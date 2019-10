Le filon vert

Depuis le début de la campagne électorale fédérale, les partis rivalisent de promesses, souvent coûteuses, pour alléger le fardeau financier des citoyens et tempérer leur insécurité économique. C’est après tout leur premier sujet de préoccupation, à en croire les sondages. Réduction de taxes, prestations bonifiées, programmes de soins dentaires, d’assurance médicaments, de construction de logements abordables, tout y passe. Mais lundi soir, lors du débat des chefs en anglais, c’est le thème de l’environnement et de l’énergie, et non celui de la santé, qui a fini par s’immiscer partout.

La question des changements climatiques a fait brièvement son chemin pendant la discussion sur le leadership au Canada et dans le monde. Le volet sur les affaires autochtones a dévié sur l’enjeu des pipelines. Celui sur la sécurité économique n’y a pas échappé non plus. La portion réservée à l’environnement a permis quelques échanges musclés, mais le court débat ouvert qui devait la conclure a, fort étrangement, porté sur toute autre chose.

Cette insistance sur l’environnement n’est pas un accident. Cet enjeu n’arrive pas très loin derrière l’économie quand on demande aux électeurs ce qui peut influencer leur vote. Ceux qui ont suivi la campagne depuis ses débuts ont dû rester sur leur faim durant ce seul débat en anglais auquel participait le chef libéral, Justin Trudeau, le format ne permettant pas d’approfondir grand-chose, mais ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de suivre attentivement la course n’ont pas perdu leur temps.

À travers les bribes, les invectives et la cacophonie, la ligne de démarcation entre les partis qui aspirent au pouvoir est ressortie. Conservateurs et libéraux offrent des solutions différentes aux citoyens financièrement étranglés, mais elles vont généralement dans le même sens. Quand il est question d’environnement, par contre, le fossé est indéniable. Et ça, le débat l’a mis en relief.

Le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert (PV) ne sont pas en reste, au contraire. Le débat ne l’a mis en valeur qu’en partie, mais, oui, ils ont des plans dont les orientations sont beaucoup plus ambitieuses que celles du Parti libéral et qui correspondent davantage aux appels des jeunes qui ont marché dans les rues le 27 septembre. Celui du NPD manque toutefois de précisions alors que celui du PV, inspiré par l’urgence, exige un virage en profondeur mais rapide de la société canadienne. Le plan du PLC, lui, promet davantage de mesures pour s’attaquer aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et même de rendre le Canada carboneutre dès 2050, ce qu’a rappelé avec fougue M. Trudeau lundi, mais sans vraiment expliquer comment il entend y arriver.

La faiblesse du plan conservateur est d’un autre ordre. Ce qu’on propose est un recul par rapport à ce qui se fait déjà. M. Scheer veut mettre fin à plusieurs mesures en place, en particulier la fameuse taxe sur le carbone, dont il a fait une des principales cibles de sa campagne. L’élimination de cette taxe est à peu près le seul volet de son plan sur lequel il insiste. Le débat de lundi n’y a pas fait exception.

M. Scheer ne parle pas de transition énergétique, contrairement aux autres chefs, et prend fait et cause pour l’industrie des hydrocarbures, à qui son projet fétiche de corridor énergétique est destiné en priorité. Mais en choisissant le camp de l’extrême timidité sur le front climatique, le PC se tient à l’écart d’un large consensus, même chez la plupart des conservateurs centristes, ce qui affecte sa capacité d’augmenter ses appuis dans l’est du pays lors de cette élection.

Cela ne met pas le chef libéral à l’abri des attaques, comme l’a démontré la cheffe du PV, Elizabeth May. Elle lui a rappelé à maintes reprises ses cibles de réduction de GES encore trop timides, les mêmes que celles adoptées par le gouvernement Harper. Et cet achat du pipeline Trans Mountain a encore servi lundi à jeter un doute sur la cohérence de la politique libérale et a ravivé la colère de bien des électeurs qui avaient appuyé le PLC en 2015.

Pour justifier son approche environnementale, le chef libéral a invoqué le pragmatisme et le réalisme. Il reconnaît qu’il doit en faire davantage, lui qui a déjà pris le risque d’introduire une nouvelle taxe, mais il devra expliquer ce qu’il fera de plus, et de mieux, et cesser d’enjoliver son bilan en matière de réduction des GES. Comme le lui a rappelé Mme May, il a déçu. « Ça me brise tellement le coeur de vous regarder aujourd’hui et de savoir que vous auriez pu faire tellement plus durant les quatre dernières années », lui a-t-elle lancé.

Justin Trudeau mise sur la distinction entre son plan et celui des conservateurs pour rallier les progressistes attirés par les solutions vertes et néodémocrates, mais inquiets de voir Andrew Scheer prendre les commandes. Il n’a pas le choix de tenter de les séduire. Le PLC a besoin d’eux s’il veut conserver le pouvoir et, surtout, obtenir un mandat majoritaire. Une majorité que Mme May ne lui souhaite pas…