Des trains, au plus vite!

Dans toute campagne électorale qui se respecte, on nous promet habituellement la lune, avec un ou deux engagements marquants qui se retrouvent ensuite au centre de la mêlée. Hausse substantielle des allocations familiales. Baisse des émissions de gaz à effet de serre avec cible ambitieuse. Réinvestissements massifs en santé. Et autres engagements du même genre, avec lesquels les partis politiques en lice tentent de se démarquer.

Or, cette fois-ci, rien de trop spectaculaire ne nous a encore été servi. Les causes ne manquent pourtant pas.

Il en est une, entre autres, qui devrait pourtant inspirer les prétendants au pouvoir : la mobilité urbaine et interurbaine.

À travers le pays, les grandes agglomérations urbaines sont devenues des enfers de congestion. Les infrastructures de transport en commun ne suffisent plus et les réseaux routiers sont embourbés.

En mars, Statistique Canada nous apprenait que de plus en plus de Canadiens mettent plus d’une heure pour se rendre au travail. Entre 2001 et 2016, leur nombre a grimpé de 5 %, et la proportion a certainement augmenté depuis.

Deux ans plus tôt, une étude de la CAA révélait que l’engorgement routier dans les grandes villes du Canada se comparait maintenant à ce que les Américains vivent dans leurs mégalopoles. Les bouchons de circulation à Toronto, Montréal et Vancouver occupaient les 10 premières places de ce déplaisant palmarès canadien. Même la ville de Québec n’y échappait pas, une portion de l’autoroute 73 figurant au 17e rang, ce qui fait de la Capitale nationale la seule agglomération de taille « moyenne », au pays, à se faire ainsi pointer du doigt.

Mais comme tout projet d’envergure coûte aujourd’hui de plus en plus cher, on s’obstine sur les options. Les fonds ne sont pas illimités. Tramway ou troisième lien, à Québec ? Ou les deux ? Ligne rose du métro à Montréal, mise en place accélérée du REM ou élargissement des autoroutes ? Ou les trois ?

Et quand on finit par aboutir, comme c’est finalement le cas avec Ottawa qui vient d’inaugurer son nouveau train électrique, il faut souvent composer avec quelques bémols : dans ce cas-ci, 456 jours de retard (!) sur l’échéancier prévu, et une facture finale qui sera inévitablement supérieure aux quelque 2 milliards de dollars prévus à l’origine.

Et encore, on ne parle que du transport urbain… Au moins, à cet égard, les discussions vont bon train. Pour le transport interurbain, c’est encore, ou presque, la panne sèche.

Parlant de train, on a au moins eu droit récemment à une annonce, quoiqu’un peu timide, pour les Gaspésiens et tous les gens qui s’ennuient du transport passager vers la péninsule.

À la fin du mois d’août, le gouvernement fédéral a confirmé un investissement de 48,5 millions de dollars pour la réfection de la voie ferrée en Gaspésie du Sud, principalement pour la section comprise entre Port-Daniel et Gaspé. Cette somme va s’ajouter aux 100 millions de dollars promis par le gouvernement Legault dans son dernier budget.

Il faut savoir à quel point les infrastructures, laissées à l’abandon depuis plusieurs années, sont en piètre état. Le service passager a été complètement interrompu depuis 2013. Mais déjà, depuis 2011, il ne se rendait plus qu’à New Carlisle, la ville où a grandi René Lévesque. À son époque, le train circulait tous les jours… Mais l’érosion des berges, le manque d’entretien des rails et le service irrégulier ont fini par avoir raison de la liaison et Via Rail a fini par l’abandonner complètement. C’était pourtant là un des plus beaux circuits qu’on puisse imaginer, passant tout près de la mer, avec des ponts enjambant les barachois…

Paradoxalement, c’est la reprise de l’économie gaspésienne qui permet aujourd’hui de rêver au retour du train de passagers. Au départ, la réhabilitation des rails devrait servir à de gros clients industriels, comme la cimenterie McInnis, à Port-Daniel, ou LM Wind Power et ses immenses pales d’éoliennes, à Gaspé. Il ne faudra pas être pressé : si tout va bien, on parle d’une mise en fonction vers 2026.

Mais les promoteurs du volet passager, qui rêvent de ce jour, pensent qu’on pourrait y parvenir plus tôt, même s’il faudra se résoudre à y aller étape par étape. De toute façon, avec la réduction du service d’autocars et les coûts élevés du transport aérien, il fait bon rêver à de meilleurs jours. Et ce n’est qu’un exemple de projets interurbains qui mériteraient bien des promesses.

L’ancien député et désormais entrepreneur François Rebello travaille fort à la remise en service d’un circuit entre Montréal et Sherbrooke et se gagne progressivement des appuis. Avec le capharnaüm qu’est devenue la circulation sur l’autoroute 10 sur la rive sud, ce ne serait pas un luxe.

Au moins, dans ce cas, les rails sont toujours en place, ce qui n’est plus le cas pour le Petit train du Nord, dont l’emprise est devenue une agréable piste cyclable, l’été, et une voie pour fondeurs, et motoneigistes, vers le nord. Mais imaginez un instant qu’un train digne de ce nom file encore vers les Laurentides, se moquant des interminables bouchons qui font soupirer, voire rager les automobilistes…

Et il y a surtout ce projet d’envergure, structurant, digne du XXIe siècle, qui attend toujours un engagement formel au-delà des études : le train à grande fréquence (TGF) de Via Rail dans ce qu’il est convenu d’appeler le « corridor ».

Qui aura le courage de se compromettre ? Réduction des gaz à effet de serre, vous disiez ?