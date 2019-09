Il a été long, le chemin pour me rendre jusqu’à elle. J’ai fait des détours alambiqués par des mariages spécieux, des amitiés vaines, des amours interludes, des activités professionnelles artificielles, des sommets sans horizon, en cherchant la réponse où elle n’était pas. Je me suis perdue de vue.

Ma rencontre avec Mama Ayahuasca, cette potion psychédélique issue de deux plantes, également surnommée « vigne de l’âme », a été l’une des plus grandes révélations dans la jungle de mes excursions intimes. Le cocorico de l’éveil n’arrive jamais trop tard.

Il a suffi de deux jours de cérémonies au son du tambour et des chants icaros pour goûter à des millénaires de connaissances infusées dans ce thé de vérité, un sirop brun au goût de pénombre humide. L’aya est administrée par les peuples d’Amazonie depuis au moins 2000 ans avant J.-C., même à des enfants et à des femmes enceintes. On lui attribue des pouvoirs divers, mais elle est utilisée sous forme de médecine chamanique dans des cérémonies de guérison spirituelle. Et accessible à l’Occident depuis une vingtaine d’années seulement. Pour le meilleur et pour le pire. L’homme blanc démontre un talent inégalé pour dénaturer les choses les plus simples.

J’ai fait bien des « voyages » dans ma vie ; l’ayahuasca n’est pas un trip de drogue ni un divertissement pour amateurs de sensations fortes. C’est un cheminement, une prise de conscience puissante et une libération. Chaque personne de mon groupe — nous étions huit — est repartie profondément marquée, guérie et/ou transformée par cette communion d’un autre type.

Si vous recevez le message, raccrochez le téléphone. Les drogues psychédéliques sont simplement des instruments, comme les microscopes, les télescopes et les téléphones.

Les deux mots qui remontent à la surface : amour et gratitude. C’est puissant, l’amour, ça peut soulever des montagnes. Et ça loge là, à l’intérieur de nous, entre la part de l’ange, l’ouverture et le geste pur. Oh, bien sûr, il y a tout le théâtre qui entoure les cérémonies, les enfumages de sauge, les plumes d’aigle, les gris-gris, les purges (on vomit un peu ou beaucoup), mais j’ai laissé mon esprit logique et mon allergie aux Namasté à la porte. Je pressentais que, pour vivre cette expérience d’un autre type, je devais m’y présenter sans ego. Et qui suis-je pour juger une « médecine » qui fait ses preuves depuis une ou deux éternités.

Potions chamaniques et visions

Étendue sur mon petit tapis de yoga aux côtés de ma jeune chum de 81 ans, j’ai eu des visions de toutes sortes. Mais toujours en demeurant consciente et en surveillant les signes vitaux de ma mentore. Malgré sa figure étampée dans l’oreiller, les orteils bougeaient, j’étais rassurée.

Dehors, la pleine lune nous éclairait, soleil de nuit salué par des hordes de coyotes. Ne manquait que Woody Allen pour en faire un film de névrosés urbains en quête d’authenticité, purgeant leurs traumatismes dans des seaux de plastique.

Les chamans étaient attentifs, nous escortaient. L’ayahuasca n’est pas à placer entre toutes les mains, exige un accompagnement sérieux et une capacité d’introspection. La plante agit sur nous, poursuivant la guérison au-delà des mots et durant plusieurs mois.

J’ai fait trois retraites de méditation Vipassana dans ma vie, mais je n’ai jamais accédé à autant de majesté intérieure et de re-connaissance.

Au-delà de tout ce que je pourrais raconter, l’ayahuasca se vit. Et il faut du courage, avant, pendant et après, pour faire face à la vérité qui nous est proposée. Je connais des gens qui préfèrent grimper l’Annapurna plutôt que de creuser un mètre à l’intérieur d’eux-mêmes. Les mots manquent pour flirter avec l’infini, rencontrer « Dieu » et lâcher prise sur nos minces certitudes.

Je ne connais qu’un devoir, c’est celui d’aimer

« Tu vas voir, tu vas faire 30 ans de thérapie en une cérémonie », m’avait prévenue mon amie Lucie Pagé, journaliste, auteure et conférencière, qui a guéri d’une profonde dépression il y a trois ans grâce à l’aya. Depuis, elle a répété les expériences chamaniques en Afrique du Sud. Je suis émerveillée par sa métamorphose. Par celle de la fille d’une amie, également, qui a laissé derrière elle cinq années de dépendance et d’errements avec les drogues dures après une seule cérémonie.

Mais, au-delà de l’anecdotique, il y a la sagesse indigène. Et le message transmis à travers la plante nous branche directement sur un respect de la nature et un lien universel qui n’aurait jamais dû nous quitter. Si je n’avais qu’une prédiction à faire, ce serait celle-ci : les prochaines décennies marqueront le grand retour du message autochtone. La faillite de l’homme blanc acculé à sa négligence et à son avidité n’est plus à démontrer. Et Mama Aya nous insuffle une bonne dose d’humilité face à notre existence terrestre.

En direct de l’univers

Bane vit au nord de la forêt du Brésil, en Amazonie. Il voyage d’un continent à l’autre pour faire connaître les pouvoirs de l’ayahuasca, mais également pour sensibiliser l’Occident aux traditions autochtones. Sa tribu, les Huni Kuin, est la gardienne de cette plante. L’Amazonien de 36 ans est tombé dans la potion à l’âge de 12 ans et il est devenu chaman, comme son grand-père. Il a étudié les plantes durant cinq ans.

Au fond de son regard, Bane a mille ans d’humanité. J’ai passé une heure à converser avec lui (merci à notre aimable interprète) simplement pour me brancher sur cette énergie sans artifices.

Le chaman a assisté à tant de guérisons depuis une quinzaine d’années, des chocs post-traumatiques, des dépressions, de l’anxiété, des maux physiques aussi. « La plante donne une vision plus profonde des choses, elle ouvre le coeur et procure une plus grande connexion à la nature. De 30 à 40 % de la population brésilienne consulte les chamans », me dit-il.

Aucune intellectualisation chez cet homme calme, enraciné. Sa simplicité et son accessibilité parlent davantage que toute autre chose.

Pourquoi avoir tenu la plante secrète si longtemps ? « Avant, les autochtones n’avaient pas le droit de pratiquer ces cérémonies, c’était condamné. Maintenant, on peut partager. »

Mais le partage ne se fera pas si facilement. Si l’ayahuasca est légale au Brésil ou au Pérou et permise aux États-Unis à des fins religieuses, Santé Canada n’a approuvé que cinq obscurs groupes religieux qui peuvent en faire usage — pour l’instant — au Québec et en Ontario. Hors les voies de Dieu, la plante demeure illégale.

L’aya contient du DMT, un hallucinogène, et ça chatouille un peu les esprits. D’autant que très peu d’études scientifiques s’y penchent, contrairement au LSD ou à la psilocybine, des champignons qui font l’objet d’un intérêt croissant en psychiatrie.

Il faudra m’expliquer pourquoi on interdirait la plante indigène aux Premières Nations qui tentent de se procurer cette médecine ancestrale. Et en quoi croire en Dieu est un facteur « protecteur ».

Parfois, j’hallucine sans rien prendre. C’est bien pour dire.