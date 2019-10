Exercice légitime

Mardi matin, des militants du groupe Extinction Rebellion ont escaladé la structure du pont Jacques-Cartier et perturbé la circulation matinale au nom de l’urgence climatique. Les grimpeurs ont aussitôt été arrêtés et pourraient être accusés de méfait. Dès le lendemain, nouvelle manifestation sur le boulevard René-Lévesque à l’heure de pointe et d’autres manifestants arrêtés et accusés d’entrave au travail des policiers.

Actifs un peu partout dans le monde depuis un an, les militants d’Extinction Rebellion dénoncent l’inaction généralisée des gouvernements et des institutions transnationales en formant des citoyens à la désobéissance civile non violente. Leur stratégie découle d’une question au fond très simple : que faire pour faire entendre les préoccupations des citoyens lorsque l’exercice du droit de vote ne suffit pas et que la loi ne nous protège pas contre les périls à venir ?

Les militants d’Extinction Rebellion mobilisent beaucoup la figure du penseur américain Henri David Thoreau, reconnu pour ses réflexions sur la désobéissance civile. On reprend et remanie sa citation la plus connue, tirée de son ouvrage sur la désobéissance civile publié en 1849, après une nuit passée en prison pour refus de payer l’impôt à un gouvernement esclavagiste : « Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la véritable place d’un homme juste est aussi en prison. » On reconnaît aussi à Thoreau une pensée écologique. L’écrivain a vécu deux ans en isolement dans la nature, construisant sa cabane et découvrant les vertus de la pleine autonomie, menant une vie frugale et contemplative ; de cette expérience il a tiré son célèbre Walden. Walden n’est pas tant un manifeste écologiste qu’une ode à la nature, l’aboutissement d’une quête spirituelle, mais on trouve ailleurs chez l’auteur une critique du pillage des écosystèmes au nom de la quête de la croissance.

Ce n’est donc pas un hasard si la pensée de Thoreau est reprise par les militants écologistes qui pratiquent aujourd’hui la désobéissance civile : les inégalités sociales s’aggravent partout, l’effondrement climatique est à nos portes, et la loi, l’État, n’en tient pas compte. Même des centaines de milliers de personnes dans la rue ne suffisent pas à modifier l’ordre du jour du pouvoir. Nouvel épisode incongru à ce chapitre cette semaine : selon le gouvernement Legault, il faudrait se dépêcher d’adopter le projet de loi sur Uber parce que l’économie de partage (expression d’une hypocrisie notoire), c’est bon pour l’environnement. Que faire, comme citoyens, devant une telle attitude, après avoir épuisé les méthodes de contestation traditionnelles ? Grimper sur le pont ? Par exemple, oui.

Le raisonnement est parfaitement rationnel. Comme l’expliquait François Léger-Boyer, l’un des porte-parole d’Extinction Rebellion, en marge de l’action de mardi, la désobéissance est l’aboutissement d’un processus. « On a fait des pétitions, on a signé le Pacte, il y a des projets de loi qui ont été déposés à l’Assemblée nationale, le gouvernement a tourné le dos. » Dans une entrevue très efficace à TVA, un autre porte-parole d’Extinction Rebellion, Louis Ramirez, faisait remarquer que le caractère extrême de cette action est « aussi extrême que la situation ».

Bien sûr, le gouvernement a condamné sans nuance l’action d’Extinction Rebellion. Les partis de l’opposition ont fait de même, sauf Québec solidaire, ce qui a donné lieu à un échange musclé entre François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois en chambre mercredi. Le co-porte-parole de QS a accusé le gouvernement de « climato-passivité », après que le premier ministre lui eut lancé une remarque méprisante : « Ben, qu’il aille sur le pont. »

On comprend que le gouvernement a tout intérêt à expédier QS sur le banc des mauvais élèves, des clowns perturbateurs, avec ces originaux qui escaladent le pont — on connaît la chanson. Cela dit, l’incapacité à reconnaître que la désobéissance civile non violente est une composante importante de l’exercice de la citoyenneté est pour tout dire assez troublante, surtout au vu de l’actuelle impasse politique en matière de lutte contre les changements climatiques.

La désobéissance civile n’est pas un geste de destruction. C’est un outil de dernier recours pour les citoyens qui souhaitent exprimer une objection de conscience. La désobéissance civile survient lorsque la loi entre en conflit avec d’autres valeurs démocratiques. En désobéissant, les citoyens rappellent que tout le droit n’est pas contenu dans la loi ; ils ne créent pas du chaos, ils renvoient les lois au rapport qu’elles entretiennent avec la justice — étalon qu’elles devraient suivre dans une société qui n’aurait pas perdu de vue l’essentiel. Lorsqu’ils désobéissent, les militants rappellent le pouvoir à l’ordre. Ils ne détruisent pas le droit tant qu’ils en produisent, affirmant que la justice est toujours due au citoyen en démocratie. C’est une créance exigible au nom de la seule dignité humaine.

Une société sans désobéissance ni contestation n’est pas une société démocratique, mais une société où la démocratie a été jugulée, affaiblie. À l’heure où la mobilisation démocratique sera plus nécessaire que jamais, il faut craindre ceux qui prétendent le contraire.