À l'école de la désobéissance

J’ai donné congé de classe à mon ado aujourd’hui. Il a l’âge de Greta Thunberg (Savez ? La version tragique de Fifi Brindacier). À 16 ans, il parvient à ce moment charnière de sa vie où tu ne veux plus te faire raconter d’histoires. On peut mentir à un enfant, embobiner un adulte, mais pas un ado. La perte de l’innocence s’accompagne d’une ferveur et d’une quête de sens difficilement conciliables avec les faux-fuyants.

Dans la rue, nous serons nombreux ce midi. On appelle à la grève sociale, même numérique. On incite à la dissidence, à la désobéissance. Des profs seront là aussi ; la CSDM a magiquement déplacé une journée pédagogique aujourd’hui.

Des milliers d’élèves emboîteront le pas, en phase avec le nouveau calendrier scolaire. Reste que le système a plié devant le nombre. On ne négocie pas avec des terroristes, mais avec une bande d’ados qui ont raison de faire l’école buissonnière, peut-être.

Ça reste fascinant de voir ce mouvement prendre une telle ampleur alors que nous n’étions que quelques milliers à pareille date l’année dernière.

Quel est l’intérêt de suivre les enseignements du système scolaire quand les plus grands scientifiques issus du même système scolaire ne sont pas écoutés par nos politiques et nos sociétés ?

Aujourd’hui ? Je perçois un durcissement, une volonté plus pugnace, et des mouvements comme Extinction Rebellion (XR) ont vu le jour ici et à l’international. Ils ne sont pas encore nombreux, 2000 membres au Québec, une cinquantaine de bénévoles qui enseignent à des citoyens de tout âge comment faire de la résistance passive dans la fermeté et la non-violence. Ils donnent de vrais cours pour apprendre à tenir tête sans saigner, à ployer comme des roseaux sans bouger.

« Nous sommes rendus là », laisse tomber le metteur en scène Dominic Champagne, instigateur du Pacte pour la transition et apôtre de l’écrivain Henry David Thoreau, qui prônait la dissidence sociale.

« Je me radicalise, c’est certain. Mais les grands désobéissants, c’est l’industrie. Les pires scénarios se confirment ! » ajoute Champagne, qui parle au nom de 280 000 Québécois. « La glace fond plus vite, les températures augmentent. C’est sûr qu’il faut rocker, en imposer. Et rester calmes et souverains. »

Mais qu’Andrew Scheer essaie de faufiler un pipeline dans le paysage et Champagne et sa gang iront se planter devant. Et là, ça risque d’être moins camomille. « Je ne suis ni dans le pessimisme ni dans l’optimisme, je suis dans la détermination. »

Science du « die-in »

J’ai appris récemment qu’il existe une science de la dissidence et de ses résultats concrets. Il ne faut que 3,5 % de la population pour changer le monde. Au Québec, ça représente exactement le nombre de signataires du Pacte, soit 280 000 personnes. Selon une chercheuse en science politique de Harvard, qui a étudié 323 conflits violents et non violents, l’action non violente a deux fois plus de chances de succès — soit 50 % — que celle qui emploie la force. La règle du 3,5 % doit s’appliquer activement, par contre. Signer une pétition ne sera pas suffisant.

Anthony Garoufalis-Auger, une des têtes pensantes du groupe Extinction Rebellion, préconise la désobéissance civile à plus long terme. Les actions ne font que commencer. Il faut des semaines dans la rue, pas seulement ce vendredi. Anthony, 32 ans, est non seulement prêt à aller en prison, mais également prêt à mourir pour la cause. Il n’est pas le seul, je le souligne. Ils sont de plus en plus nombreux. Et des gens connus, pas uniquement des citoyens qui n’ont pas grand-chose à perdre. Je ne donne pas de noms, on les fusillerait pour moins.

Monsieur le Président

Si vous me poursuivez

Prévenez vos gendarmes

Que je n’aurai pas d’armes

Et qu’ils pourront tirer

« C’est un mouvement respectueux envers les autorités, mais les gens sentent que rien ne se passe. Les émissions de GES augmentent. L’ONU nous donne 18 mois pour les réduire radicalement. » Du sit-in pacifique, on est passé au die-in, les mains couvertes de faux sang.

Ces mouvements de désobéissance de masse basés sur les actions citoyennes historiques se réclament autant de Luther King et de Rosa Parks que de Gandhi.

Contrairement à la violence, la non-violence ne se délègue pas. Dans son essai Nonviolence : une arme urgente et efficace, l’avocat Dominique Boisvert nous explique que la non-violence privilégie effectivement la confiance. « Elle invite au dialogue en se plaçant volontairement dans une position de vulnérabilité. » Et c’est précisément cette vulnérabilité qui fait peur, celle de Greta et de millions d’ados derrière elle. Leur tank est puissant, il rejoint les coeurs et le sentiment de culpabilité. N’emprunte-t-on pas la Terre à nos enfants.

Emboîter le pas à Greta

Nous serons donc derrière la jeune Suédoise ce midi. Je serai aussi en compagnie de l’activiste Jay Naidoo, 64 ans, qui était prêt à mourir pour renverser le régime d’apartheid en Afrique du Sud dès l’âge de 15 ans. Il devait devenir médecin, il a bifurqué vers l’activisme à cause de sa couleur de peau. Jay a toujours fourbi ses armes, tantôt ministre sous Mandela, tantôt secrétaire général du plus grand syndicat de son pays, à la tête d’une armée de millions de personnes. Ils ont paralysé le système chaque année et obtenu la démocratie. « C’est la dernière occasion de discuter pacifiquement avec cette génération », pense Naidoo, qui partage sa vie entre Johannesburg et Montréal.

« La vulnérabilité de Greta Thunberg est très importante. Son énergie féminine est puissante. Le système patriarcal vandalise cette vulnérabilité. Elle est le paratonnerre de toute une société. » Selon lui, la désobéissance permet d’éviter les guerres civiles. C’est une façon de canaliser la colère et le conflit.

« La confiance est brisée entre la société civile, le politique et le milieu des affaires. Il faut tout rebâtir, réinventer. Ma génération était prête à mourir pour avoir le droit de vote. Maintenant ? Il y a seulement un jeune sur deux qui vote en Afrique du Sud. Le concept de tout repenser est légitime. »

Et comment on fait ça, « repenser » ?

« Il faut capterl’imagination des gens. L’apartheid est un mouvement qui a capté cette imagination. Les ménagères cessaient d’acheter des fruits d’Afrique du Sud, de partout les gens envoyaient de l’argent. Greta fait ça. La beauté de son discours, c’est qu’il n’a pas besoin de réinterprétation. C’est limpide. »

Si limpide qu’il effraie. Y a un proverbe africain qui dit : « Si tu vois une chèvre dans le repaire du lion, aie peur d’elle. »

Acheté Rejoignez-nous, de Greta Thunberg. Que voilà cinq dollars bien investis. Langage simple pour des enjeux complexes. Se faire expliquer par une gamine à tresses qui se réclame de la science pour dire que nous devons inverser la courbe des émissions de carbone en 2020, soit l’année prochaine, c’est aussi efficace que tous les graphiques du GIEC. « Nous ne pouvons donc pas sauver le monde en respectant les règles. Car les règles ont besoin d’être changées. Tout doit changer et cela doit démarrer aujourd’hui. » Pour tous les âges. editionskero.com Adoré le film Downton Abbey, entre rires et larmes. La « mutinerie domestique » menée par Ana est particulièrement savoureuse. La dissidence non violente à son meilleur. Et Tom, en preux chevalier, occupe une place centrale dans cette conclusion touchante. Ce dernier épisode de deux heures termine une aventure de six saisons sur l’évolution d’une Angleterre où la monarchie et ses privilèges subsistent malgré les bouleversements sociaux et l’évolution des mentalités. À voir en English. Lovely, indeed. bit.ly/2WgaZdT Visité l’expo World Press photo 2019 (4700 photographes, 129 pays) qui se termine le dimanche 29 septembre à Montréal. L’état du monde tel qu’il est, sans déni de fuite, plein les mirettes. Le volet environnemental est pitoyable à souhait. L’espèce humaine y apparaît comme une nuisance à la dérive. Les conflits violents sont également très bien représentés. Bref, un regard sur l’avenir au présent. expo-wppmtl.ca