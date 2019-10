Les valeurs canadiennes

Andrew Scheer a connu un de ses rares bons moments lors du Face-à-face de mercredi, sur les ondes de TVA, quand il a lancé à Justin Trudeau : « Je pense que les Québécois et les Québécoises se sont ennuyés de M. Harper pendant le voyage en Inde. » Jusqu’à nouvel ordre, le Québec fait toujours partie du Canada et même ceux qui souhaitent en sortir n’ont pas apprécié le comportement infantile de son premier ministre. M. Harper était peut-être détestable, mais il n’était pas ridicule.

Même à l’époque où l’indépendance semblait à portée de main, Jacques Parizeau savait bien que la grande majorité des Québécois n’éprouvaient pas d’aversion pour le Canada, qu’ils lui reconnaissaient de nombreuses qualités, même s’ils déploraient son refus d’accepter leur différence. M. Parizeau ne voyait d’ailleurs aucune objection à ce qu’ils conservent leur passeport canadien, même si le Québec quittait la fédération.

Même ceux qui ne pouvaient pas voir Jean Chrétien en peinture lui ont été reconnaissants d’avoir refusé d’entraîner le pays dans la guerre en Irak, malgré les pressions de George W. Bush. Le contraste entre Justin Trudeau et Donald Trump, que le collègue Paul Wells a savoureusement comparés à Bambi et à Godzilla, a donné aussi bonne conscience aux Québécois ainsi qu’aux autres Canadiens. M. Trudeau était sans doute un peu agaçant avec ses selfies, mais le voir accueilli comme une rock star dans les capitales étrangères faisait un petit velours.

Le droit des femmes à disposer de leur corps n’est pas une valeur propre au Québec. Voilà maintenant plus de trente ans que la Cour suprême du Canada a décriminalisé l’avortement par son jugement historique dans la cause Morgentaler. Andrew Scheer a beau répéter qu’un gouvernement conservateur ne rouvrirait pas le dossier, la seule pensée qu’il puisse en être autrement provoque la même inquiétude d’un bout à l’autre du pays.

L’énergie hydroélectrique dont ils disposent en abondance permet aux Québécois de poser en champions de la lutte contre les changements climatiques. Seraient-ils aussi vertueux si le sous-sol québécois regorgeait de pétrole ?

L’Assemblée nationale a assurément fait oeuvre de pionnier dans le dossier de l’aide médicale à mourir. Elle se heurte sans doute à une plus grande opposition dans le reste du pays, mais il demeure que c’est un procès intenté par l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique qui a abouti à l’arrêt Carter de 2015. Un grand nombre de Canadiens aspirent aussi à mourir dans la dignité.

Alors que plusieurs provinces canadiennes ont élu des députés du Parti vert, qui forme l’opposition officielle à l’Île-du-Prince-Édouard et détient la balance du pouvoir en Colombie-Britannique, on n’a jamais élu un député vert au Québec. Il y a tout juste un an, on a plutôt porté au pouvoir un parti dont le programme était complètement muet sur la protection de l’environnement.

Soit, la personnalité de M. Scheer n’est pas très inspirante. Si la campagne conservatrice ne semble pas donner les résultats escomptés au Québec, ce n’est cependant pas en raison d’un quelconque rejet des valeurs dites québécoises ou parce que le Bloc québécois lui a volé sa place de chouchou de François Legault. En réalité, il est bien plus respectueux de l’identité québécoise et des compétences du Québec que ne l’est Justin Trudeau. Le problème est plutôt que ses positions vont à l’encontre des valeurs canadiennes que partagent un grand nombre de Québécois, comme l’a très bien illustré le débat de mercredi.

Il est vrai que le défilé de mode auquel M. Trudeau s’est livré lors de sa visite en Inde était gênant, mais couper l’aide internationale de 1,5 milliard, comme le ferait un gouvernement Scheer, est encore plus gênant. Il est très possible que cette aide ne soit pas utilisée de façon optimale et qu’elle doive être réorientée, mais quelqu’un pense-t-il sérieusement qu’elle soit aujourd’hui moins nécessaire ?

C’est un comité de l’ONU présidé par un ancien premier ministre canadien, Lester B. Pearson, qui avait demandé aux pays développés de lui consacrer 0,7 % de leur PIB. Le Canada n’a jamais atteint cet objectif, mais s’en éloigner encore pour financer les promesses électorales des conservateurs a quelque chose d’indécent. Cette mesquinerie ne pèsera sans doute pas lourd dans le secret de l’isoloir, mais elle s’accorde mal avec l’idée que de nombreux Québécois se font encore du Canada. Évidemment, si ce pays n’existe plus…