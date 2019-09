Descendre dans la rue

Le collectif « La planète s’invite au Parlement », qui a orchestré la venue de Greta Thunberg à Montréal, a raison de dire que les politiques du gouvernement Legault démentent ses prétentions vertes, qu’il s’agisse du « troisième lien » ou de son appui au projet de liquéfaction du gaz au Saguenay.

Il a pourtant tort de s’opposer à la participation du ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, à la grande marche pour le climat du 27 septembre. Cette tendance à l’exclusion qu’a développée une certaine gauche convaincue d’avoir le monopole de la vérité est toujours agaçante, mais elle peut aussi être contre-productive. Soit, M. Charrette ne donne pas l’impression d’un homme qui est démangé par le besoin d’agir, mais la solution à la crise climatique n’en passe pas moins par les gouvernements, qu’on leur veuille ou non, et celui de M. Legault a de bonnes chances d’être là pour un bon moment.

Bien entendu, il espère tirer un avantage politique de sa participation à la marche, mais elle constitue aussi une sorte d’engagement dont on pourra lui demander de rendre compte. La présence du premier ministre, que réclamaient les partis d’opposition, aurait évidemment lancé un message plus fort, mais elle aurait été plus compromettante. Si quelqu’un doit être accusé d’hypocrisie, il vaut mieux que ce soit un autre que lui.

À la veille de son départ pour New York, où il participera au Sommet Action Climat des Nations unies et à la Climate Week, M. Charrette a déclaré : « Le Québec peut être un acteur clé de la lutte mondiale contre les changements climatiques. » La majorité des Québécois sont généralement satisfaits du gouvernement caquiste un an après son élection, mais sa réelle volonté de lutter contre les changements n’en suscite pas moins un grand scepticisme.

C’est au début de 2020 que doit être rendu public le plan d’électrification de l’économie québécoise que le premier ministre Legault a promis lors du conseil général de la CAQ en mai dernier et qui doit en principe se traduire par une diminution de 40 % de la consommation de pétrole d’ici 2030.

Au lendemain de la dernière élection, le nouveau premier ministre disait avoir saisi le message de la population et il a ajouté la protection de l’environnement à sa liste de priorités. Il dit maintenant ressentir une « urgence pragmatique » face à la crise climatique, mais ceux qui descendront dans les rues de Montréal le 27 septembre ont un sentiment d’urgence tout court, dont M. Legault ne semble pas encore avoir mesuré toute l’ampleur.

Il ne donne surtout pas l’impression de la partager. Aux demandes répétées d’Andrew Scheer ou de Jason Kenney, qui le pressent de rouvrir la porte au projet de pipeline Énergie Est, il répond invariablement qu’il n’y a pas d’« acceptabilité sociale » pour un tel projet. Jamais on ne l’a entendu dire qu’il l’estimait lui-même incompatible avec la lutte contre les changements climatiques. À l’époque où il était dans l’opposition, il lui trouvait au contraire des avantages, pour peu que le Québec en tire des redevances.

Au rythme où l’angoisse climatique augmente, M. Legault semble s’imaginer que le projet de GNL-Québec, qui générerait annuellement plus de 7 millions de tonnes de GES, soit l’équivalent en une seule année de la réduction des émissions de GES depuis 1990, pourra bénéficier d’une plus grande acceptabilité. Il risque d’être déçu.

La CAQ avait réussi un bon coup en faisant cautionner son virage « vert » par le metteur en scène et père du « Pacte pour la transition » Dominic Champagne, qui avait même pris sa carte de membre de la CAQ. Il ne s’agissait cependant pas d’un chèque en blanc. Il fait maintenant partie d’un groupe de personnalités qui dénoncent le projet de GNL-Québec. Il n’accorde aucune foi aux prétentions du gouvernement et des promoteurs du projet, selon lesquels le gaz liquéfié au Saguenay permettrait une baisse marquée des émissions de GES ailleurs dans le monde.

Au printemps dernier, M. Champagne avait déclaré : « Je mets au défi le premier ministre Legault d’annoncer d’ici la fin des classes une mesure qui va rassurer les étudiants qui ont pris la rue depuis des mois en réclamant que les gouvernements posent des gestes concrets pour la suite du monde, pour faire face au dérèglement climatique. Une seule mesure d’ici la fin des classes. » L’automne est à nos portes et ceux qui s’apprêtent à redescendre dans la rue attendent toujours. On peut penser qu’ils y retourneront bientôt.