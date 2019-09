Si les choses étaient simples, ça se saurait. Ainsi le cas Woody Allen. Nébuleux à souhait…

Grand cinéaste tournant plus vite que son ombre, porte-voix ironique de tous les citadins qui se veulent libérés sous nuées de contradictions, icône de plusieurs générations riant devant son miroir tendu. Ce poète acide du septième art a des zones d’ombre, surtout des accusations collées à lui depuis plusieurs années, mais qui, dans le climat actuel, lui valent un statut de paria au pays.

Rappelons que sa fille adoptive Dylan Farrow a renouvelé en 2018, dans la foulée du mouvement #MoiAussi, des accusations d’agressions sexuelles qui remontent aux années 1990, lorsqu’elle n’avait que sept ans.

Le fils de Woody, Ronan (Prix Pulitzer pour son enquête sur le scandale Weinstein), et sa mère Mia font bloc contre le cinéaste de Manhattan, lequel réfute les allégations avec une belle vigueur. Qui dit vrai ?

On ne donnera pas le bon Dieu sans confession à ce névrosé pur jus. Il a épousé en 1997 une autre fille adoptive de son ex-compagne Mia Farrow, Soon-yi Preven. En couple avec elle depuis plus de 20 ans.

Woody Allen n’a pas à recevoir de traitement de faveur sous couvert de célébrité et d’œuvre immense. S’il a agressé en son âge tendre Dylan Farrow, il doit payer pour ses crimes. Mais deux longues enquêtes l’ont innocenté de ces accusations. Que faire ? En réclamer une troisième ? Passer outre leurs conclusions ?

Reste aussi le malaise de juger les œuvres à l’aune des errances éventuelles de leurs auteurs. Ce révisionnisme risque d’effacer des pans entiers de l’histoire de l’art. Peut-on même oser des questions ? Il le faudrait pourtant, sous peine de laisser pleins pouvoirs aux tribunaux populaires, fussent-ils bien intentionnés. On s’éloigne de nos sociétés de droit…

Deux camps opposés

Un jour de pluie à New York (A Rainy Day in New York) a gagné les salles en France après avoir assuré l’ouverture du Festival de Deauville. Ce dernier film d’Allen y reçoit un accueil critique globalement enthousiaste.

La comédie romantique, avec en vedette Timothée Chalamet, Elle Fanning, Rebecca Hall et Selena Gomez, raconte la séparation de jeunes amoureux entraînés à New York dans le tourbillon de la vie. On la dit tissée de quiproquos et d’humour, pétillante et mélancolique, renouant avec la meilleure veine américaine du cinéaste, sur nouvelle génération de vedettes, étoiles scintillantes bien dirigées.

Amazon, qui a produit le film (Allen poursuit la boîte pour 68 millions), refuse de le distribuer au foyer dans la foulée des accusations de Farrow.

Point de diffusion prévue chez nous non plus, territoire très tributaire du marché américain. À moins qu’un de nos distributeurs n’en acquière les droits pour le Québec ou le Canada entier. Mais rien n’est moins sûr. Le célèbre binoclard n’a plus la cote de notre côté de l’Atlantique.

Reste qu’en Europe, il est vendu un peu partout. En Turquie, en Argentine, en Israël, en Chine également. Ce boycottage américain, le réalisateur d’Annie Hall le déplore avec un grain de philosophie à pleines tribunes de l’Hexagone : « J’ai 83 ans, je ne vais pas être là encore très longtemps, alors ce n’est pas si grave. Mais ceux qui m’attaquent font une erreur. »

Woody Allen assure avoir eu une conduite irréprochable avec les centaines d’actrices sous sa gouverne depuis 50 ans, leur versant en outre le même salaire qu’à leurs homologues masculins.

Ses acteurs Timothée Chalamet, Rebecca Hall et Elle Fanning ont juré publiquement : « Jamais plus de films avec lui ! » Ce dernier déclare les comprendre. Sans ce reniement, point de carrière américaine. Ils sont jeunes et doivent assurer leurs arrières. Les allégations contre Allen roulaient depuis des années. Ils étaient au parfum avant de tourner à ses côtés.

Des interprètes de ses œuvres antérieures, Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Jesse Eisenberg, Alec Baldwin et Kristen Stewart, refusent de le condamner sans preuves. Deux camps s’opposent.

Allen a déjà mis en branle à Barcelone son prochain film : Rifkin’s Festival avec Christoph Waltz. Le cinéaste américain tournera en Europe tant qu’il y trouvera un financement. Avec de futurs films non distribués outre-Atlantique encore ? Oui, ou non si le vent tourne.

Quand même, ce serait bien qu’on ait le choix de voir ou pas A Rainy Day in New York sur nos écrans. Chacun prenant ses propres décisions. Il y a moyen d’être féministe (j’en suis) et d’appuyer la juste colère libérée des femmes sans remiser sa raison. Tant de questions se posent qui commandent de garder la tête hors de l’eau.

On ne saura sans doute jamais si Woody Allen a touché la petite Dylan dans le grenier de la maison familiale. Des gestes pédophiles réels ? Un coup de vengeance ultérieur du clan Farrow ? Mais la justice a doublement tranché en faveur du cinéaste. Et si elle n’a plus un mot à dire, qui prendra sa place ?