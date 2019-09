Questionnaire électoral

Les chefs de quatre des six partis fédéraux s’affronteront mercredi prochain sur les ondes du réseau TVA dans un premier débat télévisé en français. Si intéressante qu’elle soit, la formule a ses limites et laisse souvent les auditeurs sur leur faim. Qui plus est, Elizabeth May et Maxime Bernier n’ont pas été invités. Cette fois encore, voici une série de questions à choix multiples adressées à tous les chefs qui permettront peut-être de mieux cerner certains des enjeux qui ont été abordés depuis le début de la campagne.

À Justin Trudeau : Qu’est-ce qui a le mieux illustré votre respect de la diversité et du multiculturalisme ?

a) votre déguisement d’Aladin

b) votre imitation d’Harry Belafonte

c) votre défilé de mode indienne

d) je m’excuse profondément

À Andrew Scheer : Quelles mesures proposez-vous pour combattre les changements climatiques ?

a) un corridor énergétique

b) financer le « troisième lien »

c) abolir la taxe sur le carbone

d) les quoi ?

À Jagmeet Singh : Qu’est-ce qui traduit le mieux les valeurs québécoises que vous dites partager ?

a) la loi sur la laïcité

b) le test des valeurs

c) la baisse des seuils d’immigration

d) j’ai inventé une poutine indienne

À Élizabeth May : Au moment où l’environnement est sur toutes les lèvres, qu’est-ce qui explique les difficultés du Parti vert ?

a) vos propos ambigus sur l’avortement

b) vos propos ambigus sur les sables bitumineux

c) vos propos ambigus sur Pierre Nantel

d) it’s a very good question

À Yves-François Blanchet : Selon vous, le gouvernement Legault est…

a) formidable

b) extraordinaire

c) fabuleux

d) les mots me manquent

À Justin Trudeau : Qu’est-ce qui illustre mieux votre sens de l’éthique ?

a) l’affaire SNC-Lavalin

b) votre séjour sur l’île de l’Aga Khan

c) vos soupers avec des milliardaires chinois

d) je m’excuse profondément

À Andrew Scheer : Quel est votre principal adversaire dans cette campagne ?

a) Jason Kenney

b) Doug Ford

c) Stephen Harper

d) vous-même

À Jagmeet Singh : Le NPD a remporté 44 sièges en 2015. Quel est l’objectif cette fois-ci ?

a) les 21 sièges de 1997

b) les 13 sièges de 2000

c) les 9 sièges de 1993

d) l’important est de participer

À Elizabeth May : Selon vous, pourquoi n’avez-vous pas été invitée au Face-à-face de TVA ?

a) je pas ne comprends

b) comprends je pas ne

c) pas ne comprends je

d) could you repeat the question ?

À Yves-François Blanchet : Vous ne parlez pas beaucoup de souveraineté…

a) euh…

b) c’est-à-dire…

c) vous trouvez ?

d) de quoi ?

À Justin Trudeau : Qu’est-ce qui a le mieux illustré votre féminisme au cours des derniers mois ?

a) la rétrogradation de Jody Wilson-Raybould

b) l’expulsion de Jane Philpott

c) l’exclusion de la députée Eva Nassif

d) toutes des &?#@%$ !

À Andrew Scheer : Pourriez-vous préciser votre position sur l’avortement ?

a) je ne vais pas rouvrir le débat

b) mes députés pourront déposer des projets de loi pro-vie

c) ma position est très claire

d) n’essayez pas de faire diversion

À Maxime Bernier : Selon vous, qui est responsable des changements climatiques ?

a) les immigrants

b) Greta Thunberg

c) Andrew Scheer

d) la gestion de l’offre