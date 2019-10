Enseigner l’humanité

Dans Le jardin parle (Nota bene, 2019, 276 pages), le poète, critique et jardinier Jean-Pierre Issenhuth (1947-2011) évoque un personnage qui le réjouit profondément. « Quelque part sur la terre, raconte l’écrivain, il y a un laitier. Tous les matins, en commençant sa tournée, il récite Le cimetière marin. Serait-ce un descendant du laitier de Mozart, qui jouait du cor ? Il dit que la récitation du poème le met en train. La terre est certainement féconde en merveilles de ce genre, et nous n’en savons rien. »

Issenhuth, un homme discret qui confiait ses pensées à ses carnets, a longtemps été enseignant et conseiller pédagogique au secondaire. Pour lui, l’éducation ne devait pas être conçue comme un passage obligé vers un métier, mais comme une découverte de la vie avec la pensée.

Un enseignant, croyait-il, n’est pas qu’un passeur du savoir ou, pire encore, un facilitateur d’apprentissage. Pour cela, un ordinateur suffit. « Un vrai maître est pourtant autre chose, écrivait Issenhuth. Il rend le savoir vivant, humain, imparfait, vulnérable, aléatoire, provisoire. Il l’expose à l’oubli, aux perturbations des passions, des partis pris, des doutes, des méprises, des confusions, des préjugés, et c’est ainsi que le savoir se distingue des données mortes, comme une vraie fleur se distingue d’une fleur de plastique. » On est loin du discours sur les données probantes visant à gonfler les statistiques de réussite.

Désir de connaissance

Cette exigeante conception humaniste de l’éducation se retrouve dans Le chemin de l’école (Leméac, 2019, 128 pages), un fervent essai d’Yvon Rivard sur les fondements et les finalités de l’expérience scolaire. « Ce n’est donc pas seulement l’acquisition et la transmission du savoir qui sont en jeu dans la relation pédagogique, explique l’essayiste, mais autre chose qui ne peut s’échanger qu’entre un professeur et un élève : le désir de découvrir et de partager quelque chose de trop grand qu’aucune connaissance n’épuise et le désir de transformer le monde plutôt que de le subir […]. »

L’éducation, à peu près partout dans le monde, est corrompue par une idée toxique : on irait à l’école pour parvenir à faire plus tard la profession la plus prestigieuse que nous permettent d’atteindre nos résultats scolaires. Ça donne des médecins qui ont l’air bête et des enseignants qui auraient préféré faire autre chose. Le désir de connaissance, qui devrait être au cœur de l’expérience scolaire, se retrouve en rade. Pour retrouver le vrai « chemin de l’école », Rivard propose de penser la relation pédagogique selon l’esprit du chemin des écoliers, c’est-à-dire comme une quête infinie du savoir habitée par le goût de la flânerie et des chemins de traverse.

Le désir de connaissance, écrit l’essayiste en s’inspirant d’Einstein, est allumé par l’émotion ressentie devant le mystère de la vie et par « cette intuition que je ne suis pas coupé du monde, que je peux le connaître ». Le moi, continue Rivard en s’inspirant maintenant d’Hördelin, veut alors s’élargir et se donner « l’univers pour maison ».

L’émotion intellectuelle

La connaissance qui vaut, en ce sens, ne peut être que générale, sinon « elle ronronne dans un petit coin, satisfaite d’avoir répondu à des nécessités pratiques ou élucidé des questions purement théoriques ». Sans l’émotion ressentie devant les choses du monde, rien ne se passe, mais, sans la démarche intellectuelle visant la mise en forme de ces choses, le sens de ces dernières nous échappe. Il faut donc partir de l’une et passer par l’autre pour mieux revenir à la première sur le « chemin infini entre soi et le monde ». C’est ce que Rivard appelle « conquérir notre humanité ».

En s’enfermant dans une conception étriquée de la deuxième étape — la transmission désincarnée de savoirs pratiques et scolaires —, l’école fabrique des « machines utilisables » et non des « personnalités », selon les mots d’Einstein. « Si l’étude des sciences rebute, ajoute Rivard, c’est qu’on les a déconnectées, comme l’étude de la littérature et de la philosophie, des émotions pour les confier aux bons soins des seules aptitudes intellectuelles. »

Rivard, il faut bien le comprendre, ne prône pas une école de l’étalage sentimental dans laquelle les enfants se complairaient dans leur moi. L’émotion qu’il met en avant et sans laquelle l’école ne peut produire, au mieux, que des singes savants tout en abandonnant les autres, démunis, sur le bord de la route, relève de la « religiosité cosmique » chère à Einstein et appelle une connaissance ne détenant « qu’une réponse jamais définitive à la question enfantine de savoir d’où nous venons, ce que nous sommes, où nous allons ».

Réalistement, on ne peut que rêver d’une telle école, tout en espérant que, parfois, comme c’est déjà le cas, de précieux enseignants la fassent vivre dans leur classe.