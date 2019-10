Choisir le «moins pire»

À une semaine du vote, cette campagne électorale souvent soporifique aura finalement servi à quelque chose. Elle aura démontré que les Canadiens demeurent tristement insatisfaits de l’offre politique actuelle. Et qu’ils s’apprêteraient à renforcer le message le 21 octobre prochain.

En démocratie, il ne faut jamais sous-estimer la sagesse de l’électorat. Même quand il produit des aberrations, comme celle qui règne actuellement aux États-Unis, le « peuple » finit par forcer les politiciens qui ne sont pas à la hauteur de ses attentes à s’en aller.

L’étoile incontestable de la campagne de 2015 est tombée à plat en 2019. Si le chef libéral Justin Trudeau est réélu, ce sera principalement parce qu’il fait face à un adversaire conservateur si faible que les gros bonzes de son propre parti n’hésitent même pas à évoquer publiquement son départ avant même que l’électorat ne livre son verdict du 21 octobre.

Le Globe and Mail révélait cette semaine que les organisateurs conservateurs torontois bien connus songent déjà à limoger le chef Andrew Scheer après une défaite électorale que plusieurs tiennent pour acquise. Si l’ancien ministre Peter MacKay est leur candidat de préférence, la récente tournée torontoise du premier ministre albertain Jason Kenney n’est certainement pas passée inaperçue chez les militants conservateurs à travers le pays. L’ancien ministre de l’Immigration sous Stephen Harper avait bâti des ponts vers les communautés culturelles qui demeurent solides, ce qui serait un atout considérable pour un futur chef de parti fédéral.

L’absence de candidats vedettes, de la trempe de M. MacKay ou de M. Kenney, a permis à M. Scheer — un ancien président de la Chambre de communes qui n’avait jamais servi au Conseil des ministres — de gagner la course à la chefferie conservatrice en 2017. Après plus de deux ans à la barre de son parti, il demeurait un parfait inconnu pour la plupart des Canadiens lors du déclenchement des élections le mois dernier, et il ne s’est pas distingué depuis le début de la campagne. Ses performances lors des débats en français laissaient à désirer ; il s’est montré plus percutant lors du seul débat en anglais, mais il est allé trop loin en traitant M. Trudeau de « poseur » même si l’étiquette pouvait sembler appropriée.

Quant au chef néodémocrate Jagmeet Singh, il semble en voie de surpasser les attentes durant cette campagne. N’étant pas la cible des autres chefs lors des débats, il n’a eu à défendre ni sa plateforme ni ses positions floues dans plusieurs dossiers. Il est facile d’accuser M. Trudeau et M. Scheer de favoriser les personnes riches et les compagnies pétrolières lorsqu’on n’a jamais gouverné. La compétitivité de notre système de taxation et la santé de notre économie doivent être au coeur des préoccupations de tout gouvernement fédéral, malgré ce que prétendent certains progressistes qui semblent ignorer que nous vivons encore dans un monde capitaliste. M. Singh a dit pouvoir récolter plus de 130 milliards de dollars au cours d’un premier mandat néodémocrate, mais ses prévisions relèvent de la pure fantaisie. Un gouvernement néodémocrate ferait plutôt face à une fuite des capitaux qui l’obligerait vite à changer de cap.

Le discours de M. Singh sur la loi 21 est particulièrement révélateur de son modus operandi politique. Il est contre la loi sur la laïcité québécoise, mais il « ne veut pas » intervenir dans une contestation juridique. Il veut plutôt « gagner le coeur des gens ». En évoquant ses propres expériences avec la discrimination raciale, dont il a souvent été victime, M. Singh a touché à des cordes sensibles chez beaucoup d’électeurs. Mais il évite de se prononcer sur une possible intervention du gouvernement fédéral parce qu’il ne veut froisser personne. C’est une tendance chez M. Singh qui n’est pas limitée au seul dossier de la laïcité. On a constaté la même approche lorsqu’il a été sommé de clarifier sa position sur les activités des séparatistes sikhs au Canada qui militent pour l’indépendance de l’État du Pendjab en Inde. Cette question divise la communauté sikhe au Canada, qui compte plus de 450 000 membres. Le discours de M. Singh sur cette question semble varier selon l’auditoire.

Le débat de jeudi soir a permis à la cheffe du Parti vert du Canada, Elizabeth May, de démontrer à l’électorat francophone qu’elle demeure avant tout une militante environnementaliste dans l’âme, plutôt qu’une future femme d’État. Elle évoque l’idée d’un gouvernement de coalition comme une solution à tous nos problèmes plutôt qu’une invitation à la paralysie politique comme c’est le cas dans plusieurs pays de l’Europe, dont l’Italie. Malgré toute son expérience à Ottawa, Mme May demeure d’une naïveté hallucinante quant à l’exercice du pouvoir.

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, avait raison, lors du débat, de dire que les autres partis promettent mer et monde aux électeurs sans parler du « comment » des politiques qu’ils proposent. Aucun des partis, à part le PPC, s’est préoccupé des finances publiques lors de cette campagne, malgré la probabilité que le prochain gouvernement ait à les gérer à travers une récession mondiale. Malheureusement, M. Bernier a choisi de courtiser des électeurs de l’extrême droite avec un discours qui ressemble parfois à celui des pires populistes européens. Espérons que les électeurs de Beauce en tiendront compte le 21 octobre prochain.

En conséquence, ce n’est pas une surprise si les Québécois s’apprêtent à retourner au Bloc québécois en attendant qu’un vrai leader national se manifeste.