Derrière le maquillage

Je vais vous parler de Justin Trudeau et du blackface. D’entrée de jeu, je mets au clair que je ne suis ni une agente infiltrée ni une idiote utile au service du Parti conservateur du Canada. Le régime Harper, avec sa loi antiterroriste (C-51) dégoulinant de profilage racial étatisé et sa campagne sur les « pratiques culturelles barbares », a contribué à répandre les stéréotypes islamophobes plus que tout autre gouvernement fédéral dans l’histoire récente. L’intérêt soudain d’Andrew Scheer pour la dénonciation des stéréotypes associés aux Arabes et aux Noirs ne convainc personne. De grâce.

Maintenant qu’on a établi qu’il est possible de critiquer les libéraux sans faire le jeu d’options politiques encore moins porteuses d’inclusion sociale, parlons, donc, de Justin Trudeau et du blackface.

Dans le contexte québécois, la pratique a été chaudement débattue dans les dernières années, ce qui porte certains à croire que le blackface n’était pas considéré comme raciste en 2001, mais qu’il l’est devenu depuis. La vérité, c’est que ce type de déguisement est dénoncé depuis son invention et n’a jamais été acceptable socialement dans les communautés noires en Amérique du Nord. Toutefois, lorsqu’on répétait aux élites québécoises du type de Trudeau que la pratique était raciste, elles avaient coutume, jusqu’à tout récemment, de ridiculiser, ou au mieux d’ignorer, leur interlocuteur plutôt que de l’écouter. À force de dénonciations, d’éducation, de mobilisation, de manifestations et de plaintes au CRTC, le message a fini par être pris au sérieux par certaines bulles plus privilégiées de la société — dont Radio-Canada et son équipe du Bye Bye.

Une fois qu’on a réitéré que le geste était et est toujours indéniablement raciste, on peut parler de sa gravité relative. D’une part, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a eu raison, hier soir, de s’adresser d’abord aux personnes qui ont une expérience directe du racisme, en particulier dans le contexte scolaire. Le fait que Trudeau était enseignant au moment où la photo a été prise soulève des questions sur l’impact de son geste sur les jeunes présents et peut réveiller des souvenirs d’intimidation subie par des pairs ou des profs chez bien des Canadiens. D’autre part, il est vrai que les politiques mises en avant par le gouvernement Trudeau ont des répercussions encore plus grandes sur la vie des Canadiens racisés que les choix de costumes douteux du premier ministre. Et ces politiques, quelles sont-elles ?

Une stratégie nationale de lutte contre le racisme vient d’être mise en place par le gouvernement fédéral et des fonds ont été débloqués pour mieux soutenir les organismes qui desservent les communautés racisées, en particulier les communautés noires, un peu partout au pays. Les sommes ne se comparent en rien aux montants accordés année après année à d’autres groupes de défense des droits, mais elles sont bien supérieures aux miettes auxquelles on s’était habitués depuis longtemps.

Le gouvernement Trudeau ne rate pas non plus une occasion de parler de réconciliation. Et certaines politiques ont effectivement été adoptées, qui peuvent sans nul doute changer les choses pour plusieurs communautés autochtones. Mais du même souffle, le premier ministre approuve un pipeline largement contesté et continue de dépenser des sommes faramineuses pour ralentir l’avancée des droits autochtones devant les tribunaux.

Le portrait est tout aussi bigarré en immigration. D’une part, on lance le message que le Canada est accueillant et que les réfugiés sont les bienvenus. D’autre part, ceux qui accompagnent les demandeurs d’asile dans le quotidien dénoncent sans succès les expulsions et les conditions d’incarcération des personnes migrantes ressemblent plus à la situation états-unienne qu’on voudrait se l’avouer.

Malgré le bilan mitigé derrière le maquillage, bien des personnes racisées défendront corps et âme Justin Trudeau au cours des prochains jours et lui resteront fidèles. Parce que, disons-le : si l’autre option est l’élection des conservateurs, ce que les libéraux ont à offrir ressemble à la panacée.

Seulement, les libéraux ne sont pas la seule option, et Jagmeet Singh n’est pas seulement un visage. La plateforme du NPD n’est pas parfaite (elle est pour le moins ambiguë sur la question des pipelines), mais elle contient des propositions de réforme en immigration et en justice criminelle qui manquaient du temps de Mulcair, et l’engagement d’un Roméo Saganash a laissé des traces en droit autochtone.

Toutefois, Jagmeet Singh est aussi un visage. Et son identité n’est pas un costume qu’il peut retirer. Le NPD a perdu de nombreux candidats au Nouveau-Brunswick au profit du Parti vert, sous prétexte que l’électorat ne serait pas prêt à voter pour un Singh. Des sources au NPD m’ont aussi confié que bien des militants du parti, au Québec comme ailleurs, avaient refusé d’appuyer Singh lors de la course au leadership du parti pour les mêmes raisons. En réfléchissant ainsi, on soustrait son soutien, ce qui contribue à ce que la prophétie se réalise.

La loyauté aux libéraux de bien des électeurs racisés, élection après élection, s’explique au moins autant par conviction que par la peur du pire, et l’habitude des attentes basses. On est devenus si convaincus qu’il ne peut y avoir mieux que, lorsqu’une autre option se présente, en politique partisane ou dans la société civile, on ne la prend pas au sérieux. De ce fait, elle devient hors d’atteinte.

C’est ça aussi, l’impact que peuvent avoir les stéréotypes véhiculés par le blackface, et bien d’autres images, comportements et discours dégradants, à la longue et avec le cumul, sur l’imaginaire canadien. Trudeau peut se faire tatouer un symbole haïda et exhiber des habits « exotiques » pour se rendre cool. Les mêmes signes arborés par un individu originaire d’une de ces cultures demeurent encore un fardeau.