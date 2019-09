Le désastre durable

Grave moment de suspense : qui des conservateurs ou des libéraux obtiendra le pouvoir à Ottawa, selon cet excitant principe d’alternance qui conduit immanquablement, depuis 1867, ces deux partis à se l’échanger ? Ces élections sont vraiment ennuyeuses. Peut-être serait-il plus excitant de parler de chasse au chevreuil plutôt que de répéter que Maxime Bernier et d’autres bêtes politiques manquent de panache ?

Dans mon coin de pays, la chasse au cerf de Virginie a débuté le 21 septembre. Elle « ouvre », comme disent les amateurs, d’abord pour les chasseurs à l’arc ou à l’arbalète. Dans les années 1980, en haut de presque chaque arbre, on trouvait un archer juché, bien attaché à son petit mirador pour ne pas tomber. Une réglementation plus permissive de l’État a fini par voir l’arbalétrier supplanter l’archer. Dans le déroulé de la saison de chasse aux gros gibiers, les chasseurs à l’arme à feu arrivent plus tard. Je dis cela pour rappeler d’être prudents à ceux qui, durant ces semaines de campagne électorale, sont tentés d’aller se balader en forêt pour profiter de la canonnade des couleurs de l’automne.

En 1867, l’année où libéraux et conservateurs commencent à s’échanger le pouvoir au nom du jeu électoral, l’État va financer le travail de deux gardes-chasse, afin d’exercer un semblant de contrôle sur des milliers de kilomètres de forêts. Après des décennies de pillage, on s’inquiète pour la première fois de la disparition du gibier. La Zoological Society of Montreal lance des alertes.

Le contrôle de la chasse va longtemps relever surtout des clubs privés, lesquels s’arrogent, jusqu’aux années 1970, l’essentiel du domaine forestier. Au sujet de ce régime quasi féodal, il faut relire les chroniques de René Lévesque.

La vie dans les bois ne s’occupe pas souvent de politique, mais la politique s’occupe depuis longtemps d’exploiter les bois. Pour l’année 1871, nous possédons le recensement des animaux à fourrure abattus au Québec, du moins ceux déclarés aux autorités : 184 000 rats musqués tués, 36 000 castors, 19 000 visons, 11 000 martres. Plus de 5000 renards sont aussi écorchés, de même que 6000 orignaux. Année après année, ce massacre se poursuit, tandis qu’on rase les forêts. Tant et si bien que le gibier commence à se faire plus rare. Il faut le traquer de plus en plus loin. Quand vient le temps de trouver un responsable du désastre, on montre du doigt le loup pour mieux oublier de parler de cet animal féroce qu’est l’homme. Tout continue ainsi : notre Amérique compte désormais 29 % moins d’oiseaux qu’il y a cinquante ans.

Les agents de la faune ne sont toujours que des fantômes, attachés en pointillé au revers du permis de chasse. Au fil des journées et des saisons, je n’ai jamais croisé un seul garde-chasse de ma vie, sauf une fois où j’avais pris la peine de les contacter pour livrer au jour une opération de braconnage de nuit. Depuis longtemps, il est vrai, les malheurs dont souffre la nature ne tiennent plus du chasseur, qui est devenu d’ordinaire, paradoxalement, un défenseur de la nature. Mais cette image de prédateur, en certains cas, exprime encore très bien la destruction de la nature qui est à se jouer à l’encontre de l’humanité.

À l’ère du triomphe de l’image, George Eastman, le fondateur de Kodak, couvrait les murs de sa maison de trophées de chasse ramenés d’Afrique, la photographie ne lui servant qu’à documenter sa vie de pacha des bois. Le gibier est resté, pour un petit pan fortuné de la société, matière à s’offrir, sous forme de trophées, une émotion capable de tromper l’ennui de vies blasées.

Le gouvernement de Donald Trump vient de réautoriser l’importation aux États-Unis des trophées de chasse, en promettant de juger au cas par cas de leur légitimité. La tête d’un gros lion, digne de l’animal qui ouvre les films de la Metro-Goldwyn-Mayer, vient ainsi d’être rapportée d’Afrique, au bénéfice d’un riche homme d’affaires.

Le monde et les temps changent-ils tellement ? Nous entretenons volontiers l’illusion que la société peut être réenlignée par de modestes adaptations de nos modes de vie, autrement dit par la mise en conformité de nos habitudes avec une pensée écologique de surface qui ne remet jamais en cause les fondements du monde tel qu’il va.

À l’épicerie désormais, parmi la multitude de produits industriels, on trouve des Pop-Tarts en version biologique. Un grand progrès, certainement, en faveur d’une alimentation plus naturelle… Les chaînes de malbouffe, comme McDonald’s, offrent de leur côté depuis longtemps du café équitable, sans que la nature de l’alimentation dont ils font la promotion ait en rien changé.

Sur nos routes, il n’y aura vraisemblablement plus, d’ici quelques années, de voitures propulsées par des moteurs à essence. Les propriétaires de ces nouvelles voitures, toutes semblables aux anciennes, pourront bientôt se féliciter d’être encore coincés dans les mêmes vieux bouchons de circulation.

Les Pop-Tarts bio, le mirage du café équitable et celui de la voiture individuelle électrique témoignent, parmi tant d’autres choses, de notre formidable capacité à nous leurrer, en nous assurant de la sorte, contre notre intérêt collectif, que demain sera fait des mêmes délires qu’hier, mais désormais au nom des jolis coloris d’une autre campagne de vente qui a pour thème « sauvons la planète ». Le projet social actuel ne semble hélas se fonder que sur ce mirage d’une mise en conformité de nos habitudes avec une écologie de surface qui maintient une approche productiviste et marchande.

Des centaines de milliers de personnes marcheront cette semaine dans les rues en criant, en hurlant, en chantant, « sauvons la planète ». C’est une bonne nouvelle. Mais il faudrait rapidement chercher à amplifier la profondeur de ce cri. Autrement, on se bercera encore de l’illusion que notre destin peut être réaligné par de modestes adaptations, tandis que les dominants, au nom des conservateurs ou des libéraux, continuent d’administrer un désastre durable.