Parlez-vous franglais?

Dans Matthias et Maxime de Xavier Dolan, Érika, cinéaste amateur jouée avec beaucoup d’entrain par la jeune Camille Felton, s’exprime dans un franglais à faire dresser les cheveux sur la tête. Ses proches lui intiment sans cesse de passer au français. En vain. L’adolescente a beau venir d’un milieu éduqué et connaître la langue de Molière, l’embrouillamini de son jargon, une posture, un choix, revient casser les oreilles de tout le monde.

Si le galimatias du personnage n’était que pure fiction, les spectateurs se contenteraient de rire jaune ou de pousser les hauts cris. Ils le feront d’ailleurs, c’est sûr, tapant sur la conséquence plutôt que sur la cause de son irritante parlure : le recul du français à Montréal. On entend souvent des jeunes francophones entrelacer les deux langues officielles canadiennes en une seule phrase : un mot dans l’une, un mot dans l’autre. Les Érika sont parmi nous.

Le snobisme et l’air du temps semblent s’unir pour façonner chez certains millénariaux une novlangue qui n’a rien à envier au chiac, sans l’excuse de fleurir au sein d’une minorité francophone canadienne assiégée.

Je pensais à Érika en regardant à Tout le monde en parle Denise Bombardier dire d’une jeune Franco-Ontarienne qu’elle n’a pas d’avenir dans sa langue et qu’elle ferait mieux de passer à l’anglais. Son documentaire Denise au pays des Francos, voyage à travers la diaspora franco-canadienne, est moins manichéen, plus généreux que ses propos à l’émission de Guy A. Lepage. Sans changer pour autant son verdict en ce qui concerne la survivance du français dans leurs rangs.

Des résistants se battent dans plusieurs coins du Canada avec une vigueur admirable. Mieux vaudrait les appuyer tout en zieutant ce qui se dégrade au foyer. À chacun ses anglicismes, son joual ou son chiac.

Les coups de gueule de Denise Bombardier sont aussi des provocations et des appels au secours, mais les gifles méprisantes contribuent à faucher les efforts linguistiques de survivance.

Les sociétés dominantes attaquent le langage des autres avec un esprit colonialiste inconscient. Les Parisiens se moquent du français des Belges, lesquels ricanent devant celui des Québécois ou des Suisses. En Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, souvent les Acadiens n’osent nous parler en français. Ils ont subi le dédain de plusieurs Québécois pour la qualité de leur langue. Certains d’entre eux la délaissent à cause de ça.

Longtemps, le Québec a abandonné le reste de la francophonie canadienne à son sort. Comment rebâtir en deux coups de cuillère à pot les ponts coupés depuis la première campagne référendaire ? Les minorités linguistiques francophones, craignant leur complète assimilation avec un Québec hors du giron canadien, avaient refusé alors d’appuyer nos rêves d’indépendance. Nos solidarités récentes rafistolent des tissus déchirés.

Chez nous aussi

Au Québec, la défense du français s’est mal transmise dans la chaîne générationnelle. Nous voici tous responsables de son déclin — le système d’éducation comme les politiciens, les parents, les médias — faute de nous sentir si fiers de cette langue-là, qu’on prétend pourtant aimer. Relevons nos manches.

On est forts pour dénoncer les anglicismes des nombreux Français du Plateau Mont-Royal, tout en alignant les nôtres. Forts aussi pour balayer nos régressions sur la tête des petits commerçants nous accueillant d’un « Bonjour-Hi ». Mieux vaudrait insuffler en amont aux enfants, aux anglophones et aux immigrés l’amour du français de qualité.

Et si notre culture, notre histoire, notre niveau de langue nous faisaient secrètement honte ? C’est si lourd à porter, une chape de colonisés…

En 50 ans de Révolution tranquille, on aurait pu miser sur l’excellence du français enseigné à l’école. Abaisser le niveau déroulait le tapis rouge à la montée de l’anglais. À quand un vrai virage ?

J’ai regardé le documentaire d’Andrés Livov La langue est donc une histoire d’amour, en salle depuis vendredi, qui plonge dans la classe de français de la formidable Mme Loiseau auprès d’immigrés. Dans leur pays d’origine, certains de ses grands élèves étaient des enseignants ou des journalistes, d’autres parfois des quasi-illettrés. Les efforts de chacun pour se mettre à niveau sont admirables.

Et je me grattais la tête face à l’écran : sommes-nous si hospitaliers avec eux ?

Après tout, une francophonie vivante au Québec réclame leur concours. Combien de ces nouveaux venus feront leur vie sans communiquer avec des francophones de souche, hors du milieu de travail ?

Le choc des cultures érige des fossés, creusés des deux bords. La Loi sur la laïcité en inquiète plus d’un. Tâchons de mieux les apprivoiser. Car tout est lié : langue, culture, ponts générationnels et mains tendues. J’ai voulu rêver à une fierté linguistique contagieuse, plus forte que l’ouragan planétaire d’anglicisation. Restait à vraiment l’éprouver. Pas juste hors Québec. Oui, oui, chez nous aussi…