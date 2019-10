La machine à broyer les garçons

Samedi dernier dans ma cuisine, en faisant cuire des gaufres :

— Tu sais que ce livre-là, ton père l’a écrit pour toi ? Par amour !

— Ouais… je sais.

— Ce serait bien que tu le lises. Y a plein de gars qui étaient au lancement qui « te » parlent et « te » disent comment ils se sentaient en secondaire 4 eux aussi.

Le livre Lâchez pas, les gars ! dirigé par le père de mon B m’a tiré une larme. Je sais que ce genre d’ouvrages et d’aveux, on ne les écrit que par désespoir. Non seulement François (Cardinal) y relate son propre parcours scolaire à obstacles, mais également celui de notre fils. Le papa de mon ado de 16 ans est éditorialiste en chef à La Presse et fils d’un ministre de l’Éducation qui dansait le ballet. Il était commis dans la salle de rédaction du Devoir à 26 ans. C’est là que je l’ai croisé. Deux ans plus tard, notre B naissait.

S’agissant des difficultés scolaires de son garçon, François raconte dans ce livre qu’il a été davantage menuisier que jardinier. Il a gossé au lieu de semer.

Et Dieu sait si je me suis retrouvée prise entre l’écorce et l’arbre du gossage durant les dix dernières années. Une complainte d’égoïnes dans une forêt sourde. La douleur était palpable, tant pour le père que pour le fils. Et je n’y pouvais rien, impuissante devant cette répétition d’une histoire de brillants mésadaptés scolaires.

Pour ne rien aider, les deux gars avec qui j’échange le plus de textos dans une journée me considèrent comme une bollée : « On sait ben, toi… » Comme je suis entrée au secondaire à l’âge de dix ans, d’après eux j’aurais pu trouver le boson de Higgs en passant l’aspirateur sous le tapis. Je n’avais pas voix au chapitre de leur drame. Je ne pouvais pas saisir l’ampleur de leur sentiment d’échec.

Mes années de primaire? Un supplice. Le secondaire? Un véritable calvaire. Comment ai-je pu être si poche, si longtemps?

Ça me désolait d’autant. Le système scolaire m’avait avantagée en tant que fille. J’ai traversé ces années d’étude sans le moindre effort (sauf en physique… so long pour le boson). Je sais bien qu’ils sont tous les deux aussi intelligents que moi, sinon plus. Une ortho consultée pour nous rassurer inutilement nous a affirmé qu’elle avait devant elle une « Ferrari pas de freins ». Du jamais vu sur ses graphiques de QI en 30 ans de carrière.

Kankres diplômés

Curieusement, la Ferrari a failli aboutir plus d’une fois dans une cour à ferraille. Et je remercie ici du plus profond de mon coeur tous les enseignant(e)s et directeur(trice)s qui se sont dépassés et ont tordu le $#@& ! ? % de système scolaire pour essayer de faire fiter un cercle dans un carré, comme l’écrit l’autre moitié d’ADN de mon fils dans son bouquin.

Les Marc Séguin, Alexandre Taillefer, Marc Hervieux, Claude Laroche et Stanley Vollant étaient eux aussi des cercles. Ils témoignent de leurs années laborieuses au sein de ce système à broyer les garçons dans le livre de mon ex. Seulement 57 % d’entre eux terminent leur programme de deuxième cycle dans les temps au public, contre 71 % des filles. 70 % des garçons ont des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, contre 30 % des filles, selon l’Institut du Québec (2018).

Une TES (travailleuse en éducation spécialisée) m’a confié, il y a deux ans : « Vous savez, Mme Blanchette, des garçons comme le vôtre, j’en ai plein mon bureau. On appelle ça des artistes. »

Notre système scolaire, et plus largement notre société, a-t-il les moyens de recracher des éléments qui n’ont pas le profil « type » simplement parce que cette boîte sans cercles ne tourne pas rond ? C’est bien le minimum attendu d’une école, qu’elle puisse vous donner envie de vous dépasser, de vous révéler, de goûter à vos passions et d’inoculer la motivation on ne sait trop par quel processus alchimique d’inspiration.

Mon collègue photojournaliste Jacques Nadeau me glissait cette semaine que les écoles publiques ne l’invitent jamais à parler avec les élèves. Il irait gratuitement ! Il n’y a qu’au privé qu’on puisse entendre cet autre cancre magnifique doublé d’un artiste qui jette un regard percutant sur notre monde tout en enseignant la photo à l’université.

Souvent, il suffit d’un prof. Au primaire, 20 % des enseignants sont des hommes. Les garçons manquent cruellement de modèles.

La tyrannie de la norme

Dans son essai La tyrannie de la norme, Todd Rose, directeur du laboratoire de l’individu à Harvard, livre un constat lourd : « L’excellence se voit trop rarement accorder la priorité sur la conformité au système. »

Son ouvrage est fascinant à bien des égards. Il nous explique comment la moyenne, que ce soit l’individu, la classe sociale, le salaire, la taille, l’IMC, peu importe, a balisé nos schèmes de pensée. Sans compter les notes encadrées par les moyennes sur les bulletins.

Les moyennistes ont pris le pouvoir depuis la fin du XIXe siècle et notre système d’enseignement s’appuie sur des moyennes pour classer des individus moyens qui n’existent pas dans les faits. Le groupe est composé d’extrêmes et de cas uniques. « Le moyennisme nous a coûté un prix non négligeable. […] Nous nous efforçons tous d’être comme les autres — ou plus exactement d’être comme les autres, mais en mieux. »

Parce qu’on veut tous être au-dessus de la moyenne, soyons sérieux. « En cette deuxième décennie du XXIe siècle, nous continuons d’être évalués en fonction de notre proximité avec la moyenne — ou de notre capacité à la dépasser. »

Quel beau gâchis.

On apprend dans cet ouvrage qu’en 2015, Google, Deloitte et Microsoft « ont modifié ou abandonné leur système de recrutement et d’évaluation fondé sur le classement ». Ces géants constataient qu’ils échappaient trop de bons éléments et que ces méthodes tuent la collaboration et incitent les employés à travailler avec des « médiocres » de peur d’être déclassés…

Une chose demeure, au final : les garçons, une fois sur le marché du travail, sont toujours mieux payés que les filles, occupent de meilleurs postes, ne sont pas bloqués par le plafond de verre (moins de 20 % de femmes dans les CA) et les inégalités de jadis semblent se renverser. C’est un tout autre sujet, mais cela demeure un « mystère » plus complexe à résoudre que le génome humain.

Mon espoir pour mon B se situe là, quelque part entre l’injustice liée au genre et le miracle de la passion qui propulse.

Ressorti L’encyclopédie des cancres, des rebelles et autres génies qui amasse la poussière dans la chambre de mon ado. Alexandre Graham Bell, Disney, Einstein (on le cite souvent, avec raison !), Jack London qui copine avec la bibliothécaire de sa ville et apprend sur le tas. Un livre (que je vous recommande) va le captiver : Les contes de l’Alhambra. Il suffit parfois de peu, d’une rencontre, d’un bouquin, d’un crayon (Picasso s’ennuyait ferme à l’école et ne faisait que dessiner… la femme du directeur, qu’il trouvait belle comme une danseuse de fandango). Il y a dans cet album de quoi donner de l’espoir aux parents, et aux ados, si tant est qu’ils daignent s’y plonger. Ces superbes cancres ont fait mentir tous leurs bulletins scolaires. Visionné cette vidéo sur ce qui rend une personne attirante. Dans le concours de popularité actuel chez les ados, ces quelques minutes résument bien l’évidence. L’âme et le besoin de partager notre vulnérabilité dépassent de loin l’aspect physique et la biologie. Sans compter les bulletins. Envoyé quelques poèmes de Jean-Christophe Réhel à mon ado. J’ai adoré ce petit livre de poésie, Peigner le feu, qui leur est destiné. « Je n’ai pas envie d’apprendre / J’ai envie de manger de la pizza / De monter dans un arbre / De rester là. » J’ai décidé de lui texter une photo de page par jour. Pour qu’il la lise. C’est magnifique. Je suis une mère comme ça, qui envoie de la poésie par bribes. À partir de 11 ans.