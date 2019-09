L’arsenic du chacun pour soi

Depuis des semaines, toute une frange de la société répète que la place des étudiants et des enfants, même devant les enjeux que pose la crise climatique, est à l’école plutôt que dans la rue. On devine que, pour ces gens-là, l’école ne sert pas tant à former des esprits libres et bien équilibrés qu’à reproduire un modèle social qui conforte leur existence, au point qu’ils se sentent autorisés à exiger des nouvelles générations qu’elles se contentent du pareil au même en souriant, « un peu comme les marmottes se passent le siffleux de père en fils », pour citer une phrase de Jacques Ferron tirée du livre Le monde a-t-il fait la culbute ?, un délicieux recueil de correspondance qui vient de paraître.

Mario Dumont, ancien leader de la frange jeunesse du vieux Parti libéral, est un de ceux qui ont insisté, au cours des derniers jours, sur le fait que Greta Thunberg, à l’instar de bien des adolescents accusateurs quant au devenir de la planète, sont en fait les produits privilégiés d’un système d’éducation. Greta Thunberg, soulignait-il, serait même issue d’un des meilleurs systèmes d’éducation au monde, celui de la Suède. Il est tout de même amusant de voir les purs produits de l’éducation d’« ailes jeunesse» de partis bedonnants manifester leur désaccord quand la jeunesse elle-même prend son envol.

Depuis quand, pour déprécier des idées, s’avère-t-il intelligent de montrer du doigt la grande qualité d’un système d’éducation qui a pu leur permettre de germer ? Devant les menaces d’une idée neuve, une partie de la population adopte toujours un vieux réflexe de conservation.

Ce qu’on entend à l’égard des jeunes, le mépris dont on les abreuve, est exactement du même ordre que ce qu’on pouvait entendre en 2012, à l’occasion du Printemps érable. Les étudiants se plaignent le ventre plein, entend-on. Ils sont privilégiés. Sous le prétexte fallacieux qu’on leur offre du tout cuit dans le bec, ils doivent à la société un respect figé et on leur refuse par conséquent le droit de remettre en question le régime qu’on veut leur faire avaler de force. Tout est mis en oeuvre, aujourd’hui comme hier, pour dévier les questions soulevées par ceux qui contestent la direction prise par la société dans laquelle ils sont en train de s’inscrire.

Les objets de ces deux mouvements sociaux, celui de 2012 et de 2019, sont différents mais pourtant étroitement liés. L’éducation n’est certainement pas sans lien avec le climat. Dans les deux cas, ce qu’une frange conservatrice de la société se refuse à admettre est la nécessité urgente d’échapper à la logique de la seule réussite personnelle, idéalisée au nom d’une vision du monde où règne le chacun pour soi le plus étroit. Ce que dit et redit la jeunesse, au fond, est la nécessité de dépasser l’horizon du présent où on veut bien la parquer définitivement.

Un des effets positifs de l’élan de 2012 a sans doute été de contribuer à sensibiliser davantage les nouvelles générations à un horizon qui ne se limite plus au strict intérêt personnel. En 2019, comme en 2012, les manifestants en ont contre cette vision du monde qui mise tout sur la réussite personnelle jusqu’à refouler à cette fin la conscience sociale. Ils rappellent que le rôle premier de l’État est de favoriser le progrès commun, plutôt que la prospérité individuelle et, qu’à cet égard, l’environnement ne saurait faire l’objet d’un marchandage.

La valeur des idées n’a jamais rien à voir avec l’âge de ceux qui les défendent. Les idées valent pour ce qu’elles sont. Le temps ne fait rien à l’affaire, chantait Brassens. Quand on est con, on est con. « Qu’on ait vingt ans, qu’on soit grand-père. » S’attarder à l’âge des manifestants qui portent sur leurs épaules comme un fardeau l’urgence climatique, c’est une fois de plus faire la sourde oreille aux rapports scientifiques accablants et aux énoncés de solution avancés. Or devant la déferlante de ces centaines de milliers de jeunes qui, partout dans le monde, sortent dans les rues et font entendre leurs voix de colère, comme ce fut le cas à Montréal vendredi dernier, personne ne peut, du moins, se boucher les oreilles tout en se fermant les yeux.

À quel point faut-il s’aveugler volontairement pour considérer que l’inquiétude collective face au drame climatique n’équivaut qu’à une énième crainte « millénariste » pétrie de sentiments religieux ? Nous ne sommes pas ici, par exemple, devant les élucubrations d’un Louis Riel qui croyait, dur comme fer, en marge des révoltes nécessaires auxquelles il prêtait son concours, à une fin du monde prochaine, en lien avec sa foi catholique. La science, par définition, n’est pas une religion. Et c’est la science qui affirme, forte d’études multiples, que nous fonçons tout droit vers la catastrophe climatique. Les jeunes ne font que le répéter, sans jouer les oracles.

Le drame écologique n’est pas seulement au loin, dans une forêt d’Amazonie ou près de puits de pétrole albertains. Il semble souvent plus facile de regarder dans la cour du voisin que dans son propre jardin. À Rouyn-Noranda, par exemple, dans le quartier populaire Notre-Dame, les enfants sont, depuis des années, surexposés à l’arsenic. Une fonderie, située à proximité des modestes demeures de leurs parents, jouit d’une autorisation du ministère de l’Environnement du Québec qui lui permet d’émettre jusqu’à 67 fois plus d’arsenic dans l’air que la norme autorisée d’ordinaire. De quoi vous pomper l’air et rappeler l’urgence de la lutte pour préserver ce monde qui après tout ne nous est que prêté.

On entend soudain une multitude de politiciens affirmer qu’ils tendent la main aux défenseurs de l’environnement. On les voit, comme jamais, devant les caméras, claironner leur bonne foi. Mais ces mains tendues restent vides. Leurs esprits, dans les faits, apparaissent bien peu réceptifs aux constats d’urgence qui s’établissent aujourd’hui sur un plan universel.