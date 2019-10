Bye bye déficit!

De la fin des années 1980 à la récession de 2008-2009, éliminer le déficit était sur toutes les lèvres. Aucun parti n’arrivait à être pris au sérieux sans proposer un plan pour arriver à l’équilibre budgétaire. Les temps ont bien changé, grâce aux libéraux de Justin Trudeau qui ont brisé le tabou des déficits en 2015. Quatre ans plus tard, tous les partis en parlent, mais presque tous du bout des lèvres et comme d’un horizon lointain.

Le spectre de l’encre rouge n’effraie plus autant et ce n’est pas pour rien. La situation financière du gouvernement fédéral n’a plus rien à voir avec celle qui prévalait en 1989. De pays au bord du gouffre, le Canada est devenu l’élève modèle du G7. Cette transformation a toutefois eu son prix en compressions, en taxes et en détérioration des services et des infrastructures, ce qui explique l’ouverture nouvelle de bien des Canadiens pour un gouvernement plus dépensier. Et on voit que les partis ne se sont pas fait prier pour annoncer des dépenses.

Ils peuvent se le permettre parce que d’autres avant eux ont accepté de porter l’odieux du ménage effectué. Parlez-en à Brian Mulroney. Son gouvernement s’est attaqué au déficit. Il n’a pas réussi à l’effacer complètement, les frais de la dette étant trop élevés à l’époque, mais il est parvenu à mettre fin au déficit de fonctionnement du gouvernement fédéral, soit la différence entre les dépenses de programmes et les revenus. Pour y arriver, il a sabré les dépenses, introduit la TPS, imposé une désindexation partielle des transferts aux particuliers afin de prévoir leur croissance.

Armé de ces outils budgétaires mais confronté à une dette plus lourde, le gouvernement libéral de Jean Chrétien a poussé le bouchon plus loin, mettant la hache dans les transferts aux provinces pour la santé, l’aide sociale et l’éducation postsecondaire, et resserrant les règles de l’assurance-emploi. Cette médecine de cheval a bel et bien fait disparaître le déficit et permis de réduire la dette grâce aux surplus générés par la suite.

La récession de la fin des années 2000 a forcé le gouvernement conservateur de Stephen Harper à intervenir à coups de milliards et à afficher des déficits, mais pour très peu de temps. Les compressions ont vite suivi. Le ras-le-bol des citoyens aussi, qui ont porté les libéraux au pouvoir en 2015.

L’obsession du déficit n’est donc plus au rendez-vous. Les conservateurs tapent sur ce clou, mais promettent d’en venir à bout dans cinq ans, soit après le mandat qu’ils sollicitent le 21 octobre prochain. Le Parti populaire de Maxime Bernier affirme pouvoir le faire en deux ans et le Parti vert, en quatre ans, mais quand on n’a aucune chance de former un gouvernement… Avare de détails, le Nouveau Parti démocratique affirme dans son programme qu’il va « gérer la dette et les déficits de manière responsable, en empruntant, au besoin […] et en équilibrant les budgets lorsqu’il est prudent de le faire ».

Les libéraux, qui avaient promis en 2015 de revenir à l’équilibre budgétaire dès cette année, ne proposent aucun plan pour y arriver, pas plus qu’ils ne le faisaient dans leur dernier budget. Leur programme affiche des déficits bien ronflants et des projections de revenus empreintes d’incertitude, mais promet une décroissance continue du poids de la dette fédérale par rapport à notre économie, le fameux ratio dette-PIB.

Ce ratio est un indicateur de santé budgétaire, et celui du Canada (30,9 % en 2018-2019) est le meilleur des pays du G7. En chiffres absolus, la dette est plus élevée aujourd’hui qu’en 1995-1996, quand le ratio était de 66,8 %, mais son poids est plus faible, car notre richesse collective a crû plus vite. Cela fait dire à bien des économistes, comme on pouvait le lire dans nos pages mardi, que l’endettement sur lequel misent tous les partis pour avoir notre vote n’est pas inquiétant. Pour le moment du moins, les taux d’intérêt étant bas.

On peut cependant se demander s’il est judicieux de s’endetter ainsi pour financer des dépenses récurrentes, comme des baisses de taxes ou la création de nouveaux transferts et programmes. Plusieurs de ces engagements à long terme peuvent stimuler l’économie, mais certains peuvent aussi, en cas de récession ou de flambée des taux d’intérêt par exemple, s’avérer difficiles à respecter.

Le choix des solutions adoptées pour stimuler l’économie est idéologique, tout comme la volonté d’éliminer le déficit et même la dette sous prétexte, disent les plus pressés, d’éviter d’alourdir le fardeau des générations futures. Mais un État, contrairement à un ménage, n’a pas une durée de vie limitée. Sa dette ne se gère donc pas de la même façon, elle s’inscrit dans le long terme. L’éliminer n’est pas une nécessité tant que l’économie progresse plus vite que la dette et que les déficits n’explosent pas. C’est ce qu’il faut avoir à l’oeil.

On pourrait dire qu’en fait, s’il y a un déficit dont les jeunes générations portent déjà le fardeau, c’est celui environnemental, un déficit qui ne peut plus être effacé et qu’on ne fait que creuser en ne faisant rien pour le résorber.