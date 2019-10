Les sables mouvants de la destitution

Toutes les procédures de destitution présidentielle ont contribué à redéfinir l’univers politique américain. Substantiellement. Durablement. Celle-ci n’y échappera pas. Mais nul ne peut déterminer aujourd’hui le sens dans lequel ce remodelage s’orientera.

L’Histoire en atteste. La procédure ouverte en 1868 contre le président Andrew Johnson, colérique, égocentrique, autocrate et ségrégationniste, a mené pour un temps à un rééquilibrage des pouvoirs. Celle lancée contre le président Nixon, paranoïaque, atrabilaire, machiavélique et complotiste, permit au Congrès de regagner le poids qu’il avait perdu graduellement au profit du président depuis la Seconde Guerre mondiale. Les ressacs de celle ouverte contre le président Clinton, éclaboussé par les scandales sexuels et financiers, sont encore perceptibles aujourd’hui… tant dans la radicalisation du Parti républicain que dans les atermoiements démocrates (comme en témoignent les réticences de l’aile traditionnelle du parti de l’âne, à commencer par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à se lancer dans l’aventure de la destitution).

À l’origine, les Pères fondateurs ne voulaient ni d’une monarchie ni d’un monarque. Pour autant, devant l’inévitabilité d’un exécutif unique et à force de compromis, ils ont fini par inventer un système constitutionnel construit sur un maillage complexe de poids et de contrepoids où « le pouvoir arrête le pouvoir ». Pour se prémunir contre toute dérive tyrannique, les Pères fondateurs ont placé le peuple souverain (« we the people ») et ses représentants (le Congrès) en tête de la Constitution. Le président arrive en deuxième, et le texte qui lui est consacré est beaucoup plus concis.

Mais les Pères fondateurs craignaient la fragilité d’un pays qui venait d’arracher son indépendance à une puissance tutélaire, celle d’une jeune nation consciente de jouer dans un concert de puissances coloniales prédatrices, de la faillibilité des gouvernants, des « mercenaires de la corruption étrangère ». D’où la clause des émoluments (nul ne peut recevoir, sans l’accord du Congrès, de cadeau, de titre d’une puissance étrangère) ou encore le fait qu’il faille être citoyen américain de naissance pour devenir président (le mythe de la «cinquième colonne»). D’où la mise en place de mécanismes pour juger les détenteurs des plus hautes fonctions fédérales pour « trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs » — l’impeachment.

La procédure de destitution est juridictionnelle : elle repose sur les deux chambres du Congrès (la première instruit, la seconde juge). Elle est également exceptionnelle : la Chambre des représentants n’a inculpé que 19 personnes (15 juges fédéraux, 1 sénateur, 1 membre du Cabinet et deux présidents). Le Sénat n’en a jugé que 16, et seules 8 ont été condamnées — seulement des juges fédéraux et aucun président.

Mais elle est aussi éminemment politique. L’impeachment sort du cadre juridique classique puisque la nature et la teneur des chefs d’inculpation sont déterminées par la Chambre des représentants sur la base d’éléments qui ne sont pas forcément pénalement répréhensibles : ils sont définis dans leur contexte politique, que le président ait outrepassé ses pouvoirs, porté atteinte à l’intégrité de la République ou usé de ses fonctions à des fins personnelles — le Père fondateur Alexander Hamilton, dans les Federalist Papers, est particulièrement clair sur ce point. Il ne s’agit pas, explique le rapport Garvey et Cole de 2015, « de punir un individu, mais bien de maintenir la constitutionnalité du gouvernement ».

Faute de disposition constitutionnelle précise, chacune des chambres détermine la manière dont elle tiendra son rôle — sur la base de ses règles internes et sur les précédents qu’elle a elle-même établis. Rien n’oblige le Sénat à agir à la suite de la mise en accusation formulée par la Chambre, si ce n’est ses propres règles — qu’il peut en tout temps modifier. La Maison-Blanche peut invoquer le « privilège de l’exécutif » pour éviter de communiquer des informations. Et de la même manière qu’elle l’a fait sous Nixon, la Cour suprême pourrait avoir à trancher. En d’autres termes, aucune branche du pouvoir ne demeurera en dehors de la tempête.

Or, la tempête pourrait devenir ouragan. Que se passera-t-il si la Chambre des représentants vote l’inculpation mais que le Sénat ne se prononce pas (une simple motion suffirait pour mettre un terme à la procédure) ? Un président « impeached » par la Chambre mais non démis pourrait alors se présenter à une réélection (et c’est un cas d’école puisque Nixon comme Clinton en étaient à leur second mandat lors du lancement des procédures).

Que se passera-t-il si le Sénat vote la destitution du président et l’interdiction pour lui de se représenter mais que le président refuse de partir ? S’il clame qu’il s’agit d’un coup d’État ? Si, au lieu de contenir la violence politique — ce que présument certains commentateurs — la procédure, manipulée par le président qui a déjà évoqué le spectre de la guerre civile, l’alimente ? Et s’il est réélu ? Que se passera-t-il simplement s’il divulgue le nom du lanceur d’alerte qu’il a désigné la semaine dernière comme traître ? Qui osera se risquer ensuite à dénoncer les malversations du gouvernement ?

Dans le même temps, les démocrates n’avaient d’autre choix que de lancer la procédure d’impeachment : pour la première fois, un président en exercice a délibérément mis en jeu la sécurité nationale, l’intérêt national des États-Unis, pour un gain électoral. Il a mis en danger l’équilibre géopolitique global — en vulnérabilisant un allié clé face à la Russie, en le privant potentiellement de 7 % de son budget de défense — à des fins strictement personnelles. Il a appelé des puissances étrangères (au dernier chef, et publiquement, la Chine) à intervenir dans le jeu politique interne.

L’absolution du président, qui paraît aujourd’hui inéluctable (mais peut-être pas demain ?), pèsera lourd sur la politique étrangère, l’échiquier mondial et le rapport aux alliés. Sur le plan interne, elle confinera la Constitution à n’être plus qu’un bout de chiffon exposé dans un musée, alors que rien n’empêchera plus l’homme au pouvoir de redéfinir les règles en 2020… voire en 2024.

En ce sens, il est singulier que George Washington, en choisissant de céder sa place à la tête du pays en 1796, ait, dans son discours d’adieu, prévenu ses concitoyens des dangers du régionalisme, de la partisanerie et des interventions étrangères. Comme s’il était prescient. À moins, bien sûr, que le système que les Pères fondateurs ont mis en place soit plus résilient qu’il n’y paraît. À moins que la plasticité de la Constitution lui permette de s’adapter et lui évite de sombrer dans ce qui semble être aujourd’hui des sables mouvants.