Pas raciste, juste stupide

Alors que les maquillages blackface du passé de Justin Trudeau — au moins trois souvenirs de jeunesse — jetaient le premier ministre dans l’embarras cette semaine, le président de la Ligue des Noirs, Dan Philip, a vite qualifié la controverse entourant le chef libéral de « tempête dans un verre d’eau ». On peut légitimement se demander si M. Philip se serait hâté de minimiser ce geste habituellement si honni si un politicien autre que M. Trudeau, l’incontestable champion de la diversité canadienne, en avait été le responsable.

Pour beaucoup de Canadiens faisant partie d’une minorité visible, M. Trudeau est un héros. C’est pourquoi même ceux qui seraient autrement offusqués par ses erreurs de jeunesse sont prêts aujourd’hui à lui accorder le bénéfice du doute. Après tout, s’il y a une chose que M. Trudeau a démontré au cours des quatre dernières années, c’est qu’il ne manque jamais une occasion de célébrer le multiculturalisme. Ce n’est pas rien. Pour la première fois dans l’histoire du pays, on a un gouvernement qui a fait de la diversité son leitmotiv. Les minorités visibles, longtemps sous-représentées au sein des institutions du pays, ont enfin leur place au soleil.

Pour ses partisans, donc, il est quasi impossible de penser que les erreurs de jeunesse du premier ministre traduisaient du racisme de sa part. Tout au plus, M. Trudeau aurait fait preuve de « racisme inconscient » en se maquillant ainsi, son statut d’homme blanc et d’enfant privilégié le rendant aveugle à la réalité vécue par les Noirs et les minorités visibles en Amérique du Nord, pour qui le blackface est profondément blessant. Ainsi que l’ont dit presque tous les électeurs interrogés par les médias dans sa circonscription montréalaise de Papineau, ils seraient prêts à accepter ses excuses et à passer à autre chose. Plusieurs électeurs de Papineau reprochaient même aux journalistes de monter cette affaire en épingle alors qu’ils auraient préféré que l’on discute des « vrais » enjeux de la campagne électorale. Si M. Trudeau s’est tiré dans le pied, il semble en voie de courir de nouveau vers une victoire dans son fief multiculturel montréalais.

Cependant, les gestes qu’a posés M. Trudeau dans les années 1990 et en 2001 sont tout sauf anodins. Comment pouvait-il ignorer, en 2001, alors qu’il avait 29 ans et enseignait dans une école privée de Vancouver, que le blackface avait une connotation raciste ? Qu’au sud de la frontière, des politiciens blancs étaient tombés comme des mouches pour avoir fait du blackface dans le passé ? Et que, dans le Canada multiculturel légué par son père, c’était pour le moins insensible de sa part de « foncer » sa peau pour parodier un personnage d’origine arabe ?

Voilà où le bât blesse. Les députés libéraux furent quasi unanimes cette semaine dans la défense de leur chef. Mais en coulisses, plusieurs rouspétaient. Après son voyage sur l’île privée de l’Aga Khan et son désastreux périple en Inde, le jugement du premier ministre venait d’être encore remis en cause. En lieu et place de portraits élogieux d’un leader politique progressiste, les médias étrangers ont publié des articles qui tournaient le premier ministre canadien en ridicule. « La plupart des gens, même ceux qui détestent M. Trudeau, ne vont pas regarder [ces photos] et dire que Justin Trudeau est un raciste irréfutable, a déclaré au New York Times la politologue Lori Turnbull, de l’Université Dalhousie à Halifax. Mais les gens vont les regarder et se demander s’il est une personne sérieuse. Et cela est un plus gros problème pour lui. »

M. Trudeau va sans doute surmonter cette controverse. Il lui reste quatre semaines de campagne électorale, et trois débats des chefs, pour s’en remettre. À moins de nouvelles révélations d’incidents de blackface de sa part — et il a lui-même hésité cette semaine à en exclure la possibilité —, les médias se lasseront de le talonner là-dessus. D’autres enjeux, ou d’autres scandales, occuperont vite l’espace médiatique occupé par cette controverse cette semaine. Mais les députés libéraux n’oublieront pas. Après sa gestion de l’affaire SNC-Lavalin et après avoir plongé les relations sino-canadiennes dans un état dangereux, plusieurs d’entre eux avaient déjà commencé à se demander si leur chef n’était pas devenu un boulet. M. Trudeau devra redoubler d’efforts d’ici le 21 octobre pour convaincre les sceptiques qu’il est encore l’homme de la situation. S’il ne réussit pas à gagner un gouvernement majoritaire le mois prochain, le chef libéral pourrait se retrouver avec un caucus à la recherche de son remplaçant.