Du côté de la recherche

De temps en temps, je vous proposerai quelques résultats de recherche qui méritent d’être connus. En voici trois. Je vous présente le premier, passionnant, que je viens de découvrir, sous la forme d’une petite énigme.

Tricher, ou pas ?

On fait passer à des étudiants de niveau postsecondaire un test comprenant plusieurs questions. La durée allouée et la difficulté des questions rendent très improbable qu’on puisse répondre correctement à plus de trois questions. On promet un montant d’argent par bonne réponse.

La personne qui fait passer l’épreuve informe les étudiants qu’ils corrigeront eux-mêmes sous sa supervision leur copie et qu’ils la lui remettront ensuite. En moyenne, le résultat obtenu est de trois bonnes réponses.

Même scénario, mais cette fois la personne qui fait passer l’épreuve informe les étudiants qu’après avoir corrigé eux-mêmes sous sa supervision leur copie, ils pourront la conserver et la détruire.

En moyenne, le résultat obtenu est de six bonnes réponses !

On répète ce scénario, mais cette fois, après avoir informé les étudiants qu’ils pourront ensuite conserver et détruire leur copie, on leur rappelle un court texte. Le résultat obtenu est alors de trois bonnes réponses.

On vous demande de trouver quel texte on a bien pu leur rappeler…

Téléphone cellulaire et évolution

Vous le savez : une vaste et importante discussion est en cours sur les TIC (technologies de l’information et de la communication) et l’école.

Les auteurs de la prochaine étude ne sont aucunement des technophobes. Ils reconnaissent des mérites aux téléphones cellulaires et savent qu’ils sont là pour de bon. Mais avec quels effets, bons ou mauvais, précisément ? Comment faire pour éviter les pires ? Ils apportent sur tout cela un éclairage qui mérite d’être médité en suggérant de penser ces questions en se plaçant du point de vue de l’évolution.

Une bonne part de notre appareil cognitif et éthique indispensable pour notre survie individuelle et collective s’est en effet construit dans ces petits groupes au sein desquels nous avons évolué et dans lesquels des liens sont noués et de l’information personnelle est échangée, dévoilée, reçue. Nous sommes en quelque sorte faits pour et par cela.

Arrivent les téléphones cellulaires — et les médias sociaux. Ils se nourrissent de cette prédisposition et lui offrent de nouveaux canaux. Mais ils le font dans un tout nouveau contexte, bien différent de ces petits groupes où on se rencontre face à face. Ils peuvent même alors être nuisibles. Un mot nouveau est d’ailleurs apparu pour désigner cette possible nuisance, cette possible interférence de la technologie avec notre nature : la « technoférence ».

Les auteurs de cet article mettent justement en garde contre un décalage, une non-concordance, entre ce dont l’évolution nous a dotés relativement aux relations interpersonnelles et ce que permettent les technologies.

Pour en avoir une idée, et dans le pire des cas, voyez ce parent à son cellulaire incapable de résister au besoin de réagir à un message qui vient d’apparaître sur sa page Facebook et voyez, juste à côté, son enfant qui essaie vainement de lui raconter un épisode de sa journée à l’école.

Finalement, il le racontera sur sa page Facebook à lui…

La neuro-éducation sous le feu de la critique

La neuro-éducation est à la mode et on fait toutes sortes de grandes promesses en son nom. Mais de nombreux chercheurs restent critiques et sceptiques. Si vous souhaitez connaître certains de leurs arguments, je vous invite à lire un texte de Jeffrey S. Bowers paru en 2016.

La neuro-éducation, rappelle-t-il, est l’application à l’enseignement en classe des résultats des neurosciences. Elle prétend pouvoir améliorer celui-ci en proposant de nouvelles manières plus efficaces de procéder.

Le point de vue de Bowers est radical. Il soutient d’abord et s’efforce de montrer qu’il n’existe aucun exemple de pratique nouvelle qu’aurait proposée la neuro-éducation. Ce qu’elle met en avant est en effet ou bien trivial, parce qu’évident, ou bien trompeur, parce que connu par des recherches menées ailleurs qu’en neurosciences, ou bien non justifié, parce que ce qui est préconisé ne découle pas de ce qu’enseignent les neurosciences ou se trompe à propos de ces qu’elles permettent d’affirmer.

Pire : Bowers affirme qu’il y a de bonnes raisons de penser que non seulement la neuro-éducation n’a pas amélioré l’enseignement, mais qu’elle ne pourra pas non plus l’améliorer dans l’avenir.

Je vous laisse découvrir ses arguments…

L’énigme

On a rappelé aux étudiants le code d’honneur de leur établissement, qu’ils se sont engagés à suivre.

Truc et astuce de prof

Pour faire apprendre les règles des multiplications par + et –, on peut utiliser l’analogie suivante avec les amis et les ennemis.

Les amis de nos amis sont nos amis (plus par plus donne plus).

Les amis de nos ennemis sont nos ennemis (plus par moins donne moins).

Les ennemis de nos amis sont nos ennemis (moins par plus donne moins).

Les ennemis de nos ennemis sont nos amis (moins par moins donne plus).

La perle de la semaine

« Plus tard cette année-là, l’armée russe essaya un cuisant revers face au japonais. »