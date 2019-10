Justice et éducation

Le rapport publié cette semaine par le mouvement L’école ensemble a, avec raison, beaucoup fait parler et nourri bien de légitimes inquiétudes. On y apprend en effet ce que plusieurs redoutent depuis longtemps, à savoir que le système scolaire québécois est profondément inéquitable. Il serait même le pire au Canada sur ce plan, au point de se rapprocher en cela de celui de nos voisins du sud.

Il faut bien noter que ce qui nous heurte, ici, ce ne sont pas les inégalités en elles-mêmes, mais bien le fait que celles-ci soient ou soient présumées injustes, d’où l’utilisation des concepts d’équité et d’iniquité. Le rapport, que je vous invite à lire en ligne, s’intitule d’ailleurs, avec raison : L’injuste système d’éducation québécois.

C’est que l’idée d’éducation est profondément liée à celle de justice, et c’est par cela que la question de l’égalité et de l’équité s’y pose et est importante.

La philosophie peut aider à y voir plus clair.

Égalité, justice et équité

Il y a à l’évidence différents types d’égalités et d’inégalités et certaines ne sont pas nécessairement injustes. Prenez des inégalités de traitement.

Platon faisait déjà remarquer qu’il n’est pas injuste, en matière d’alimentation, de donner des quantités de nourriture différentes à Polydamas, lutteur de pancrace et, disons, à un jeune enfant. De même, en éducation, il n’est manifestement pas injuste de consacrer plus de ressources à une personne souffrant de dyslexie et de lui offrir un ordinateur avec correcteur de texte.

Prenez cette fois les inégalités de résultats.

Certaines peuvent être tout à fait justes : Paul n’a pas étudié et il a échoué au test ; Manon a travaillé dur et a eu une excellente note. En fait, il est plus que douteux que viser toujours et partout l’égalité des résultats soit une chose possible ou même souhaitable.

Néanmoins, les choses deviennent vite plus compliquées. C’est que les inégalités de résultats peuvent être dues à divers facteurs et il n’est pas toujours facile de décider ce qui est injuste ou non et le rôle qu’y jouent (et leurs parts respectives) le hasard, le libre choix, le talent, la motivation, le travail, le mérite…

S’agissant d’éducation, et compte tenu de l’importance de celle-ci dans la distribution de tant de biens socialement valorisés (rémunération, pouvoir, prestige, etc.), l’enjeu est humainement et socialement de taille.

Pour le complexifier encore, se joue ici la question de l’autorité parentale et de la (relative) liberté pour les parents de choisir l’école que fréquentera leur enfant ou même de les scolariser à la maison.

Ce que le rapport a en tête, sous ce concept d’équité emprunté à l’OCDE, ce n’est pas l’égalité des résultats (« l’obtention des mêmes résultats éducatifs par tous les élèves »), mais bien « l’absence de lien entre les différences de résultats entre les élèves et le milieu dont ils sont issus ou les facteurs économiques et sociaux sur lesquels ils ne peuvent exercer aucun contrôle ». « En éducation, nous rappelle-t-on, l’équité signifie que des élèves issus de milieux socio-économiques différents atteignent des niveaux similaires de performance scolaire et de bien-être social et affectif, et ont la même probabilité d’obtenir un diplôme de l’enseignement postsecondaire. »

Le type d’égalité dont il est ici question est l’égalité des chances. Elle peut demander des inégalités de traitement ; mais surtout, certains faits, relatifs aux inégalités de résultats et qu’on décline dans ce rapport, sont justement des indices qu’elle n’est pas significativement atteinte. Notre système est donc, au vu de ces données, inéquitable.

Comment le rendre moins inéquitable ? Immense question.

Des mesures à prendre

Un premier enjeu est politique au sens fort du terme et concerne les injustes inégalités devant l’offre en éducation. Certains parents, en particulier s’ils sont plus fortunés, peuvent offrir à leurs enfants des écoles (privées ou avec des programmes particuliers) auxquelles les autres ne peuvent pas, ou alors très difficilement, accéder.

On laisse parfois croire que seuls l’effort et le mérite sont responsables de cette différence entre les choix réellement possibles et tout ce qui s’ensuit : c’est manifestement insuffisant et trompeur comme explication.

L’enjeu politique, ici, est de faire en sorte que chaque parent ait une véritable liberté de choisir et en ait donc ce qu’on appelle la capabilité. Une école publique va en ce sens et c’est une des raisons pour lesquelles il faut la défendre et la valoriser.

Mais il y a aussi, dans tout ce dossier, un enjeu pédagogique à ne pas négliger. Les enfants dont les parents ont une grande liberté de choisir leur école, on l’a vu, arrivent en outre souvent à l’école avec des savoirs, des repères, des pratiques, bref des habitus, pour parler comme Pierre Bourdieu, qui font qu’ils possèdent déjà beaucoup de ce que l’école demandera de mettre en oeuvre, tandis que d’autres en sont largement privés.

Devant ces injustes inégalités que l’école devrait combattre et non pas reproduire, il existe un possible remède qu’elle seule peut prodiguer : c’est de transmettre le mieux et le plus efficacement possible le capital culturel.

Cela demande des enseignants solidement formés dans ce qu’ils enseignent et sachant le transmettre selon les meilleures, les plus efficaces et éprouvées méthodes pédagogiques. Faute de quoi, on risque fort d’accentuer encore ces injustes inégalités. Cela s’est vu.

Dois-je vraiment donner un exemple ?

La perle de la semaine

(Dédiée à Greta Thunberg) « Obsédés par l’idée de vitesse automobile les capitaux coulent à fleau. »