avec le temps. Je n’ose pas penser quand les trois seront ados.

Le domestique, la course, le stress, les angoisses individuelles qu’on tait, on fait le choix de ne plus entreprendre de conversations compliquées car toujours interrompues. Et puis y a Netflix et tout ça maintenant. Comment vais-je gérer trois ados à temps plein avec de vrais problèmes ?? »

Le sacrifice désuet

J’ai été tentée de condamner cet homme. Il me raconte son désir de flâner dans les cafés le dimanche, ses passions étouffées, l’écriture, le cinéma, la musique. Il parle de sa résilience à elle. Comme si « elle » n’avait pas mis quelques passions de côté…

J’ai été à deux doigts de lui répondre et puis, non. Il partira, c’est écrit, leur vie n’a plus de sens. Les dommages seront autres, tout simplement. Il se sent coupable. Il aurait fallu y penser avant. Mais notre cerveau n’est programmé que pour nous faire croire à nos émotions du moment.

« Et je me dis de plus en plus que c’est une décision très personnelle pour laquelle personne d’autre n’a le droit de dire quoi que ce soit. En même temps, ma décision va impacter quatre personnes, une peut-être plus solidement. Dois-je en tenir compte ? Qui je place en premier ? Moi ? Eux ? »

Je vous rassure, anonyme, mon grand-père s’est posé la même question avec cinq enfants. Mais le curé lui a conseillé de placer la famille en premier. En 1950, les divorces étaient rares et la religion reprisait le tissu social. La notion de sacrifice avait une image : le Christ sur la croix.

Aujourd’hui, chacun hérite de sa part du drame, les femmes et les enfants aussi. Chacun son bout de croix et le mirage du bonheur individuel comme drapeau. Je ne crois pas qu’il y ait de bonne solution. On choisit la « moins pire » pour soi.

Comme lorsqu’on va voter.

JOBLOG Une caresse pour l’âme



Il y a dans le film Il y a dans le film Apapacho , de Marquise Lepage, une sorte de caresse pour l’âme (ce que signifie le mot apapacho pour les Mexicains). Tourné en partie au Mexique, durant le Jour des morts, on aborde l’autre monde avec un sourire et le suicide avec une grâce plutôt rare, dans la sororité. Mention spéciale à Fanny Mallette et Laurence Leboeuf. Il fallait se tourner vers une autre culture pour nous faire voir combien on peut concevoir la mort autrement et maintenir le souvenir grâce à un rituel nécessaire. Le drame de la mort, c’est de ne plus exister. Grâce aux images, aux fleurs et aux lampions, Apapacho nous réconcilie avec la perte et le deuil. Un film tendre et joyeux. En salle aujourd’hui.