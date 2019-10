L’icône brisée

Fin 2002, un professeur d’origine française fraîchement débarqué à l’UQAM, Bertrand Jouve, avait observé avec fascination le combat inégal du ministre de la Santé de l’époque, François Legault, contre la toute-puissante Fédération des médecins spécialistes (FMSQ), dont les exigences salariales apparaissaient déjà démesurées. Dans une lettre publiée dans Le Devoir, il se disait frappé par le « silence assourdissant de la société civile » et « l’impression d’isolement du ministre ».

« Le corps des médecins, en tant que groupe social, représente dans l’imaginaire collectif, dans les représentations des Québécois, la dernière icône de la période historique connue sous l’appellation de Grande Noirceur […] Ce qui se joue dans ce dossier, c’est non seulement l’issue du rapport de force entre un gouvernement et un groupe social organisé politiquement, mais, plus fondamentalement, la transformation de la société civile dans son rapport à qui a constitué un des symboles de l’ordre politique et social que l’on pensait révolu », écrivait-il.

M. Legault n’était ni le premier ni le dernier à goûter à la médecine de la FMSQ. Durant les années suivantes, plus particulièrement sous la présidence de Gaétan Barrette, cette dernière a continué à imposer ses volontés, non seulement en misant sur l’aura qui entourait la profession médicale, mais aussi en exerçant un chantage à l’exode qui n’avait aucun fondement.

Le retournement de l’opinion publique s’est fait graduellement, mais l’austérité des années Couillard a marqué un tournant. Alors que l’ensemble de la société faisait les frais des compressions budgétaires, les spécialistes exigeaient toujours plus, même si l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) avait constaté dès 2016 qu’ils gagnaient déjà depuis deux ans 15 % de plus que leurs confrères ontariens.

En 2018, Claude Castonguay avait traduit le sentiment général en se disant révolté par la nouvelle entente intervenue entre la FMSQ et le gouvernement Couillard et par les « âneries » qu’il proférait pour la justifier. Le père de l’assurance maladie invitait les médecins spécialistes à conclure un nouveau « contrat social »…

Le premier ministre Legault a raison de penser que les spécialistes ne bénéficieront pas de l’appui de la population si son gouvernement décide de rouvrir l’entente de 2018. Personne ne nie que la profession médicale est exigeante et que ceux qui l’exercent doivent être rémunérés en conséquence, mais l’avidité des spécialistes devient presque suicidaire.

M. Legault a introduit dans le débat un élément qui n’avait jamais été pris en compte dans les négociations précédentes, soit l’écart de rémunération entre les autres professionnels de la santé et leurs vis-à-vis canadiens, qu’il évalue à 9 %. La présidente de la FMSQ, Diane Francoeur, s’en offusque, mais on se demande bien pourquoi les médecins seraient les seuls à avoir droit à la parité.

Il est vrai que M. Legault a lui-même ouvert les hostilités de façon brutale en évoquant le recours à une loi spéciale d’ici la fin de l’année. Même si les discussions semblent difficiles, ce genre d’ultimatum n’est sans doute pas de nature à améliorer les choses, mais cela signifie clairement que ces négociations se veulent différentes des précédentes.

Même si la nouvelle étude comparative pancanadienne qui a été commandée à l’ICIS n’a pas encore été livrée, le premier ministre a déjà tiré ses conclusions. Il ne parle plus de récupérer un milliard par année, comme il prétendait le faire quand il était dans l’opposition, mais un écart de 9 % avec la moyenne canadienne pourrait se traduire par une baisse de rémunération de l’ordre de 20 %.

À la veille d’ouvrir les négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans le secteur public, le premier ministre a manifestement voulu envoyer un message clair : si certaines catégories d’employés bénéficieront d’un traitement de faveur, les médecins n’en font pas partie. Une baisse importante de leur rémunération pourrait faire accepter plus facilement l’augmentation limitée à l’inflation qu’il envisage d’accorder à la grande majorité des employés de l’État.

Dès 2017, le regroupement Médecins québécois pour un régime public (MQRP) avait proposé un gel de la rémunération « pour mieux redistribuer ces sommes dans le système de santé et combler les besoins de la population de façon plus appropriée ». Cette voix est minoritaire au sein de la profession, mais elle devrait faire réfléchir. Bien sûr, les médecins ne manqueront jamais de patients, mais la perte de l’estime sociale est incalculable. Quand l’icône sera en miettes, ils ne devront s’en prendre qu’à eux-mêmes.