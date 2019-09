Reprendre la réflexion

La dernière refonte de la Loi sur les langues officielles remonte à 1988. À quand la prochaine ? Qu’est-ce qui devrait être fait ? Ce sont des questions que je me pose régulièrement.

La Fédération des communautés francophones et acadienne, par exemple, a conçu un plan détaillé. Elle réclame que l’on crée une agence centrale chargée de la mise en oeuvre de la Loi dans tout l’appareil fédéral, mais aussi un tribunal administratif capable d’imposer des ordonnances exécutoires. On souhaite également que les francophones soient consultés dans la mise en oeuvre de cette loi, notamment quant au renforcement des services en français, et que l’on en finisse avec l’exemption du bilinguisme pour les juges de la Cour suprême — entre autres choses.

D’autres organismes ont leurs idées. Les uns réclament plus de moyens pour l’accueil des immigrants. D’autres voudraient voir le retour des grands programmes d’échanges scolaires. Personnellement, j’ai toujours pensé qu’il faudrait que le gouvernement fédéral cesse de s’excuser d’avoir une Loi sur les langues officielles. En 2019, le bilinguisme devrait être un critère obligatoire d’embauche et de promotion des fonctionnaires fédéraux.

À vrai dire, toutes ces idées me laissent un peu sur ma faim. Mais c’est en m’entretenant avec Serge Dupuis, auteur de Deux poids, deux langues. Brève histoire de la dualité linguistique au Canada (Septentrion), que j’ai compris une évidence : ces solutions d’actualisation de la Loi ne font qu’effleurer le problème.

Certes, le Canada reconnaît deux langues officielles, mais le français demeure celle des deux qui est toujours menacée. Selon Serge Dupuis, le débat sur une future Loi sur les langues officielles 2.0 doit s’attaquer au fond du problème. Quelles sont les causes profondes de l’assimilation massive ? Quel serait l’idéal à atteindre ? Voilà les vraies questions.

Les francophones hors Québec demeurent encore très minorisés, pour ne pas dire marginalisés. Serge Dupuis, qui a grandi près de Sudbury, vit désormais à Québec, mais il continue de fréquenter sa parenté franco-ontarienne, dont une bonne part s’est assimilée à l’anglais. « J’ai des cousins qui refusent même de dire bonjour à ma fille en français », se désole-t-il.

Ce qu’il faut, c’est donc de décortiquer le système qui favorise l’assimilation massive. « Un des défauts d’avoir pris une approche de droit individuel comme l’a fait le gouvernement fédéral, c’est que la plupart des Canadiens tombent dans le panneau de croire que l’assimilation est un choix individuel. Or, l’assimilation relève de causes sociologiques, économiques et politiques. C’est une chose que les Québécois comprennent spontanément, mais ce n’est pas une idée très répandue ailleurs au pays. »

Certes, plus personne à Sudbury ne se fait battre parce qu’il parle français, mais il subsiste une mentalité dominante qui marginalise et minorise le français. « J’ai des amis qui sont parents d’une fillette de trois ans qui refuse de leur parler en français. À trois ans, elle a intériorisé l’idée que mieux vaut faire un transfert culturel vers les gagnants. Le choix de s’assimiler n’est pas libre et conscient. C’est ça qu’il faut examiner. »

Nécessaire asymétrie

Cela fait longtemps que je pense que le chemin vers une refonte de la Loi sur les langues officielles passe par la reconnaissance que la situation est asymétrique. Dans la conclusion de son livre, Serge Dupuis lance d’ailleurs l’idée qu’il sera nécessaire de dissocier la réflexion sur la situation des Anglo-Québécois et celle des Franco-Canadiens. « Au Québec, le bilinguisme a beaucoup progressé tant chez les francophones que chez les anglophones, mais l’assimilation demeure marginale de part et d’autre. »

« Sudbury compte 30 % de francophones, mais ce n’est pas suffisant pour que la Ville, l’hôpital ou le plus gros employeur, la mine de nickel, soient bilingues. C’est ça, le problème », constate l’auteur, qui ne croit pas que l’on puisse jamais ressusciter la vieille idée de « districts bilingues » du premier rapport de la commission Laurendeau-Dunton. Dès 1965, celle-ci prônait la création de 54 districts bilingues allant de la Nouvelle-Écosse à l’Alberta où les services fédéraux, provinciaux et municipaux seraient offerts dans les deux langues officielles. « Mais il faut trouver une solution. Comment créer des obligations linguistiques pour certaines entreprises et certaines municipalités et dans quelles conditions ? »

Un certain nombre de mesures vont dans ce sens. Si 57 % des jeunes francophones des autres provinces maintiennent leur culture, c’est beaucoup grâce au programme de Patrimoine canadien pour le soutien de la culture et de l’éducation, en plus de mesures réparatrices. La décision de diriger 5 % des immigrants vers les communautés francophones locales montre qu’il existe une volonté d’aller plus loin, mais il faudrait exiger 10 ou 15 % pour réellement corriger le problème.

Et Serge Dupuis de conclure : « Le gouvernement fédéral souhaite augmenter le bilinguisme de la population anglophone de 7 à 9 %. On ne peut pas être contre la vertu, mais ça ne suffira pas non plus. »