Agir selon sa conscience

Après un arrêt dans les Prairies américaines, Greta Thunberg prévoit de passer les prochains jours en Alberta, où se trouve la troisième plus grande réserve de pétrole au monde. Elle n’est pas encore arrivée que sa venue crée déjà un tollé au sein de la classe dirigeante locale.

Le gouvernement conservateur, nouvellement élu en Alberta, refuse de la rencontrer, ce qui surprend peu d’observateurs. La réaction de l’opposition néodémocrate à la venue de la jeune Suédoise est toutefois plus intéressante. D’une part, la première ministre sortante, Rachel Notley, déplore le manque d’ouverture et la condescendance de la nouvelle administration de Jason Kenney à l’égard de Thunberg. D’autre part, aucune rencontre n’est prévue entre les néodémocrates albertains et la tête d’affiche de la lutte environnementale. Il faut savoir que le gouvernement de Notley avait défendu bec et ongles le projet d’expansion du pipeline Trans Mountain — ce qui a bien sûr généré des frictions importantes avec le NPD fédéral.

Le mouvement environnemental albertain qui accueillera Thunberg dans les prochains jours — oui, il existe — avait aidé à porter les néodémocrates au pouvoir en 2015. La même vague progressiste a en partie abandonné Notley aux urnes en avril dernier, ce qui a permis le retour des conservateurs. Là-bas, les blessures sont encore vives. Et Justin Trudeau pourrait se retrouver dans une situation bien similaire à celle de Notley dès la semaine prochaine.

Les jeunes électeurs qui avaient participé en proportion record à l’élection fédérale de 2015 avaient décidé, eux aussi, de croire aux « voies ensoleillées ». Selon les sondages, une bonne partie de cet électorat a transféré ses intentions de vote vers les troupes de Jagmeet Singh dans plusieurs régions du pays. Au Québec, les compromis des libéraux sur l’industrie pétrolière semblent expliquer une partie des appuis au Bloc québécois. Le parti de rechange varie, mais la tendance demeure : un peu partout, il semble qu’on reproche à Trudeau de vendre un rêve sans le réaliser. Pour bien des progressistes qui n’ont pas la partisanerie dans l’âme, l’idée que les libéraux font mieux que les conservateurs ne suffit plus à convaincre. C’est que les principes défendus sont non négociables.

Le même durcissement de ligne s’observe aussi chez l’électorat autochtone et non autochtone qui adhère à l’idée que la réconciliation doit être traitée comme une urgence nationale. Alors qu’on doit encore discuter, en 2019 au Canada, de l’accès à l’eau potable pour des populations, les justifications du statu quo sonnent inexcusables. De même, quand Trudeau a décidé, en pleine campagne, de porter en appel un jugement ordonnant à son gouvernement de dédommager les familles pour le sous-financement chronique des soins aux enfants autochtones, les réactions ont été impitoyables, et avec justesse. Répéter que Harper faisait pire ne réussit pas à fidéliser les intentions de vote comme en 2015.

Ce refus d’appuyer et de collaborer avec un pouvoir qui compromet ses idéaux avait aussi animé, en filigrane, la résistance de Jody Wilson-Raybould dans l’affaire SNC-Lavalin. Pour expliquer sa position catégorique devant les pressions du cabinet du premier ministre, elle avait notamment déclaré ceci : « Ma compréhension de l’état de droit a aussi été façonnée par mes expériences comme Autochtone […]. En effet, une des principales raisons qui militent aujourd’hui pour l’urgent besoin de justice et de réconciliation est le fait que, dans l’histoire de ce pays, nous n’avons pas toujours soutenu les valeurs fondamentales comme l’état de droit dans nos relations avec les peuples autochtones. Et j’ai constaté les effets négatifs que cela peut avoir sur la liberté, l’égalité et l’existence d’une société juste. » Lors que les principes sont si forts, ancrés dans une expérience aussi marquante, la politique as usual repousse. Et les institutions ne savent que faire de ce type d’attitude.

Devant les appels répétés au vote stratégique, une partie grandissante de l’électorat persiste à soutenir les néodémocrates, les bloquistes et les verts. Devant l’urgence climatique et le manque de respect envers les droits autochtones, bien des militants se tournent aussi vers des moyens non électoraux pour faire entendre leur message. De plus en plus, les jeunes délaissent la loyauté aux partis politiques pour la fidélité aux causes qui leur tiennent à coeur. Et cette tendance est irrévocable.

Notre système politique est mieux fait pour accommoder les Rachel Notley et les Justin Trudeau que les Jody Wilson Raybould et les Greta Thunberg. La population qui refuse le compromis sur les principes portera vraisemblablement au pouvoir un gouvernement minoritaire, et peut-être même un gouvernement de coalition.

Les coalitions ont existé au Canada, surtout au niveau des provinces (c’est le cas présentement en Colombie-Britannique), mais elles ne sont pas habituelles. Elles ont surtout eu cours en temps de guerre, ou de crise nationale. Il faut comprendre que, pour bien des Canadiens, et en particulier les plus jeunes, la situation actuelle appelle à une réponse politique qui nous sortira de l’ordinaire.

Les tenants du vote stratégique et du « bon sens » centriste doivent s’attendre à avoir la vie de plus en plus difficile. Dans un monde polarisé, ce type de leadership déçoit à droite comme à gauche. Le compromis « pragmatique » sur des enjeux aussi importants que les changements climatiques et la réconciliation en laisse beaucoup sur leur faim. Assez pour poser problème en temps d’élection, et semer derrière lui un arrière-goût amer.