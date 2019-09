Le Brexit dure, dure et dure, mais ne se réalise pas. C’est un peu comme la ligne d’horizon : plus on croit s’en rapprocher, plus elle s’éloigne. Le débat sur le Brexit est devenu un labyrinthe inextricable, une tragicomédie sans fin, peut-être même le tombeau de ce qui fut une grande démocratie.

Le naufrage n’épargne personne ; aucune institution n’en sort indemne.

Premier mais non le seul : le chef du gouvernement, Boris Johnson, dilettante cynique et sans convictions, menteur en chef lors de la campagne référendaire du printemps 2016.

Avec sa promesse démagogique de rapatrier comme par magie, du simple fait de sortir de l’Union européenne, « 350 millions de livres par semaine pour le Service national de santé », il fit mouche : cet argument fallacieux fut l’une des principales raisons tactiques de la victoire du « Leave ».

La politique est ainsi faite de questions secondaires qui deviennent un matin décisives, par accident ou par habileté tacticienne de tribuns sans scrupules.

Cela dit, les adversaires de Boris Johnson ne sortent pas non plus indemnes des turpitudes associées à l’infernal « débat sur le Brexit ».

Le leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, n’a jamais pu articuler à voix haute, d’une façon claire, ce qu’il pense du fond de la question. Il vient même de faire voter les instances du parti pour que celui-ci « reste neutre » tout en favorisant, peut-être, un éventuel second référendum… qui appartient de toute manière à la politique-fiction !

Il est vrai que Corbyn et son parti — qui croupissent dans les sondages à moins de 25 % des intentions de vote, presque 12 points derrière les conservateurs — sont résolument contre le « Brexit dur », sans accord de sortie. Ils ont même réussi à faire adopter une motion en ce sens par la Chambre des communes.

Le salut peut-il alors venir du Parlement, dépositaire et garant historique de l’auguste démocratie britannique ? Mais le Parlement est une autre victime collatérale de cette crise.

Depuis trois ans, cette institution est devenue une cour d’école indisciplinée, avec un président de la Chambre qui hurle continuellement « Order ! Order ! ».

Elle ne sait plus que dire non, non et non. Par trois fois, les Communes ont rejeté le compromis raisonnable auquel était parvenue Theresa May avec Bruxelles en novembre 2018. Aucune majorité n’a pu se détacher sur une version ou l’autre des textes présentés.

Et puis, ce vote censé « exclure le Brexit dur » relève de la pensée magique. Non seulement le premier ministre semble décidé à défier cette loi et à aller à la sortie coûte que coûte le 31 octobre, mais il suffit en outre qu’un seul des 27 pays de l’Union refuse tout report pour que le « saut dans le vide » ait lieu.

Puis il y a la Cour suprême, invention récente (2009) dans ce système sans Constitution écrite. La semaine dernière, 11 de ses juges ont lancé un pavé dans la mare en annulant la suspension du Parlement pendant cinq semaines, qui avait été décrétée par Boris Johnson, dans une évidente manoeuvre tactique.

Mais la réponse de la Cour, par sa virulence, était également une intervention politique, voire politicienne dans le débat. Elle a décrété la suspension du Parlement « nulle et non avenue ». Pourtant, des suspensions plus courtes (deux semaines) sont une tradition du mois de septembre en politique britannique.

Le virus de la politisation (dans le pire sens du terme) emporte tout — l’exécutif, le législatif, le judiciaire.

Du point de vue de Bruxelles, il y a une façon d’éviter le pire, que serait un énième report… et la pérennisation du « débat sur le Brexit », ce cancer lent : trancher dans le vif ; dire adieu aux Britanniques le 31 octobre.

Même un « Brexit doux » impliquerait la reprise rapide de discussions interminables. Un « Brexit dur », en revanche, ferait mal, surtout à l’une des deux parties… Mais il pourrait enfin permettre à l’Europe de tourner la page, de penser à elle-même et à son avenir, sans les Anglais.

François Brousseau est chroniqueur d’affaires internationales à Ici Radio-Canada.