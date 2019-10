La guigne de l’an 2

En ce premier anniversaire de la victoire caquiste du 1er octobre 2018, le gouvernement Legault a été encensé par les commentateurs. Le sondage Léger effectué pour l’occasion indique que les Québécois sont tout aussi impressionnés. Près des deux tiers (64 %) d’entre eux et les trois quarts (74 %) des francophones s’en disent satisfaits. Un tel niveau de satisfaction est exceptionnel.

Le premier ministre avoue lui-même avoir trouvé cette première année plus facile que prévu, même si son projet chouchou de maternelle quatre ans n’a pas reçu l’accueil espéré. Malgré leur inexpérience, ceux et celles à qui il a confié les postes stratégiques ont surpassé les attentes, la croissance de l’économie s’est maintenue, le débat sur la laïcité s’est déroulé de façon relativement sereine, de sorte que la morosité qui avait caractérisé le mandat de Philippe Couillard a fait place à une certaine bonne humeur. Trop occupée à panser ses plaies, l’opposition n’a pas été en mesure d’assombrir celle-ci.

Une année ne fait cependant pas un mandat. Comme une recrue dont les débuts ont épaté les amateurs de hockey voit son niveau de jeu baisser de façon inexplicable la saison suivante, un gouvernement peut être victime de la guigne de la deuxième année. L’effet de la nouveauté s’estompe, ses erreurs sont moins facilement pardonnées, ses adversaires s’adaptent à son jeu, et ce qui semblait toujours réussir devient soudainement plus ardu.

Même si tout baigne présentement dans l’huile, rien ne peut être tenu pour acquis. Pendant quarante ans, tous les gouvernements qui se sont succédé à Québec avaient obtenu au moins deux mandats, mais les deux prédécesseurs de M. Legault ont dû se contenter d’un seul. Il y a à peine un an, personne ne doutait que la réélection de Justin Trudeau serait une simple formalité.

Si besoin était, la marche de vendredi dernier a bien démontré que l’angoisse climatique n’était pas un phénomène passager. M. Legault assure en avoir pris bonne note, mais il y a fort à parier que le plan d’action qui sera rendu public au début de la prochaine année sera jugé très insuffisant.

L’électrification de l’économie est sans doute une nécessité, mais la « Lettre à la jeunesse québécoise » que le premier ministre a publiée vendredi indique très clairement qu’il n’a aucune intention de renoncer au projet de gazoduc et d’usine de liquéfaction du gaz au Saguenay, pas plus qu’au « troisième lien » entre Québec et la rive sud, qui vont devenir les symboles de la duplicité de son gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques, au même titre que l’achat du pipeline Trans Mountain par le gouvernement Trudeau.

« N’ayez pas peur de vos convictions et soyez fiers de votre passion », écrivait-il à ceux qui s’apprêtaient à descendre dans la rue. C’est plutôt lui qui devrait s’en inquiéter. S’il y a une menace pour la CAQ à l’horizon, c’est précisément cette passion pour l’avenir de la planète, que le premier ministre ne donne pas l’impression de partager.

Le renouvellement des négociations avec les employés du secteur public constitue toujours un passage délicat pour un gouvernement, même quand il est très populaire. En avril 1981, le PQ avait été reporté au pouvoir avec 49,2 % des voix, soit 12 points de plus que le résultat obtenu par la CAQ. Les décrets imposés l’année suivante avaient pourtant marqué le début de la fin pour le gouvernement Lévesque.

Il est vrai que la situation actuelle est bien différente. Au début des années 1980, le Québec était aux prises avec une sévère récession et, contrairement à la CAQ, le PQ avait généralement l’appui des employés de l’État, qui n’avaient pas digéré cette « trahison ». L’économie et les finances publiques sont en bien meilleure santé qu’à l’époque et il n’est pas question de diminuer les salaires.

La volonté de favoriser certaines catégories d’employés, notamment les enseignants, les préposés aux bénéficiaires ou encore les ingénieurs du ministère des Transports, tandis que les autres devraient se contenter d’une augmentation égale à l’inflation, ne facilitera cependant pas les négociations. Depuis son élection, le gouvernement Legault n’a pas manifesté l’antisyndicalisme que craignaient plusieurs, mais les prochaines négociations risquent de créer un certain froid.

Le premier ministre s’est érigé en protecteur de la nation, mais jouer la carte nationaliste impose une certaine obligation de résultat. Revendiquer continuellement des nouveaux pouvoirs sans jamais rien obtenir finit par devenir gênant. Une fois l’élection fédérale passée, M. Legault pourrait trouver encore plus difficile de motiver sa fierté canadienne.