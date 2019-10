Une créance

Il a fallu trois années à Tamara Kotevska et Ljubo Stefanov pour filmer leur documentaire Honeyland, une fable écologique en chair et en os d’une sensibilité qui n’a rien à envier à L’homme qui plantait des arbres. Le film, à l’affiche chez nous depuis peu, nous transporte en Macédoine du Nord, dans un village à l’abandon où Hatidze Muratova s’occupe seule de sa mère vieillissante et de ses abeilles, qu’elle soigne chaque jour avec abnégation. Elle élève ses ruches à l’ancienne, récoltant patiemment le miel, un petit pot à la fois, en prenant grand soin de ne pas spolier les ouvrières.

Un jour, une famille d’éleveurs bovins plante sa caravane sur le terrain voisin, un couple et ses sept enfants. Leur troupeau ne suffit pas à nourrir toutes ces bouches, alors la famille, imitant la voisine, installe des ruches dans l’espoir de vendre du miel à un marchand gourmand et manipulateur venu de Skopje, la capitale — un personnage qui ne s’invente pas. Il faut récolter rapidement le miel, donc, alors les apiculteurs débutants brusquent les abeilles. Hatidze les avertit : cela finira par tuer la colonie, on ne peut pas voler les abeilles, il faut être reconnaissant, à l’écoute, respecter l’équilibre délicat de la ruche. Mais l’appât du gain et, surtout, la peur d’avoir faim l’emportent. Les ruches s’effondrent, décimant aussi celles d’Hatidze. Lorsqu’il ne reste plus rien, la famille repart. Hatidze reste seule au pied de sa montagne, à veiller sa mère au plus creux de l’hiver. Au printemps, lorsque sa mère a rendu son dernier souffle, elle quitte le village pour de bon.

Ce film est une prouesse documentaire. On jurerait une mise en scène tant les rebondissements qui ponctuent le récit sont évocateurs. Ils illustrent, à une échelle minuscule, le drame qui se vit aujourd’hui à l’échelle planétaire : le rapport malade qu’entretiennent les sociétés humaines avec les écosystèmes, leur déni devant les conséquences pourtant prévisibles de leurs actions, ainsi que la misère qui contraint à prendre tout de suite ce qui devrait être cultivé, préservé dans la durée. La patience est un luxe dans un monde où l’on fabrique la rareté pour les plus humbles et où le pouvoir refuse de renoncer aux privilèges conférés par l’abondance.

Lundi, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, présentait son plan pour l’avenir de l’industrie forestière, affichant fièrement son intention d’accroître la coupe forestière et de faciliter l’accès de l’industrie à l’exploitation des forêts. Son plan favoriserait même la captation du CO2. Il l’a dit sans rire. On prévoit en effet de « gérer la forêt » en coupant plus de bois dans les forêts d’arbres matures, améliorant ainsi leur capacité de capture du carbone. En gros, on veut raser plus de vieux pour planter du neuf, parce que le neuf, c’est toujours mieux. Ce saut périlleux argumentaire donne le tournis, mais le gouvernement caquiste nous a habitués à cette gymnastique. Elle revient immanquablement pour donner des reflets verts à des projets qui iront de l’avant de toute façon. Le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, nous en a fait la démonstration encore la semaine dernière en affirmant que le troisième lien contribuerait à réduire les émissions de GES — rien de moins.

Le problème, c’est que les scientifiques ne semblent pas partager l’avis du ministre Dufour. Couper plus de bois dans les forêts, explique-t-on, n’améliore pas en soi la capacité de capture du carbone. Comme l’expliquait Luc Bouthillier, professeur de politique forestière à l’Université Laval, dans une entrevue accordée au 15-18 mardi, le raisonnement du ministre comporte un raccourci : s’il est vrai que les arbres matures captent moins de carbone, n’oublions pas qu’il faut du temps, parfois des décennies, pour qu’un jeune arbre grandisse et devienne apte à séquestrer le carbone. De plus, dans une capsule de Découverte sur la compensation de l’empreinte carbone, diffusée, comme par hasard, la veille de l’annonce du ministre Dufour, on soulignait que les arbres ayant une croissance rapide ont un bois de plus faible densité. Ils stockent donc le carbone moins longtemps. Le plan du ministre fait aussi l’impasse sur les risques que représentent les coupes pour la biodiversité et l’équilibre des écosystèmes. Mais bien sûr, on ne peut pas voir cela lorsque les questions écologiques ne sont que de simples paramètres comptables qui infléchissent, mais à peine, les projets d’exploitation du territoire.

Comme Hatidze par l’impatience de ses voisins, nous sommes perpétuellement coincés par cet empressement à exploiter la nature et ses fruits pour jouir du temps et des ressources empruntées. Ce n’est pas un hasard si l’on parle de « dette carbone » lorsque l’on désigne la capacité d’absorption des forêts. C’est bien de cela qu’il s’agit : une dette, qu’il nous faut honorer avant qu’il soit trop tard. Peut-être faudrait-il pour cela repenser notre rapport à la nature, en prenant au sérieux cette notion de créance, d’imputabilité ; en reconnaissant qu’on ne peut s’inscrire dans les écosystèmes sans respecter des conditions strictes et essentielles. Sinon, les collectivités humaines finiront tôt ou tard par s’effondrer comme des ruches que l’on pille.